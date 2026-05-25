Không phải váy dạ hội, không phải trang phục hoàng gia quen thuộc, Công chúa Aiko chọn một bộ trang phục truyền thống màu xanh lá của Lào để xuất hiện tại lễ khai mạc lễ hội văn hóa giữa lòng Tokyo. Đó không chỉ là lựa chọn thời trang, mà là một cử chỉ ngoại giao tinh tế mang đậm dấu ấn cá nhân của người phụ nữ trẻ đang dần định hình vai trò của mình trong hoàng gia Nhật Bản.

Công chúa Aiko và bộ trang phục xanh từ Lào

Ngày 23/5/2026, Công chúa Aiko xuất hiện tại Công viên Yoyogi ở Shibuya, Tokyo, để dự lễ khai mạc Lễ hội Lào 2026. Điều khiến nhiều người chú ý không phải là nghi thức cắt băng khánh thành hay dàn khách mời ngoại giao, mà là bộ trang phục cô chọn mặc trong ngày hôm đó. Đó là một bộ trang phục truyền thống Lào màu xanh lá, được phía Lào trao tặng trước đó như một món quà mang tính biểu tượng.

Việc Công chúa Aiko chủ động mặc trang phục này tại sự kiện công khai cho thấy cô không chỉ đơn thuần tiếp nhận món quà theo lịch sự ngoại giao thông thường. Lào là quốc gia đầu tiên cô đặt chân đến trong chuyến công du chính thức nước ngoài vào tháng 11 năm ngoái, và rõ ràng chuyến đi đó đã để lại ấn tượng đủ sâu để cô muốn thể hiện điều đó ra bên ngoài.

Dấu ấn từ chuyến đi đầu đời

Với một thành viên hoàng gia, chuyến công du nước ngoài đầu tiên luôn mang ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ là bổn phận, đó còn là dấu mốc trưởng thành, là lần đầu tiên họ đại diện cho đất nước trên trường quốc tế với tư cách cá nhân. Đối với Công chúa Aiko, Lào là quốc gia giữ vị trí đó.

Chỉ vài tháng sau chuyến thăm, khi lễ hội văn hóa Lào được tổ chức ngay tại Tokyo, cô chọn cách hiện diện theo cách không thể nói lên điều gì rõ ràng hơn: mặc chính trang phục mà người Lào đã tặng cho cô. Đó là ngôn ngữ ngoại giao nhẹ nhàng nhưng rất có trọng lượng, đặc biệt từ một công nương trẻ đang từng bước xây dựng hình ảnh riêng của mình.

Lễ hội Lào giữa lòng Tokyo

Lễ hội Lào 2026 kéo dài hai ngày, từ 23 đến 24/5, tại quảng trường sự kiện Công viên Yoyogi với đầy đủ các gian hàng ẩm thực đặc trưng, biểu diễn múa truyền thống và các chương trình nghệ thuật sân khấu. Công chúa Aiko tham gia cùng đại diện hai phía trong lễ cắt băng khai mạc trước khi lễ hội chính thức mở cửa đón công chúng.

Với người hâm mộ hoàng gia và những ai theo dõi hành trình của Công chúa Aiko từ những năm đầu cô còn là một sinh viên đại học ít xuất hiện trước công chúng, đây là thêm một bằng chứng cho thấy cô đang ngày càng tìm được giọng điệu riêng trong vai trò của mình.