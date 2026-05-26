Meghan "ngán" Harry xuất hiện cùng vì cứ gây drama, quyết đi một mình kiếm tiền nhiều hơn?

Sau nhiều năm cùng nhau rời khỏi hoàng gia Anh và xây dựng cuộc sống mới tại Mỹ, Meghan Markle và Harry đang ngày càng xuất hiện riêng lẻ trước công chúng. Theo các chuyên gia hoàng gia, đây không phải tình cờ mà là một tính toán có chủ đích, và người đưa ra quyết định đó chính là Meghan.

Meghan chọn đi một mình vì Harry "kéo drama" theo mỗi lần xuất hiện

Chuyên gia hoàng gia Rob Shuter vừa chia sẻ trên podcast The Nerve của Maureen Callahan rằng Meghan Markle đã đưa ra một kết luận khá thẳng thắn: Cô sẽ kiếm được nhiều tiền hơn và tạo ra ảnh hưởng lớn hơn nếu bước ra ánh đèn một mình, không có Harry đứng bên cạnh. Theo Shuter, Meghan cho rằng mỗi lần Harry xuất hiện cùng cô, mọi sự chú ý lập tức dồn về những mâu thuẫn hoàng gia, những vụ tranh cãi gia đình, và cô không còn là tâm điểm theo nghĩa tích cực nữa.

Shuter nói thẳng: "Meghan giờ đã quyết định rằng cô ấy mạnh hơn. Cô ấy sẽ kiếm nhiều tiền hơn khi bước ra một mình, không có anh ấy. Harry là vấn đề". Ông cũng thừa nhận Meghan bản thân cũng không hoàn toàn vô can trong câu chuyện hình ảnh của cặp đôi, nhưng cô chưa nhận ra điều đó ở chính mình.

Hễ Harry xuất hiện, câu chuyện lại về hoàng gia

Trong một bài viết trên Substack của mình, Shuter giải thích thêm rằng Meghan muốn công chúng tập trung vào công việc của cô, những dự án cô đang xây dựng, chứ không phải những drama xoay quanh gia đình hoàng tộc. Nhưng chỉ cần Harry đứng cạnh, bức tranh đó gần như lập tức bị phủ bóng bởi các câu hỏi về mối quan hệ với Thân vương William, về vua Charles, về những cuốn sách và bài phỏng vấn gây bão trong quá khứ.

Đây là điều dễ hiểu nếu nhìn lại vài năm vừa qua. Kể từ khi cặp đôi tuyên bố rút khỏi vai trò thành viên hoàng gia cấp cao đầu năm 2020, họ từng sánh bước cùng nhau trong nhiều sự kiện, ký kết hợp đồng, trả lời phỏng vấn. Nhưng gần đây, xu hướng xuất hiện độc lập ngày càng rõ. Meghan lăn xả với thương hiệu As Ever , series ẩm thực, mạng xã hội cá nhân. Harry xuất hiện trong các sự kiện thể thao, hoạt động từ thiện và vài cuộc phỏng vấn riêng. Hai con đường đang tách ra rõ hơn trước.

Hình ảnh riêng, chiến lược riêng

Việc Meghan chủ động tách bạch hình ảnh không hẳn là dấu hiệu của rạn nứt hôn nhân như một số tờ báo lá cải muốn thêu dệt. Đây nhiều khả năng là một bước đi thực dụng trong bối cảnh cả hai cần duy trì sức hút thương mại. Meghan rõ ràng đang hướng đến phân khúc khán giả muốn xem cô như một doanh nhân, người truyền cảm hứng và nhà sáng tạo nội dung, không phải như "vợ của Harry" hay "cựu thành viên hoàng gia".

Shuter cũng lưu ý rằng Meghan không phải hoàn toàn không có vấn đề về hình ảnh, nhưng theo ông, cô chưa ở điểm nhìn nhận thẳng thắn điều đó. Còn với Harry, những gì anh để lại trong ký ức công chúng qua cuốn hồi ký Spare và loạt phỏng vấn chấn động vẫn còn đó, và gần như không có chuyến xuất hiện nào của anh mà báo chí không gắn kèm ít nhất một tít về hoàng gia Anh.

Câu hỏi thực sự là liệu chiến lược solo của Meghan có đủ sức giúp cô thoát khỏi cái bóng mà bản thân cô và Harry cùng tạo ra trong nhiều năm qua hay không.

*Theo Express