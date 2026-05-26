Bốn con giáp Thìn, Tuất, Sửu, Mùi vốn được giới tử vi gọi là Tứ Mộ, tức bốn vị trí lưu giữ và chuyển hoá năng lượng của các mùa. Khi tháng 6 Dương lịch gõ cửa, đúng vào thời điểm khí tiết chuyển từ Lập Hạ sang Mang Chủng rồi Hạ Chí, dòng tài vận của nhóm này được dự báo có nhiều xáo trộn rõ rệt. Người có cơ hội bứt phá nhờ quý nhân, kẻ phải đối mặt với khoản chi không lường trước, người lại bất ngờ nhận lộc từ nguồn cũ tưởng đã quên. Cùng nhìn kỹ từng con giáp để biết đường đi nước bước.

1. Tuổi Thìn: Vận tiền đi lên theo đường vòng, càng cuối tháng càng rõ

Người tuổi Thìn vào đầu tháng 6 có thể thấy hơi chậm, dòng tiền ra vào không như kỳ vọng, đặc biệt từ ngày 1 đến ngày 7 dương lịch dễ vướng khoản chi phát sinh liên quan đến gia đình hoặc sửa chữa đồ đạc. Tuy nhiên đây không phải dấu hiệu xấu mà là giai đoạn "dọn nhà" để đón vận mới. Bước sang tuần thứ hai, khoảng ngày 9 đến 14, tuổi Thìn bắt đầu cảm nhận được tín hiệu tích cực từ công việc chính, có thể là một lời đề nghị hợp tác, một dự án được duyệt hoặc đơn giản là cấp trên ghi nhận sau thời gian âm thầm cố gắng.

Điểm đặc biệt của tháng này nằm ở nửa cuối, từ ngày 18 trở đi, tuổi Thìn có khả năng đón một khoản thu nằm ngoài kế hoạch, thường đến từ khoản đầu tư cũ, một món nợ tưởng đã quên, hoặc hoa hồng từ mối quan hệ kết nối hộ. Lời khuyên dành cho tuổi Thìn là đừng vội tiêu khi tiền vừa về tay, hãy để vài ngày suy xét rồi mới quyết định, bởi vận tài chính tháng này thuộc dạng tích lũy ngầm chứ không phải tiêu pha phô trương.

2. Tuổi Tuất: Quý nhân xuất hiện đúng lúc bí bách, đặc biệt nửa đầu tháng

Khác với Thìn, tuổi Tuất khởi đầu tháng 6 khá thuận. Trong khoảng ngày 2 đến ngày 10 dương lịch, người tuổi Tuất rất dễ gặp được quý nhân, có thể là một người bạn cũ liên hệ lại, một đồng nghiệp từng giúp đỡ hoặc thậm chí là một người mới quen qua công việc nhưng cho lời khuyên giá trị. Đây là giai đoạn nên chủ động mở rộng các mối quan hệ thay vì co cụm. Về tiền bạc, tuổi Tuất tháng này không có khoản trúng lớn nhưng dòng tiền đều và ổn, đặc biệt thuận lợi với những ai làm nghề tự do, môi giới, kinh doanh nhỏ tại nhà.

Giữa tháng, khoảng ngày 13 đến 17, có thể xuất hiện một quyết định tài chính quan trọng liên quan đến mua sắm tài sản hoặc vay mượn, tuổi Tuất nên cân nhắc kỹ và tránh ký kết vội vàng trong những ngày này. Cuối tháng, từ ngày 22 trở đi, dòng tiền có dấu hiệu chậm lại, đây là lúc nên thu về thay vì mở rộng, dồn sức cho tháng 7 sẽ tốt hơn.

3. Tuổi Sửu: Cần kiệm tích cốc, vận tài đến muộn nhưng chắc

Tuổi Sửu vào tháng 6 mang khí chất của người nông phu đợi mùa. Nửa đầu tháng, từ ngày 1 đến 15, dòng tiền không quá dồi dào, có thể có vài khoản chi bất ngờ liên quan đến sức khoẻ hoặc đi lại. Tuy nhiên đừng vì thế mà lo lắng, đây là giai đoạn gieo hạt chứ chưa phải gặt hái. Điểm sáng của tuổi Sửu nằm ở tuần thứ ba, đặc biệt từ ngày 16 đến 24, khi những nỗ lực bền bỉ trước đó bắt đầu có kết quả.

Có thể là một đơn hàng lớn được chốt, một hợp đồng dài hạn được ký, hoặc một khoản tiền thưởng theo dự án. Tuổi Sửu tháng này hợp với việc tiết kiệm hơn là đầu tư mạo hiểm, đặc biệt nên tránh các kênh đầu tư mà bản thân chưa hiểu rõ. Cuối tháng, khoảng ngày 26 đến 30, là thời điểm tốt để nhìn lại sổ sách, sắp xếp lại các khoản chi cố định và lên kế hoạch tài chính cho nửa cuối năm.

4. Tuổi Mùi: Vận đào hoa kéo theo vận tiền, nhưng cẩn trọng vay mượn

Tuổi Mùi tháng 6 đón một dòng năng lượng khá đặc biệt, vận đào hoa và vận tài đi liền nhau. Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 5 đến 12, người tuổi Mùi rất dễ gặp cơ hội làm ăn thông qua các mối quan hệ xã giao, các buổi gặp gỡ tưởng chừng không quan trọng lại mở ra cánh cửa thu nhập mới. Đây là tháng phù hợp để tuổi Mùi đầu tư vào hình ảnh cá nhân, mở rộng mạng lưới, tham gia các sự kiện kết nối.

Tuy nhiên có một điểm cần lưu ý, từ ngày 14 đến 20, tuổi Mùi dễ bị nhờ vay mượn hoặc đứng ra bảo lãnh cho người thân, bạn bè. Hãy cân nhắc thật kỹ, bởi vận sao tháng này không thuận cho việc cho vay, dễ mất cả tiền lẫn tình. Nửa cuối tháng, từ ngày 23 trở đi, tuổi Mùi có thể đón một khoản thu nhập phụ, thường đến từ công việc tay trái hoặc đam mê cá nhân được kiếm ra tiền.

Điểm chung của nhóm Thìn, Tuất, Sửu, Mùi trong tháng 6 là sự chuyển dịch, từ trạng thái ổn định sang trạng thái có nhiều biến động hơn. Đây không phải tháng để liều lĩnh mà là tháng để quan sát, lắng nghe và ra quyết định dựa trên dữ liệu thay vì cảm xúc. Một mẹo nhỏ dành cho cả bốn con giáp là hãy ghi chép lại dòng tiền vào ra mỗi ngày trong tháng này, bạn sẽ bất ngờ khi thấy có những khoản chi nhỏ lặp đi lặp lại đang âm thầm bào mòn tài chính. Tháng 6 cũng là thời điểm tốt để bắt đầu một thói quen tài chính lành mạnh, dù chỉ là dành ra một khoản nhỏ mỗi tuần để tiết kiệm dài hạn.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.