Nếu bạn đang băn khoăn màu sắc nào sẽ thống trị tủ đồ hè 2026, Vương hậu Letizia của Tây Ban Nha vừa cho thấy câu trả lời rõ ràng nhất. Không phải một màu, mà là hai tông hồng phối cùng nhau theo cách ít ai nghĩ tới.

Vương hậu Letizia và công thức phối màu hè 2026 ai cũng có thể học theo

Giữa tháng 5 vừa qua, Vương hậu Letizia xuất hiện tại hội nghị Bộ trưởng Y tế ở Madrid trong bộ midi dress hồng đậm với dáng tối giản, cổ tròn, tay lỡ ba phần tư và chân váy suôn chảy nhẹ. Chiếc váy không có họa tiết, không có chi tiết đính kết phức tạp, chỉ đơn thuần là một khối màu hồng cánh sen rực rỡ. Thế nhưng nhìn tổng thể, bà vẫn hoàn toàn nổi bật và được chụp ảnh nhiều nhất trong sự kiện hôm đó.

Bí quyết nằm ở phần phụ kiện. Thay vì chọn túi và giày màu trung tính như beige hay trắng cho an toàn, Vương hậu quyết định phối cùng túi xách tay và kitten heels màu hồng phấn nhạt. Một lựa chọn táo bạo hơn nhiều so với vẻ ngoài thanh lịch thường thấy của bà, nhưng lại cho kết quả đẹp đến bất ngờ.

Tại sao công thức này lại hiệu quả?

Hồng đậm và hồng phấn vốn thuộc cùng một họ màu, nên khi đứng cạnh nhau chúng tạo cảm giác hài hòa tự nhiên, không gây khó chịu cho mắt. Nhưng vì độ bão hòa màu khác nhau rõ ràng, hai tông này vẫn tạo được hiệu ứng color blocking sắc nét, đặc biệt khi cả váy lẫn phụ kiện đều không có họa tiết. Toàn bộ sự chú ý dồn vào sự tương phản màu sắc, và đó chính xác là điều Vương hậu muốn.

Đây không phải lần đầu Letizia chứng minh tài năng phối màu của mình. Trước đó bà từng gây ấn tượng với váy lavender đơn sắc, set áo blouse xanh nhạt cùng chân váy cùng tông, hay bộ suit xanh ngọc nổi bật. Nhưng lần này, công thức hồng đậm và hồng phấn được nhiều chuyên gia thời trang nhận định là dễ ứng dụng nhất trong các lựa chọn của bà từ trước đến nay.

Học Vương hậu cách mặc hồng mà không bị "lồng lộn"

Điểm mấu chốt trong outfit của Letizia là sự kiềm chế có chủ ý. Váy dáng midi với silhouette đơn giản giữ cho tổng thể không bị quá tải dù màu sắc đã khá rực. Kitten heels thay vì cao gót nhọn mang lại cảm giác thanh thoát, phù hợp với bối cảnh công sở. Túi xách dáng gọn không logo to, không phụ kiện thừa.

Đây là công thức hoàn toàn có thể áp dụng trong đời thực: một chiếc váy hoặc áo blouse màu hồng đậm, đôi giày hay chiếc túi màu hồng phấn phối kèm, và giữ mọi thứ còn lại thật tối giản. Không cần hàng hiệu, không cần phụ kiện đắt tiền, chỉ cần hiểu cách màu sắc hoạt động cùng nhau.

Mùa hè 2026, nếu chỉ chọn một combo màu để đầu tư, đây là lựa chọn đáng cân nhắc nhất.