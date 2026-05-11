Từ ngày 15/5 trở đi, 4 con giáp này "âm thầm lên hương": Thu nhập nhích đều, phiền muộn tự rút lui

Không phải ai gặp vận may cũng rầm rộ tin vui. Có người trúng số nói ngay, có người được thăng chức thì cả công ty đều biết, nhưng cũng có những người vận tốt đến rất khẽ kiểu thu nhập tăng thêm chút ít mỗi tháng, các mối lo cứ tự nó nhẹ đi, người ngoài nhìn vào chẳng nhận ra. Từ khoảng giữa tháng 5/2026 trở đi, bốn con giáp sau đây được dự báo bước vào một quãng "lặng mà sâu" như thế: Tiền vào đều tay, đầu óc thông thoáng, những thứ trước kia làm mình mất ngủ bỗng dưng không còn quan trọng nữa.

1. Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn nhạy bén, đọc tình huống nhanh và thường biết chớp cơ hội đúng thời điểm. Từ ngày 15/5 trở đi, cái "máu nhạy" ấy được kích hoạt rõ rệt hơn bình thường. Trong công việc chính, hiệu suất tăng lên thấy rõ, sếp bắt đầu để mắt và giao việc quan trọng hơn đây là tiền đề cho một đợt tăng lương hoặc thưởng dự án trong vài tuần tới. Bên cạnh đó, những lời rủ rê hợp tác từ bạn bè, đặc biệt là các kèo ngắn hạn như đầu tư quỹ, bán hàng theo mùa, nhận thêm freelance cuối tuần, cũng mang về khoản tiền lẻ mà cộng dồn lại không hề nhỏ.

Điểm cần lưu ý là người tuổi Thân hay tự làm khó mình vì suy nghĩ quá nhiều phương án cùng lúc. Giai đoạn này, thay vì ngồi cân đo từng kịch bản, hãy cho phép bản thân ra quyết định nhanh hơn, sau đó điều chỉnh dần. Buổi chiều tan làm thử đi bộ một vòng, đạp xe quanh hồ, hoặc đơn giản là tắt điện thoại nửa tiếng, đầu óc thoáng ra thì tiền cũng dễ vào hơn. Màu hợp vận trong khoảng thời gian này là vàng kem và trắng ngà.

2. Tuổi Tý

Người tuổi Tý có lợi thế là quan sát tinh, nhớ chi tiết và khéo léo trong giao tiếp. Từ giữa tháng 5, mạng lưới quan hệ tích lũy bao lâu nay bắt đầu sinh lời thật sự. Có thể chỉ là một câu gợi ý của tiền bối cũ, một tin nhắn rủ làm chung của đồng nghiệp cũ, hay thậm chí một người quen sơ sơ chợt giới thiệu việc - những đầu mối tưởng nhỏ ấy lại mở ra nguồn thu mới.

Bên cạnh đó, nghề tay trái mà tuổi Tý âm thầm theo đuổi lâu nay như viết lách, thiết kế, bán hàng online, dạy kèm đang đến lúc có khách hàng đều đặn hơn. Đừng vội mở rộng quá nhanh, hãy giữ chất lượng và để khách cũ giới thiệu khách mới, đó mới là cách tuổi Tý nhân đôi thu nhập một cách bền. Về phiền muộn, tuổi Tý hay vướng vào những chuyện vụn vặt rồi tự làm mình mệt; thử áp dụng nguyên tắc "việc nào nhỏ hơn 5 phút thì làm luôn, việc nào lớn thì lên lịch" sẽ thấy đầu óc nhẹ hẳn. Màu xanh dương và bạc là hai tông nên ưu tiên khi chọn đồ mặc, phụ kiện trong giai đoạn này.

3. Tuổi Thìn

Tuổi Thìn vốn có tố chất thủ lĩnh và sức bền hiếm con giáp nào theo kịp. Từ ngày 15/5 trở đi, công việc chính của họ vào guồng nhanh chóng: những dự án theo đuổi suốt mấy tháng đầu năm bắt đầu cho kết quả, thưởng dự án, hoa hồng hoặc phần trăm chia lợi nhuận đều có khả năng về tay. Nếu đang làm chủ hoặc hợp tác kinh doanh quán ăn, cửa hàng nhỏ, dịch vụ, đây là giai đoạn doanh thu nhúc nhích đi lên sau thời gian cầm cự.

Điều dễ khiến tuổi Thìn mất điểm là tính nóng và xu hướng muốn mọi việc xong ngay. Khi áp lực tăng, hãy dành 10 phút buổi sáng để hít thở sâu, viết ra ba việc quan trọng nhất trong ngày rồi bắt tay làm, sự bình tĩnh có chủ đích sẽ giúp tuổi Thìn giữ được uy tín với đối tác, từ đó giữ được dòng tiền. Đặt một chậu cây xanh nhỏ ở góc bàn làm việc cũng là cách tốt để vừa thư giãn mắt vừa nuôi dưỡng năng lượng tích cực. Tông xanh lá và tím nhạt sẽ hợp vận trong khoảng thời gian này.

4. Tuổi Mão

Tuổi Mão không phải kiểu người làm ra tiền tỷ trong một đêm, nhưng có khả năng tích lũy mà ít con giáp nào sánh được. Từ giữa tháng 5, kiểu vận "góp gió thành bão" của tuổi Mão phát huy rõ rệt. Có thể là khoản tiền thừa từ việc cắt giảm chi tiêu không cần thiết, có thể là tiền lẻ kiếm được từ khảo sát online, bán đồ cũ, hoặc nhận thêm vài đơn hàng nhỏ, cộng dồn lại sau vài tuần đã thấy số dư tài khoản dày lên trông thấy.

Một mẹo nhỏ rất hợp với tuổi Mão giai đoạn này là tách riêng một tài khoản tiết kiệm, mỗi khi có khoản thu phụ thì chuyển ngay vào đó thay vì để chung với tiền chi tiêu, cuối tháng sẽ bất ngờ vì mình tiết kiệm được nhiều hơn tưởng. Về mặt cảm xúc, tuổi Mão dễ nhạy cảm và tự tiêu hao năng lượng bên trong; hãy chọn một người bạn thân để trò chuyện thường xuyên, hoặc duy trì một thói quen vận động nhẹ như yoga, đi bộ buổi tối. Tông hồng phấn và trắng ngọc trai giúp tuổi Mão tăng sự tự tin và dễ chịu hơn trong các mối quan hệ.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.