Trong vòng tuần hoàn của 12 con giáp, bốn tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi vốn được xem là nhóm "tứ hành xung" vừa kéo nhau lên đỉnh, vừa có thể đẩy nhau xuống dốc tùy thời điểm. Bước sang tháng 4 Âm lịch (tức từ ngày 17/5 đến 14/6 Dương lịch năm 2026), bốn con giáp này đứng trước những ngã rẽ khá đặc biệt: Cơ hội thì rõ ràng, nhưng thử thách cũng không hề nhẹ. Dưới đây là vài lời khuyên thiết thực để tháng này trôi qua nhẹ nhàng hơn, thay vì để cảm xúc và sự nóng vội cuốn đi.

Tuổi Dần: Bớt nóng vội, nghe nhiều hơn nói

Bước vào tháng 4 Âm lịch, người tuổi Dần thường có cảm giác mọi thứ chậm hơn ý mình muốn. Công việc trôi không như kỳ vọng, đối tác trả lời chậm, người thân thì hay phản ứng ngược lại điều mình đề xuất. Đây không phải dấu hiệu vận xui, mà là tháng vũ trụ buộc người tuổi Dần phải hạ tốc độ xuống. Nếu cứ giữ thói quen quyết định trong vòng vài phút, lao vào những phi vụ mới chỉ vì cảm giác "phải làm gì đó", người tuổi Dần dễ rơi vào thế phải đi sửa sai cả tháng sau.

Lời khuyên thực tế cho tháng này là: Trước khi ký bất kỳ thứ gì, hãy để qua một đêm. Trước khi chuyển khoản một khoản tiền lớn, gọi cho một người thân tin cậy nghe ý kiến. Đặc biệt, từ khoảng ngày 22 đến ngày 28 Âm lịch là quãng dễ phát sinh tranh cãi với người thân hoặc cấp trên, nên giữ lời nói ngắn gọn, tránh giải thích dài dòng vì càng nói nhiều càng dễ bị hiểu sai.

Tuổi Thân: Đừng ôm việc của người khác

Người tuổi Thân vốn nhanh nhẹn, hay nhận giúp người khác như một phản xạ. Nhưng tháng 4 Âm lịch lại là giai đoạn mà sức của tuổi Thân nên dành cho chính mình. Có thể là một dự án dang dở, một mối quan hệ cần được nói chuyện thẳng thắn, hoặc đơn giản là sức khỏe đã âm thầm xuống dốc mà bản thân chưa kịp nhận ra.

Tháng này, nếu cứ đứng ra gánh thay phần việc của đồng nghiệp, lo hộ chuyện gia đình của bạn bè, người tuổi Thân sẽ thấy mình kiệt sức mà không hiểu vì sao. Khoảng ngày 8 đến ngày 14 Âm lịch là thời điểm dễ có lời mời góp vốn, rủ rê làm ăn, nhưng phần lớn là những đề nghị chưa chín. Cứ lịch sự từ chối, hoặc xin thời gian suy nghĩ thêm vài tuần, chứ đừng vì cả nể mà gật đầu. Về sức khỏe, hệ tiêu hóa và giấc ngủ là hai thứ cần để ý nhất.

Tuổi Tỵ: Đây là tháng để "dọn dẹp", không phải để mở rộng

Nhiều người tuổi Tỵ bước vào tháng 4 Âm lịch với tâm thế muốn bứt phá, muốn khởi sự việc mới, muốn thay đổi. Nhưng năng lượng tháng này lại hợp với việc dọn dẹp hơn là mở rộng. Dọn dẹp ở đây bao gồm cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng: dọn lại tài chính cá nhân, dọn lại danh sách mối quan hệ, dọn lại những kế hoạch cũ từng bỏ dở.

Người tuổi Tỵ nên tránh vay mượn lớn hoặc đứng tên giúp người khác trong tháng này, đặc biệt là quãng từ ngày 15 đến ngày 21 Âm lịch. Nếu đang có ý định nhảy việc, hãy tạm hoãn lại một thời gian, vì cơ hội tốt hơn sẽ đến vào quãng cuối tháng 5 Âm lịch. Trong chuyện tình cảm, người tuổi Tỵ độc thân dễ gặp người mới, nhưng đừng vội đưa ra cam kết - hãy để mọi thứ phát triển tự nhiên ít nhất hai đến ba tháng trước khi quyết định.

Tuổi Hợi: Giữ chữ tín hơn giữ tiền

Tháng 4 Âm lịch với người tuổi Hợi là tháng của những lời hứa. Có người sẽ hứa với bạn, và bạn cũng dễ buột miệng hứa với người khác. Vấn đề là tháng này, mọi lời hứa đều có xu hướng được nhớ rất lâu và bị soi rất kỹ. Một lời hẹn cà phê quên đáp, một khoản tiền nhỏ chậm trả, một đề xuất công việc đồng ý cho có - tất cả đều có thể quay lại thành chuyện lớn vào nửa cuối năm.

Vì vậy, tuổi Hợi tháng này nên nói ít, làm chắc. Cái gì chưa chắc làm được thì xin thời gian suy nghĩ, đừng ngại. Quãng ngày 1 đến ngày 7 Âm lịch là thời điểm tốt để giải quyết dứt điểm các khoản nợ cũ, kể cả nợ tiền lẫn nợ tình cảm. Về tài chính, tháng này có cơ hội tăng thu nhập từ nguồn phụ, nhưng đừng vì thấy có chút dư mà tiêu trước, hãy để khoản đó làm vốn dự phòng cho tháng sau.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.