Không phải buổi tiệc hoàng gia, không phải sự kiện thảm đỏ. Chiều hôm đó, Vương hậu Mary của Đan Mạch chọn dành thời gian của mình cho một hội thảo khoa học nghiêm túc, nơi những câu hỏi quan trọng nhất về sức khỏe phụ nữ đang được đặt ra và tìm lời giải đáp. Sự hiện diện của bà gửi đi một thông điệp rõ ràng: Đây là chủ đề xứng đáng được chú ý ở cấp cao nhất.

Khi khoa học và hoàng gia cùng ngồi chung một bàn

Hội thảo được tổ chức bởi Đại học Copenhagen và Vùng Thủ đô Copenhagen, quy tụ các nhà nghiên cứu hàng đầu, chuyên gia y tế, đại diện từ các quỹ tài trợ và giới hoạch định chính sách. Đây không phải sự kiện mang tính hình thức. Chương trình bao gồm các bài trình bày học thuật và phiên thảo luận nhóm chuyên sâu, tập trung vào một câu hỏi cốt lõi: làm thế nào để đẩy mạnh nghiên cứu, cải thiện điều trị và tăng cường phòng ngừa trong lĩnh vực sức khỏe phụ nữ.

Vương hậu Mary tham dự với tư cách quan sát viên chính thức, ngồi lắng nghe các chuyên gia chia sẻ về thực trạng và định hướng tương lai. Sự có mặt của bà không chỉ mang tính biểu tượng. Trong nhiều năm qua, Vương hậu Mary là một trong những tiếng nói nhất quán nhất của hoàng gia châu Âu về quyền và sức khỏe phụ nữ, bình đẳng giới và phúc lợi xã hội. Bà đã gắn bó thực chất với các tổ chức và sáng kiến trong lĩnh vực này từ trước khi trở thành Vương hậu.

Những gì thực sự được thảo luận

Các đại biểu tại hội thảo đã đề cập đến một trong những vấn đề dai dẳng nhất của y học hiện đại: sức khỏe phụ nữ từ lâu vẫn bị thiếu đầu tư nghiên cứu so với mức thực tế cần thiết. Nhiều bệnh lý phổ biến ở phụ nữ bị chẩn đoán muộn, điều trị chưa tối ưu, và dữ liệu lâm sàng vẫn còn hạn chế vì phần lớn các thử nghiệm y khoa lịch sử được thực hiện chủ yếu trên đối tượng nam giới.

Hội thảo cũng dành thời gian đáng kể để bàn về thế mạnh của Đan Mạch trong bối cảnh quốc tế, bao gồm các môi trường nghiên cứu có uy tín và mô hình hợp tác công tư đang hoạt động hiệu quả. Đây là những nền tảng quan trọng nếu Đan Mạch muốn trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu về sức khỏe phụ nữ trong thập kỷ tới.

Một vai trò hoàng gia theo cách rất khác

Điều đáng chú ý là cách Vương hậu Mary thực hiện vai trò của mình. Không diễn thuyết, không cắt băng khánh thành. Bà ngồi xuống, lắng nghe và tham gia cùng những người đang làm việc thực chất trong lĩnh vực này. Đó là phong cách mà bà đã duy trì nhất quán từ khi còn là Vương phi, và tiếp tục giữ sau khi trở thành Vương hậu từ đầu năm 2024.

Với nhiều phụ nữ Đan Mạch và cả người hâm mộ quốc tế, hình ảnh Vương hậu Mary ngồi trong một hội thảo y khoa không có gì xa lạ. Bà đã từng làm điều tương tự với các vấn đề về bạo lực gia đình, sức khỏe tâm thần, và quyền trẻ em. Sức khỏe phụ nữ chỉ là chủ đề tiếp theo trong danh sách dài những điều bà thực sự quan tâm.

Theo Kongehuset / Đại học Copenhagen