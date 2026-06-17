Nếu có một cái tên đang được cả nước Anh nhắc đến những ngày này, đó chính là Harriet Phillips, tên mới của Harriet Sperling sau khi kết hôn với Peter Phillips, con trai Vương nữ Anne. Chỉ 10 ngày sau lễ cưới, cô đã xuất hiện tại Royal Ascot 2026 trên chiếc xe ngựa hoàng gia, kề vai mẹ chồng và thu hút mọi ánh nhìn bằng một tổng thể màu xanh băng giá hoàn hảo đến từng chi tiết. Câu hỏi mà ai cũng tò mò: Tân nương mặc gì, từ đâu, và tại sao trông giống Vương phi Kate đến vậy?

Tân nương hoàng gia và màu xanh sương mù chinh phục Royal Ascot

Ngày 16/6, chỉ 10 ngày sau đám cưới tại nhà thờ All Saints ở Kemble, Gloucestershire, Harriet Sperling chính thức xuất hiện trước công chúng với cái tên mới: Harriet Phillips. Và cô đã chọn Royal Ascot, giải đua ngựa danh giá nhất nước Anh, làm sân khấu cho màn ra mắt đầu tiên với tư cách thành viên chính thức của hoàng gia.

Harriet và Peter không ngồi trên khán đài như khách mời thông thường, mà ngồi trong đoàn xe ngựa hoàng gia, kề vai Vương nữ Anne, mẹ chồng của cô. Điều này không phải lần đầu tiên, nhưng lần này mang ý nghĩa hoàn toàn khác: Cô không còn là bạn gái, không còn là hôn thê, mà đã là con dâu chính thức của hoàng gia Anh.

Đầm xanh từ thương hiệu ruột của Vương phi Kate

Harriet diện chiếc đầm midi xanh nhạt của Suzannah London, thương hiệu từng được Vương phi Kate lựa chọn nhiều lần. Thiết kế tay dài, cổ cao, hàng cúc chạy dọc thân trên mang phong cách vintage tinh tế, được lấy cảm hứng từ những chiếc đầm trà chiều thập niên 1940.

Hoàn thiện tổng thể là chiếc mũ cùng tông xanh từ Jane Taylor London, đôi giày slingback của Jimmy Choo, và chiếc túi cầm tay đặc chế từ Anya Hindmarch bằng hạt ngọc trai. Phần trang sức, cô tiếp tục trung thành với Pragnell, thương hiệu đã chế tác chiếc tiara trong ngày cưới, với hoa tai và vòng tay kim cương lấp lánh điểm xuyết.

Cả bộ trang phục toát lên vẻ điềm tĩnh, sang trọng theo đúng chuẩn mực hoàng gia mà không hề gượng gạo. Đó là điều không phải ai cũng làm được, đặc biệt khi đây là lần đầu tiên cô xuất hiện chính thức với danh nghĩa thành viên gia đình hoàng gia.

Nụ cười tươi và không khí tuần trăng mật

Trong khu vực Royal Enclosure dành riêng cho khách VIP, Harriet và Peter được trông thấy cùng nhau nhâm nhi ly champagne bên cạnh Quốc vương Charles và Vương hậu Camilla, cùng nhiều khách mời danh dự khác.

Harriet và Zara Tindall, em gái chồng, liên tục được bắt gặp cười đùa rôm rả ngay sau khi đoàn xe ngựa dừng lại. Đây là tín hiệu tốt, cho thấy cô đang hòa nhập rất tự nhiên vào gia đình này, kể cả ở những khoảnh khắc riêng tư ngoài ống kính chính thức.

Phong cách đang hình thành một dấu ấn riêng

Harriet không phải cái tên xa lạ với giới thời trang hoàng gia. Kể từ khi xuất hiện công khai cùng Peter Phillips năm 2024, cô đã được chú ý vì gu thẩm mỹ thực dụng nhưng thanh lịch, ưu tiên các nhà thiết kế Anh như Suzannah London, Penelope Chilvers và Beulah London. Nhiều món đồ cô mặc nhanh chóng cháy hàng sau khi được truyền thông đăng tải.

Ngay tại lễ Phục sinh năm nay, chỉ hai tháng trước đám cưới, Harriet đã xuất hiện với bốn thương hiệu yêu thích của Vương phi Kate, gồm Beulah London, Jane Taylor, Emmy London và Kiki McDonough. Sự trùng hợp này không hẳn là ngẫu nhiên. Cô đang xây dựng một ngôn ngữ thời trang riêng, và ngôn ngữ đó rõ ràng hướng đến chính sách "ủng hộ hàng Anh" mà Vương phi Kate đã duy trì suốt nhiều năm.

Harriet Phillips mới chỉ bắt đầu hành trình trong gia đình hoàng gia Anh. Nhưng với khởi đầu tại Royal Ascot 2026, cô đã để lại một dấu ấn rất rõ ràng: Điềm tĩnh, đúng mực, và hoàn toàn tự nhiên khi đứng dưới ánh đèn sân khấu hoàng gia.

*Theo MC