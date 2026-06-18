Khi Vương phi xứ Wales Kate, Vương hậu Camilla hay Công nương Sophie xuất hiện tại Royal Ascot, không phải chiếc váy mà chính chiếc mũ mới là thứ người ta nhớ mãi. Đằng sau những tác phẩm đó là một thế giới thủ công riêng biệt, nơi các nhà mũ hoàng gia bắt đầu chuẩn bị từ tháng Hai, đo từng milimet màu vải, và biến những quy tắc ăn mặc nghiêm ngặt thành cơ hội sáng tạo không giới hạn.

Không phải phụ kiện, đây là tâm điểm của cả trang phục

Royal Ascot có bộ quy tắc ăn mặc nghiêm khắc bậc nhất nước Anh, đặc biệt tại khu Royal Enclosure dành cho khách mời danh dự. Nhưng với các thành viên hoàng gia, chiếc mũ không đơn giản là một yêu cầu bắt buộc.

Jane Taylor, nhà tạo mũ ruột của Công nương Sophie giải thích rằng Royal Ascot là sự kiện duy nhất mà mũ được đặt ở vị trí trung tâm, không phải phụ trợ. Khác với quốc yến hay đám cưới hoàng gia, nơi chiếc mũ cần kín đáo và đảm bảo khuôn mặt luôn nhìn thấy rõ, ở đây mọi thứ được phép sân khấu hóa hơn nhiều. Taylor nói thẳng: "Đây là sự kiện mà chiếc mũ không chỉ là phụ kiện, nó là cả bộ trang phục".

Merve Bayindir, nhà thiết kế đứng sau thương hiệu mũ xa xỉ mang tên bà, đồng ý với nhận định đó. Bà cho rằng ít sự kiện nào trên thế giới đặt tầm quan trọng lớn đến vậy vào mũ và phụ kiện đầu, và chính điều đó tạo ra không gian hiếm có cho cả sự sáng tạo lẫn tay nghề thủ công.

Đặt hàng từ tháng Hai, dệt vải theo màu áo

Ít người biết rằng để một thành viên hoàng gia đội chiếc mũ phù hợp tại Ascot, quá trình chuẩn bị phải bắt đầu từ nhiều tháng trước. Sarah Haynes của Somerset Millinery, người từng thiết kế mũ cho Zara Tindall, cho biết các khách hàng có thể bắt đầu đặt hàng ngay từ tháng Hai. Toàn bộ trang phục thường được quyết định từ rất sớm, và chiếc mũ phải được nhuộm màu khớp chính xác hoặc dựa trên mẫu vải gửi tới từ nhà thiết kế trang phục.

Điều đó đòi hỏi sự phối hợp tỉ mỉ giữa nhà mũ, nhà may và ê-kíp hỗ trợ của hoàng gia. Một chiếc mũ sai tông màu dù chỉ một sắc độ cũng đủ phá vỡ toàn bộ hình ảnh trước hàng chục triệu người theo dõi.

Xu hướng mũ hoàng gia năm nay

Theo các chuyên gia được hỏi, màu xanh navy và xanh cobalt dự kiến là màu chủ đạo tại Ascot năm nay. Song song đó là sự trở lại của mũ pillbox dáng cổ điển nhưng được tái diễn giải theo hướng hiện đại hơn, kết hợp với các họa tiết lông vũ nổi khối và hoa lan organza sculpted tạo chiều sâu không gian.

Mũ boater, kiểu mũ vành rộng hình trụ từng gắn với học sinh nam Anh thế kỷ trước, đang trở lại mạnh mẽ nhưng với phiên bản nữ tính và hiện đại hơn: vành rộng hơn, mũ nông hơn. Lalage Beaumont, nhà thiết kế kiêm làm túi và trang phục dịp đặc biệt, xác nhận boater đang được khách hàng của bà yêu thích liên tiếp hai mùa.

Một điểm đáng chú ý khác là xu hướng bền vững và đa năng. Bayindir cho biết ngày càng nhiều khách hàng hỏi về những chiếc mũ có thể đội lại ở nhiều dịp khác nhau, không chỉ gắn với một buổi đua ngựa duy nhất.

Hoàng gia mang nghề mũ ra ánh sáng

Ảnh hưởng của các thành viên hoàng gia với ngành mũ Anh là điều các nhà thiết kế đều thừa nhận. Mỗi lần Vương phi Kate hay Vương hậu Camilla xuất hiện với một chiếc mũ mới, hàng loạt tìm kiếm và đơn đặt hàng theo sau đó ngay lập tức. Haynes nhận xét rằng trong vài năm gần đây, văn hóa đội mũ dự tiệc và sự kiện đã phục hồi rõ rệt, và Ascot chính là tâm điểm của sự phục hưng đó.

Beaumont tổng kết bằng một nhận định được nhiều người trong ngành đồng tình: khi nhớ đến Cố Nữ hoàng Elizabeth, hầu hết mọi người nghĩ ngay đến hình ảnh bà trong một chiếc mũ màu sặc sỡ. Đó là di sản mà các nhà mũ hoàng gia Anh đang tiếp nối, một chiếc một mùa, tại mỗi sự kiện hoàng gia.

Theo Marie Claire