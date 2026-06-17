Tháng 9 này, Hoàng tử George sẽ bước qua cánh cổng ngôi trường nội trú danh giá bậc nhất nước Anh cũng là nơi cha cậu từng trải qua những năm tháng hình thành tính cách. Eton College không chỉ là một ngôi trường, đây là một phần của lịch sử hoàng gia Anh, và George là người tiếp theo ghi tên mình vào di sản đó.

George chính thức vào Eton

Ngày 16/6, Kensington Palace xác nhận Hoàng tử George, con trai cả 12 tuổi của Thân vương xứ Wales William và Vương phi xứ Wales Kate, sẽ bắt đầu học tại Eton College từ tháng 9 năm nay. Thông báo khép lại nhiều tháng đồn đoán kể từ khi cậu bé được biết sắp "vượt tuổi" trường Lambrook, ngôi trường tiểu học cậu theo học từ năm 2022.

Theo một nguồn tin từ The Mail on Sunday, ngay từ mùa hè năm ngoái đã có thông tin rằng "mọi con đường đều dẫn đến Eton". Năm 2023, Thân vương William và Vương phi Kate đã đưa George đến thăm trường khi cậu chưa đủ 10 tuổi, đúng thời điểm đăng ký theo quy định của Eton: Cha mẹ phải nộp hồ sơ trước ngày 30/6 của năm học con trai tròn 10 tuổi. Hồi tháng 5, chính Thân vương William cũng hé lộ gián tiếp khi đề cập đến việc George đang "ngủ nội trú lần đầu" tại Lambrook, một bước chuẩn bị rõ ràng cho cuộc sống tự lập sắp tới.

Ngôi trường 580 năm và 20 Thủ tướng Anh

Eton College tọa lạc tại Windsor, được vua Henry VI thành lập năm 1440, ban đầu là nơi cung cấp chỗ ở và việc học miễn phí cho các cậu bé nghèo. Gần sáu thế kỷ sau, Eton đã trở thành một trong những tổ chức giáo dục danh tiếng nhất thế giới. Trường đã đào tạo 20 Thủ tướng Anh, vô số tác giả, diễn viên và thành viên hoàng gia từ khắp nơi.

Eton là trường nội trú hoàn toàn, chỉ dành cho nam sinh từ 13 đến 18 tuổi. Khoảng 1.350 học sinh chia nhau 25 ký túc xá, mỗi ký túc tối đa 55 người và mỗi học sinh có phòng riêng, điều này giúp các cậu bé hình thành tính tự lập và kỷ luật từ sớm. Đồng phục của trường cũng không thể nhầm với bất kỳ nơi nào khác: Áo đuôi tôm đen, áo gilê và quần kẻ sọc. Học phí năm học 2025-2026 vào khoảng 80.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 2,1 tỷ đồng.

Dù vẻ ngoài truyền thống, Eton hiện nhấn mạnh việc tiếp nhận học sinh từ mọi hoàn cảnh. Từ năm 2002, trường không còn cho phép đăng ký ngay từ khi mới sinh mà yêu cầu học sinh trải qua phỏng vấn, bài kiểm tra năng lực và thư giới thiệu.

Nơi cha và chú từng học dưới cùng một mái trường

Điều làm Eton trở nên đặc biệt với George không chỉ là danh tiếng của ngôi trường. Đây còn là nơi chính cha cậu, Thân vương William, và chú cậu, Vương tử Harry, từng theo học, khiến cả hai đều được gọi là "Old Etonian" theo đúng truyền thống của trường. Ông nội của Công nương Diana, John Spencer, cùng chú của bà là Charles Spencer cũng từng học ở đây, tạo thêm một mối liên hệ riêng tư với người bà quá cố của George.

Mối quan hệ của gia đình hoàng gia với Eton thực ra còn rộng hơn thế. Công tước xứ Kent, Công tước xứ Gloucester và Vương tử Michael of Kent đều là cựu học sinh. Con trai của Vương tử Michael, Lord Frederick Windsor, từng học cùng thời với Thân vương William. Gần đây hơn, con trai của Nữ bá tước Margaret là David Armstrong-Jones và cháu nội của bà từ Lady Sarah Chatto cũng tiếp nối truyền thống này.

George theo trực tiếp sau cha trong danh sách kế vị ngai vàng, có nghĩa là Eton một lần nữa được chọn để đào tạo một vị vua tương lai của nước Anh. Điểm thuận lợi là dù sắp sống nội trú, cậu bé cũng không ở quá xa gia đình, vì Eton chỉ cách khoảng 15 phút lái xe so với Forest Lodge, dinh thự chính của gia đình tại Windsor.

Một chương mới đang chờ đợi Hoàng tử George, trong ngôi trường mà cha cậu đã từng trải qua những năm tháng định hình con người.

*Theo People