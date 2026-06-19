Giữa hàng nghìn khán giả đứng dọc hai bên đường tại London, một chi tiết nhỏ đã khiến cộng đồng fan hoàng gia Anh không thể không bàn tán: Công chúa Charlotte đứng trên ban công Cung điện Buckingham và cúi người về phía trước, quay sang cả hai phía để đảm bảo không một ai trong đám đông phải về tay không. Trong khi anh trai George mỉm cười nhưng "tiết kiệm" vẫy tay, còn em trai Louis vẫy loạn nhưng vô tư theo kiểu trẻ con, thì Charlotte lại xử lý mọi chuyện với sự chỉn chu đáng ngạc nhiên ở lứa tuổi đó.

Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James, người thường xuyên phân tích các thành viên hoàng gia cho tờ Express (Anh), nhận định thẳng thắn: "Charlotte giờ đây chính thức là người gánh toàn bộ phần nặng nhất trong các sự kiện hoàng gia. Cô bé bước vào vai trò ngôi sao một cách nhẹ nhàng và ngọt ngào". Theo bà James, điều khiến Charlotte nổi bật không phải là sự phô diễn, mà ngược lại, là ý thức trách nhiệm rất rõ ràng. Trong khi các anh em có cách thể hiện riêng khá tự nhiên theo tuổi tác, Charlotte dường như đã hiểu vai trò của mình trong bức tranh lớn hơn.

Trên mạng xã hội X, làn sóng bình luận về Charlotte nổ ra ngay sau lễ diễu hành. Nhiều người dùng gọi cô bé là "nhân vật chính" của buổi lễ, một danh hiệu thường chỉ dành cho những ngôi sao thực thụ.

"Công chúa Charlotte đang là nhân vật chính rõ ràng nhất hôm nay". một người dùng viết. Người khác trầm trồ: "Khí chất đáng kinh ngạc ở độ tuổi đó". Có fan gọi cô bé là "đẳng cấp thuần túy, duyên dáng thực sự". Không ít người so sánh Charlotte với Vương phi Kate, mẹ cô bé, khi nhận xét: "Cô bé giống mẹ, tự tin, chín chắn và có khí chất rõ ràng".

Một bình luận được nhiều người đồng tình đặc biệt hơn: "Trông cô bé rất giống Diana." Với nhiều người hâm mộ hoàng gia lâu năm, đây là lời khen cao nhất có thể dành cho một thành viên hoàng thất trẻ tuổi. Thậm chí có người còn đưa ra đề xuất táo bạo về thứ tự kế vị: "Tôi ước gì Công chúa Charlotte sẽ là người tiếp theo sau William. Cô bé có thể điều hành cả thế giới! Người ta nói cô bé mới là người quản lý cả gia đình".

Ngoài cử chỉ, trang phục của Charlotte tại Trooping the Colour cũng được chú ý. Cô bé đeo vòng ngọc trai khớp với vòng tay của Vương phi Kate, một chi tiết nhỏ nhưng cho thấy sự phối hợp có chủ ý giữa hai mẹ con, tạo nên hình ảnh gia đình gắn kết và tinh tế. Ở tuổi 11, Charlotte không còn là đứa trẻ chỉ xuất hiện bên cạnh bố mẹ nữa. Cô bé đang dần định hình chỗ đứng riêng trong lòng công chúng, và theo nhiều chuyên gia, đó là khởi đầu của một hành trình rất dài.