Trên chuyến du hành mùa hè năm nay dọc bờ biển Đan Mạch cùng Quốc vương Frederik X, Vương hậu Mary đã xuất hiện với một kiểu tóc khiến cả cộng đồng mạng không thể rời mắt. Không phải tiara, không phải chignon cầu kỳ chỉ là một chiếc khăn lụa quấn quanh búi tóc thấp. Vậy mà cả group chat của các chuyên gia làm tóc lẫn tín đồ thời trang đều sôi lên: "Tôi nghĩ đến cái búi tóc đó cả ngày hôm nay".

Một chiếc khăn lụa và kiểu tóc viral nhất tuần

Trong hành trình Sommertogt - chuyến du hành mùa hè trên du thuyền hoàng gia Dannebrog từ ngày 1 đến 4/6/2026, Vương hậu Mary và Quốc vương Frederik X đã ghé thăm nhiều cảng biển dọc bờ biển Đan Mạch, trong đó có cảng Grenaa thuộc vùng Norddjurs. Đây là truyền thống hoàng gia được người dân Đan Mạch yêu thích nhất mỗi năm, khi đôi vợ chồng hoàng gia xuất hiện gần gũi, giản dị giữa những ngư dân và thị dân địa phương.

Để chống lại gió biển, Vương hậu Mary đã búi tóc lên theo một cách không ai ngờ tới: Dùng một chiếc khăn lụa quấn chặt vào búi, tạo ra điểm nhấn vừa thanh lịch vừa thực dụng. Ảnh chụp khoảnh khắc đó lan nhanh trên mạng xã hội, và phản ứng từ cộng đồng gần như đồng loạt: "Đẹp quá".

Không phải búi gọn, không phải chignon, đây là "scarf bun"

Nếu búi tóc thấp kiểu "clean girl" trông quá nghiêm túc, còn chignon truyền thống lại đòi hỏi quá nhiều công sức, thì scarf bun - búi tóc kết hợp khăn lụa nằm đúng ở điểm giữa lý tưởng: Lãng mạn hơn cái kia, dễ làm hơn cái này.

Chuyên gia làm tóc Claire Roberts, người điều hành dịch vụ tạo kiểu tóc riêng tại Buckinghamshire (Anh), gọi đây là "kiểu tóc đẹp nhất, đơn giản nhất và đa năng nhất mà bất kỳ ai cũng có thể tạo ra, dù có tóc gì hay ngân sách bao nhiêu". Theo Roberts, scarf bun còn đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong thời trang tóc: K ỷ nguyên của clean girl era đang dần kết thúc , nhường chỗ cho phong cách tóc Pháp luôn giản dị mà vẫn sang.

Tóc ngày thứ ba? Càng tốt

Đây mới là phần mà nhiều chị em sẽ thích nhất. Roberts chia sẻ rằng bí quyết thực hiện scarf bun rất đơn giản: Buộc tóc thành đuôi ngựa thấp ở gáy, xoắn nhẹ phần đuôi, rồi dùng khăn lụa cuốn và giữ cố định. Chiếc khăn sẽ tự làm phần còn lại che đi những sợi tóc không đều, lấp đầy những chỗ búi chưa gọn, và kéo ánh mắt người nhìn vào điểm nhấn chính là tấm lụa.

Quan trọng hơn: Tóc không cần phải sạch. Thậm chí tóc hơi "dầu" của ngày thứ hai, thứ ba lại giúp búi nếp tốt hơn, ít bay tóc con hơn. Đây là kiểu tóc dành cho những buổi sáng muộn, những ngày bận rộn, hoặc đơn giản là những lúc bạn muốn trông đẹp mà không muốn tốn công.

Từ Zara đến Hermès, ai cũng chơi được

Một trong những lý do khiến scarf bun đặc biệt hút người xem là vì nó không kén người, không kén ngân sách. Roberts nhận xét: "Dù là khăn Zara hay Chanel, Hermès hay Aspinal of London, kiểu tóc này đều sang không kém nhau". Chiếc khăn lụa của Vương hậu Mary gợi lên hình ảnh Jackie Kennedy Onassis với tấm khăn lụa huyền thoại nhưng được cập nhật theo cách hiện đại hơn, trẻ trung hơn.

Trên mạng xã hội hiện đã có rất nhiều video hướng dẫn chi tiết cách làm, từ những bước cơ bản nhất cho đến các biến tấu nâng cao. Bạn chỉ cần một chiếc khăn vuông bất kỳ trong tủ, không cần đầu tư thêm gì khác.

Vương hậu Mary vừa bước qua tuổi 54, và theo chuyên gia Roberts, scarf bun là kiểu tóc không có tuổi: "Xu hướng này có thể làm từ bé gái năm tuổi cho đến phụ nữ ở bất kỳ độ tuổi nào. Đây là kiểu tóc đa năng và không giới hạn tuổi tác nhất mà ai cũng có thể thực hiện".

Với Vương hậu Mary, đây không phải lần đầu bà chứng minh rằng những xu hướng thời trang hiện đại không có rào cản tuổi tác. Phong cách của bà từ cách chọn trang phục đến cách buộc tóc luôn mang thông điệp: Thanh lịch không cần phức tạp, và đẹp không cần phải cố.

Mùa hè này, nếu bạn đang tìm một kiểu tóc vừa dễ làm, vừa lên hình đẹp, vừa giúp bạn trông như vừa bước ra từ một bộ phim Pháp thì scarf bun chính là câu trả lời.

Theo Tatler và Marie Claire