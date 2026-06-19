Trong khi Vương phi Kate và gia đình chờ đến ngày thứ hai mới xuất hiện tại Royal Ascot, chính mẹ cô, bà Carole Middleton, lại là người thu hút mọi ánh nhìn trước đó. Bộ trang phục hồng phấn thanh lịch của bà không chỉ đẹp, mà còn ẩn chứa một câu chuyện gia đình đầy ý nghĩa phía sau.

Chiếc đầm 8 năm tuổi vẫn đẹp như mới

Bà Carole Middleton xuất hiện tại ngày 2 của Royal Ascot trong bộ áo khoác đầm màu hồng nhạt của thương hiệu Catherine Walker, cùng chiếc mũ cùng nhà thiết kế. Điều thú vị là đây chính là bộ trang phục bà đã mặc tại đám cưới của cô con gái thứ, Pippa Middleton, khi Pippa kết hôn với James Matthews năm 2017. Tám năm trôi qua, bộ đầm vẫn hoàn toàn phù hợp với không khí đua ngựa hoàng gia, chứng minh rằng thời trang kinh điển không bao giờ lỗi thời.

Catherine Walker vốn là thương hiệu được Vương phi Kate đặc biệt yêu thích, và bà Carole chọn diện cả áo lẫn mũ cùng một nhà thiết kế, tạo nên sự đồng nhất tinh tế từ đầu đến chân.

Phụ kiện "học lỏm" từ con gái

Không chỉ dừng lại ở trang phục, bà Carole còn chọn phụ kiện từ đúng những thương hiệu mà Vương phi Kate thường xuyên ưa dùng. Bà xách chiếc túi Mabel Textured Leather màu Misty Rose của Emmy London, phối cùng đôi giày slingback suede Lisa cùng màu từ chính hãng này. Phần trang sức cũng không ngoại lệ: bà đeo đôi bông tai Grace Mini Lavender Amethyst và kim cương của Kiki McDonough, cũng là cái tên quen thuộc trong tủ đồ trang sức của Vương phi xứ Wales.

Bà đến sự kiện cùng con dâu Alizee Thevenet, vợ của James Middleton, em trai Vương phi Kate.

Không khó để nhận ra rằng phong cách của bà Carole ngày càng phản chiếu rõ nét hình ảnh của Vương phi Kate. Từ cách chọn thương hiệu, màu sắc cho đến cách phối đồ tổng thể, bà Middleton dường như tìm thấy nguồn cảm hứng lớn nhất chính từ cô con gái của mình. Điều này không có gì lạ, vì Kate từ lâu đã trở thành một trong những biểu tượng thời trang được ngưỡng mộ nhất thế giới.

Royal Ascot là một trong những sự kiện thường niên quan trọng nhất trong lịch của Hoàng gia Anh, nơi thời trang và truyền thống luôn song hành. Và năm nay, chính bà Carole Middleton đã cho thấy rằng phong cách đẳng cấp không nhất thiết phải là thứ gì đó mới hoàn toàn, mà đôi khi nằm ngay trong tủ đồ đã có sẵn từ nhiều năm trước.