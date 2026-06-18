Không phải Kate, không phải Carole, người thu hút ánh nhìn tại Royal Ascot ngày thứ Tư vừa qua lại chính là Alizée Thevenet, cô em dâu người Pháp thường xuyên ở ẩn của Vương phi xứ Wales. Xuất hiện bên cạnh chị chồng Kate và mẹ chồng Carole Middleton, Alizée chọn một bộ đầm maxi trắng mang hơi hướng vintage, kết hợp túi xách Longchamp và khuyên tai Sézane, tạo nên tổng thể nhẹ nhàng mà tinh tế đúng chất Parisienne.

Người ít được nhắc tên nhất trong gia đình Middleton

Alizée Thevenet không phải cái tên quen thuộc với đông đảo người hâm mộ hoàng gia. Cô là vợ của James Middleton, em trai út của Vương phi Kate và hầu như rất ít xuất hiện trước công chúng. Nghề nghiệp của cô là chuyên viên phân tích tài chính, cuộc sống cá nhân được giữ kín gần như tuyệt đối so với sự chú ý mà gia đình nhà Middleton thường nhận được từ truyền thông.

Lần gần nhất cả hai xuất hiện tại một sự kiện hoàng gia là hồi tháng 12 năm ngoái, khi họ tham dự buổi hòa nhạc mừng Giáng sinh do Vương phi Kate tổ chức tại Tu viện Westminster. Vì vậy, sự hiện diện của Alizée tại Royal Ascot lần này được xem là một trong những lần lộ diện công khai đáng chú ý nhất của cô trong thời gian gần đây.

Bộ trang phục mang đậm dấu ấn Pháp

Tại đường đua ngựa danh tiếng Ascot, Alizée chọn một chiếc đầm maxi trắng có thiết kế gợi nhớ thời trang thập niên cũ, thanh lịch mà không cứng nhắc. Kết hợp cùng đó là chiếc túi tote Longchamp Épure màu hồng ballet và đôi khuyên tai Colombe của thương hiệu Sézane, hai nhãn hàng đều xuất xứ từ Pháp và hiện có thể mua trực tuyến. Đây không phải lần đầu Alizée xuất hiện cùng Longchamp bởi hồi tháng 4 năm nay, cô từng tham dự sự kiện pop-up của nhãn hàng này tại khu Sloane Square, London, cho thấy mối quan hệ gắn bó khá lâu dài giữa cô và thương hiệu túi xách Pháp này.

Trong ngày hội đua ngựa thứ Tư, đoàn xe ngựa hoàng gia diễu qua đường đua mang theo Thân vương và Vương phi xứ Wales, ngồi cùng đó là Công tước và Nữ Công tước xứ Richmond and Gordon. Royal Ascot là sự kiện được Nữ vương Anne sáng lập từ năm 1711 và vẫn giữ nguyên hiến chương hoàng gia cho đến tận ngày nay. Mỗi tháng 6, nơi đây không chỉ là đường đua ngựa mà còn là sân khấu thời trang nơi trang phục của khách mời được soi xét kỹ không kém gì các cuộc đua. Dress code của khu Royal Enclosure yêu cầu trang phục lịch sự, phụ nữ bắt buộc phải đội mũ hoặc fascinator, đây là một trong số ít sự kiện trên thế giới còn duy trì quy định về thời trang nghiêm ngặt đến vậy.

Royal Ascot thường kéo dài cả tuần và không chỉ quy tụ thành viên hoàng gia, mà còn thu hút nhiều người thân của các nhân vật trong vòng tròn hoàng gia, đặc biệt vào những ngày giữa tuần. Sự có mặt của Alizée cùng Carole và Kate phản ánh đúng tinh thần đó, một sự kiện vừa là ngày hội thể thao, vừa là dịp để gia đình quây quần theo cách riêng của họ.

Với nhiều người theo dõi hoàng gia Anh, mỗi lần Alizée xuất hiện đều trở thành một điểm nhấn nhỏ đáng chú ý, bởi cô là hình mẫu hiếm gặp trong vòng quỹ đạo hoàng gia, người hoàn toàn có thể giữ được sự riêng tư dù kết hôn với em trai của một trong những phụ nữ nổi tiếng nhất nước Anh.

Theo Town & Country