Vương hậu Camilla dạo này!

Nếu chị em đang mở tủ đồ mỗi sáng và nghĩ "chẳng có gì để mặc", thì hai ngày vừa rồi của Vương hậu Camilla là một liều thuốc khá dễ chịu. Trong hai lần xuất hiện liên tiếp ngày 22 và 23/7, bà chỉ có đúng hai món đồ mới. Tất cả những thứ còn lại đều là đồ cũ, đã mặc rồi, được lôi ra dùng tiếp một cách rất thản nhiên.

Ngày 23/7: Bước ra từ bốt cảnh sát của Doctor Who

Chuyện này thì đúng là không ai đoán được.

Tối 23/7, lễ khai mạc Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung 2026 diễn ra tại nhà thi đấu OVO Hydro ở Glasgow, Scotland. Thay vì bước vào theo lối thông thường, Quốc vương Charles III và Vương hậu Camilla xuất hiện từ bên trong chiếc TARDIS, tức cái bốt điện thoại cảnh sát màu xanh huyền thoại trong phim Doctor Who.

Đoạn phim dẫn chuyện cho thấy chiếc bốt được "lái" bởi huyền thoại xe đạp Sir Chris Hoy và nam diễn viên Greg McHugh, bay qua hồ Loch Ness và lâu đài Edinburgh trước khi hạ cánh xuống sân khấu. Khi cặp đôi bước ra, bốn tài tử người Scotland từng đóng Doctor Who là Sylvester McCoy, David Tennant, Peter Capaldi và Ncuti Gatwa đứng chờ sẵn.

Nhiều khán giả lập tức nhớ tới màn "nhảy dù" cùng James Bond của cố Nữ hoàng Elizabeth II tại Olympic London 2012. Có vẻ nhà này có truyền thống riêng về khoản đó.

Lên đồ tối khai mạc: Xanh chồng xanh, và một chiếc clutch mới

Vương hậu chọn jumpsuit của nhà thiết kế Anna Valentine, một món đã mặc trước đó. Đây là kiểu đồ khá thú vị với phụ nữ trung niên: Jumpsuit ống rộng cho dáng dài và gọn, không lo vấn đề gió tốc như váy, mà vẫn đủ trang trọng cho sự kiện tối.

Phần còn lại của cây đồ: Clutch "Bella" của Launer London kết hợp Sanderson, chất liệu Pillemont Toile hai tông xanh dương và xanh royal, giá 1.880 USD, tức khoảng 49,6 triệu đồng. Đây là một trong hai món mới của cả hai ngày. Launer là thương hiệu túi gắn liền với hoàng gia Anh suốt nhiều thập kỷ, còn Sanderson là hãng vải in họa tiết cổ điển của Anh, nên sự kết hợp này là kiểu "rất Anh" mà giới quan sát hoàng gia rất thích soi.

Giày cao gót Eliot Zed da lộn xanh, mũi bọc da trơn, giá 325 bảng, khoảng 11,6 triệu đồng, đồ mặc lại. Eliot Zed là thương hiệu Vương hậu dùng đi dùng lại nhiều năm nay, nổi tiếng về độ êm chân hơn là độ hầm hố. Với một người phải đứng và đi bộ liên tục trong các sự kiện kéo dài mấy tiếng, đó là lựa chọn rất thực tế.

Vòng tay Van Cleef & Arpels Vintage Alhambra 5 motif, vàng 18k mặt đá agate, giá 5.123 USD, khoảng 135 triệu đồng, cũng là đồ cũ. Món này thì chắc chị em nào mê trang sức cũng nhận ra ngay.

Điểm đáng học ở đây là cách phối tone-on-tone: Jumpsuit xanh, clutch xanh hai tầng đậm nhạt, giày xanh. Cùng một gam màu nhưng khác chất liệu và khác độ đậm, nên nhìn liền mạch chứ không bị "đồng phục".

Nhưng nhân vật chính lại là một món không đắt

Trên cổ Vương hậu là chiếc mặt dây chuyền mạ vàng, ở giữa đính một viên hồng ngọc, xung quanh khắc năm chữ cái đầu tên năm đứa cháu của bà từ cuộc hôn nhân đầu: Lola, Freddy, Eliza, Louis và Gus.

Đây là quà do chính các cháu tặng bà. Chi tiết dễ thương hơn nữa: Hồng ngọc là đá sinh tháng 7, mà Camilla sinh ngày 17/7. Bà vừa bước sang tuổi 79 chỉ vài ngày trước hai sự kiện này.

Trong cả cây đồ có chiếc vòng hơn trăm triệu và chiếc clutch gần năm chục triệu, thì thứ được đeo sát cổ nhất, ở vị trí dễ nhìn nhất, lại là món do lũ trẻ trong nhà tặng. Đây không phải chuyện thời trang nữa, mà là chuyện người ta chọn mang cái gì theo mình khi bước ra trước ống kính.

Ngày 22/7: Đi hội hoa, cả outfit chưa tới 24 triệu

Trước đó một ngày, Quốc vương và Vương hậu dự ngày khai mạc Hội hoa RHS Sandringham tại điền trang Sandringham ở Norfolk. Năm nay là lần đầu tiên hội hoa được tổ chức ngay trong khuôn viên tư dinh của hoàng gia.

Vương hậu trao Giải thưởng đặc biệt cho hạng mục vườn trồng trong vật liệu tái chế, dành cho một tác phẩm chủ đề ong do học sinh Trường Tiểu học Ingoldisthorpe thực hiện từ vỏ hộp thiếc. Bà khen tác phẩm "vô cùng đáng yêu", và nói thêm rằng các em đã bỏ rất nhiều công sức vào đó.

Set đồ hôm ấy nhẹ nhàng hơn hẳn: Váy "Deborah" họa tiết paisley xanh lá của Lexy London, giá 335 USD, khoảng 8,8 triệu đồng. Đây là món mới thứ hai trong hai ngày. Túi cói "Milana" của Rixo, màu tự nhiên, giá 140 bảng, khoảng 5 triệu đồng, đồ mặc lại. Giày đế xuồng "Becki" của Eliot Zed, da lộn màu cát, giá 275 bảng, khoảng 9,8 triệu đồng, cũng đồ mặc lại.

Cộng lại, toàn bộ cây đồ dự sự kiện chính thức của một vương hậu rơi vào khoảng 23,6 triệu đồng. Rẻ hơn riêng chiếc clutch bà cầm tối hôm sau.

Và thật ra đó là lựa chọn rất khôn. Đi hội hoa nghĩa là đi bộ trên cỏ, ngoài trời, giữa mùa hè. Váy midi họa tiết chìm không lo bám bụi, túi cói nhẹ và hợp mùa, giày đế xuồng đi cỏ vững hơn gót nhọn nhiều. Nhìn thì thoải mái, nhưng từng món đều được chọn cho đúng địa hình.

Đều là "đồ mặc lại"

Đếm lại cả hai ngày: Sáu món được ghi nhận, chỉ hai món là mới. Bốn món còn lại đều đã dùng rồi, có món dùng nhiều năm.

Đây không phải chuyện tiết kiệm, vì rõ ràng bà không thiếu tiền mua đồ mới. Đây là một kiểu tủ đồ khác: Ít món, món nào cũng dùng được nhiều lần, và mỗi lần xuất hiện chỉ thêm vào một điểm nhấn mới thay vì thay toàn bộ.

Với chị em phụ nữ, cách nghĩ đó áp dụng được luôn:

- Đầu tư vào giày. Vương hậu dùng đi dùng lại một thương hiệu giày êm suốt nhiều năm. Đôi giày đi được cả buổi mà không phải nhăn mặt đáng giá hơn ba đôi đẹp mà cất tủ.

- Một chiếc túi tốt, dùng mãi. Chiếc túi cói 5 triệu bà đã xách nhiều lần. Món phụ kiện đúng mùa, đúng chất liệu, mua một lần dùng nhiều năm thì tính ra rẻ hơn nhiều so với mua liên tục.

- Phối cùng tone màu. Cách nhanh nhất để một cây đồ trông "có đầu tư" mà không cần món nào đắt tiền, là giữ chung một gam màu rồi chơi với độ đậm nhạt và chất liệu.

- Chọn đồ theo nơi mình sẽ đến. Đi cỏ thì đế xuồng, sự kiện tối thì gót vừa phải. Nghe đơn giản nhưng nhiều người bỏ qua, rồi cả buổi chỉ mong về nhà.

- Giữ lại một món có câu chuyện. Chiếc dây chuyền khắc tên các cháu chẳng đắt, nhưng là món khiến người ta nhớ. Trong tủ đồ của ai cũng nên có một thứ như vậy, chiếc nhẫn của mẹ, sợi dây chuyền con tặng, cái khăn mua trong chuyến đi đáng nhớ.

Nói cho cùng, ở tuổi 79, Camilla không cố trẻ hóa, cũng không cố gồng lên cho hoành tráng. Bà mặc jumpsuit khi cần dáng gọn, mặc váy hoa khi đi giữa vườn, đi giày êm khi biết mình phải đứng lâu, và đeo món quà của lũ cháu khi bước ra trước hàng nghìn ống kính. Đó có lẽ mới là kiểu phong cách bền nhất: Biết mình sắp đi đâu, biết mình thấy dễ chịu trong cái gì, và không thấy có gì phải ngại khi mặc lại đồ cũ.