Khi Công chúa Eugenie công bố tên con gái mới sinh là Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank, nhiều người lại một lần nữa tò mò về cách Hoàng gia Anh đặt tên cho các em bé. Khác với nhiều gia đình hiện đại chỉ chọn một cái tên ngắn gọn, con cháu của cố Nữ hoàng Elizabeth II thường sở hữu ba, thậm chí bốn tên riêng. Điều thú vị là gần như không có cái tên nào được chọn một cách ngẫu nhiên. Mỗi cái tên đều mang theo một câu chuyện, một lời tri ân hoặc một mối liên kết với lịch sử Hoàng gia kéo dài qua nhiều thế hệ.

Theo People, nếu nhìn vào 15 người chắt của Nữ hoàng Elizabeth II, có thể thấy một điểm chung rất rõ: Truyền thống luôn song hành với dấu ấn cá nhân. Nhiều em bé được đặt theo tên của các vị quân vương trong lịch sử, người thân trong gia đình hoặc những nhân vật có ý nghĩa đặc biệt với cha mẹ. Thay vì chọn những cái tên hoàn toàn mới, các thành viên Hoàng gia thường tìm cách kết nối quá khứ và hiện tại thông qua chính tên gọi của con mình.

Có lẽ trường hợp được biết đến nhiều nhất là ba người con của Thân vương William và Vương phi Kate. Hoàng tử George mang tên đầy đủ George Alexander Louis. Trong đó, George là một trong những cái tên gắn với nhiều vị vua nước Anh, còn Alexander và Louis đều xuất hiện nhiều lần trong gia phả Hoàng gia. Công chúa Charlotte có tên đầy đủ Charlotte Elizabeth Diana, trong đó Elizabeth là lời tri ân dành cho cố Nữ hoàng Elizabeth II, còn Diana là cách William tưởng nhớ người mẹ quá cố của mình. Hoàng tử Louis cũng mang tên Louis Arthur Charles, với Charles là tên của Quốc vương Charles III.

Gia đình của Vương tử Harry và Meghan Markle cũng lựa chọn cách đặt tên đầy tính biểu tượng. Con trai đầu lòng là Archie Harrison, một cái tên hiện đại hơn truyền thống Hoàng gia, trong khi con gái Lilibet Diana lại khiến cả thế giới chú ý. "Lilibet" vốn là biệt danh thân mật của Nữ hoàng Elizabeth II từ khi còn nhỏ, chỉ những người rất gần gũi mới gọi bà bằng cái tên này. Phần tên Diana tiếp tục là lời tưởng nhớ dành cho Công nương Diana. Chỉ với hai cái tên, Harry và Meghan đã gửi gắm tình cảm dành cho hai người phụ nữ có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời mình.

Theo The townandcountry, gia đình của Công chúa Beatrice cũng duy trì truyền thống ấy. Hai con gái của cô là Sienna Elizabeth và Athena Elizabeth Rose đều có tên đệm Elizabeth để tưởng nhớ bà cố. Trong khi đó, Công chúa Eugenie vừa đặt tên con gái là Adelaide Elizabeth Annina. Eugenie cho biết Elizabeth được chọn để tưởng nhớ người bà mà cô luôn giữ trong tim, còn Adelaide gợi nhắc đến lịch sử nước Anh và Bồ Đào Nha, hai nơi có ý nghĩa đặc biệt với gia đình. Annina lại là lời tri ân dành cho một người bạn thân thiết.

Không chỉ các thành viên trực tiếp kế vị ngai vàng, những người chắt khác của Nữ hoàng Elizabeth cũng mang trong tên mình nhiều dấu ấn gia đình. Con trai của Zara Tindall là Lucas Philip, trong đó Philip được đặt theo tên Hoàng thân Philip. Hai con trai của Eugenie là August Philip Hawke và Ernest George Ronnie cũng lần lượt tri ân nhiều thành viên trong gia đình và những người thân yêu. Những cái tên như Savannah, Isla, Mia hay Lena tuy hiện đại hơn nhưng vẫn thường đi kèm các tên đệm mang giá trị truyền thống.

Điều này phản ánh một nét văn hóa khá đặc trưng của Hoàng gia Anh. Việc đặt nhiều tên không đơn thuần để tạo sự khác biệt mà còn là cách lưu giữ ký ức gia đình qua nhiều thế hệ. Một đứa trẻ có thể mang tên của ông bà, cụ cố, một vị vua, một nữ hoàng hoặc một người bạn thân của cha mẹ. Mỗi lần đọc đầy đủ tên của một thành viên Hoàng gia cũng giống như nhìn thấy cả một phần lịch sử gia đình được kể lại bằng những cái tên.

Đó cũng là lý do mỗi khi Hoàng gia Anh chào đón thành viên mới, công chúng không chỉ háo hức chờ xem em bé trông như thế nào mà còn tò mò về cái tên sẽ được lựa chọn. Bởi với họ, tên gọi chưa bao giờ chỉ là cách xưng hô. Đó là sự tiếp nối của truyền thống, là lời tri ân dành cho những người đi trước và cũng là món quà đầu tiên cha mẹ gửi gắm cho con trên hành trình trưởng thành.

Có thể mỗi gia đình đều có cách đặt tên khác nhau, nhưng câu chuyện của Hoàng gia Anh cho thấy một điều khá thú vị: Một cái tên đẹp không nhất thiết phải thật độc lạ. Đôi khi, giá trị lớn nhất của một cái tên lại nằm ở những ký ức, tình cảm và lịch sử mà nó âm thầm gìn giữ suốt nhiều thế hệ.