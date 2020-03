Vùng kín của phụ nữ nếu có mùi bất thường, cảnh giác mắc 3 loại bệnh phụ khoa

Tại sao ở vùng kín của phụ nữ xuất hiện mùi hôi?

Nguyên nhân chủ yếu là do máu kinh nguyệt trộn lẫn với máu thường và tuyến bã nhờn, dịch tiết nội mạc tử cung và mồ hôi, do đó vùng kín mới có mùi đặc biệt. Phụ nữ khi còn trẻ tuổi, các hormone tiết ra tương đối mạnh, dịch tuyến bã nhờn cũng tương đối dồi dào, ngoài việc dễ bị mụn trứng cá, phần dưới cơ thể cũng dễ tiết dịch nhờn, do đó sẽ có cảm giác nhờn, khó chịu ở vùng riêng tư, lúc này cần phải vệ sinh sạch sẽ.

Hơn nữa, nhiều người trong kỳ kinh nguyệt thường mặc quần lót chặt, điều này càng làm tăng lượng mồ hôi chảy ở vùng kín. Do đó, cần phải sử dụng đồ lót bằng cotton trong kỳ kinh nguyệt và thay băng vệ sinh thường xuyên nhất có thể, và tốt nhất là cứ sau mỗi 4 giờ thay băng vệ sinh 1 lần. Khi lượng máu kinh nguyệt lớn, số lần thay băng vệ sinh phải được tăng lên một cách thích hợp, cố gắng giảm thiểu tiếp xúc da với băng vệ sinh ướt.

Có mùi ở vùng kín liên quan đến bệnh gì?

1. Viêm cổ tử cung

Mùi hôi trong âm đạo là triệu chứng rất điển hình của viêm cổ tử cung ở phụ nữ, đặc biệt là viêm cổ tử cung mãn tính. Khi phụ nữ bị viêm cổ tử cung, khí hư sẽ có dấu hiệu bất thường rõ rệt, khí hư có màu như mủ, có thể kèm theo lượng máu nhỏ.

Khi quan hệ tình dục cũng có chảy máu, ngoài việc khí hư có mùi bất thường, âm đạo cũng có những biểu hiện khác thường như ngứa. Đây cũng là một trong những triệu chứng điển hình của viêm cổ tử cung. Do đó, nếu bạn có mùi khó chịu ở âm đạo xuất hiện trong thời gian dài, nhất định phải đi kiểm tra xem có bị viêm cổ tử cung hay không.

2. Mụn cóc sinh dục

Mụn cóc sinh dục là một loại bệnh lây truyền qua đường tình dục, có u nhú màu hồng xảy ra ở vùng âm đạo, cổ tử cung và hậu môn của phụ nữ, đồng thời xuất hiện khí hư có mùi hôi thối bất thường. Nếu bạn phát hiện những dấu hiệu này, cần phải đi kiểm tra kịp thời, nam nữ đều phải điều trị, trong thời gian điều trị nghiêm cấm không được quan hệ tình dục.

3. Viêm âm đạo do nấm

Tác nhân gây bệnh chủ yếu là do nấm, vi khuẩn, tạp trùng… gây nên. Khi mắc bệnh, có dấu hiệu như vùng kín sưng tấy, ngứa ngáy, đau rát; khí hư ra nhiều có màu trắng đục hoặc màu vàng xanh và đặc biệt cũng sẽ có mùi hôi tanh khó chịu… Lúc này, kiến nghị phụ nữ nên đến bệnh viện để kiểm tra, và điều trị sớm.

Làm thế nào để giảm bớt mùi hôi ở vùng kín của phụ nữ?

1. Rửa bộ phận sinh dục để bảo vệ sức khỏe âm đạo: Phụ nữ làm sạch vùng kín ít nhất hai lần một ngày bằng nước ấm sạch, mùi hôi bất thường sẽ được cải thiện.

2. Thay băng vệ sinh liên tục: Máu kinh nguyệt là hỗn hợp của dịch tiết nội mạc tử cung và máu thường, sẽ phát ra mùi khác với máu thông thường. Tuy nhiên, những hiện tượng này không chỉ là biểu hiện của một căn bệnh, đó là tình trạng mà mọi phụ nữ sẽ mắc phải. Khoảng thời gian giữa việc thay băng vệ sinh không quá 3 giờ, điều này cũng có thể làm giảm sự xuất hiện mùi ở vùng kín.

3. Sử dụng dung dịch chuyên dụng để loại bỏ mùi hôi: Nhiệt độ càng cao, vi khuẩn ở nơi riêng tư càng dễ sinh sôi. Bạn có thể sử dụng dung dịch chuyên dụng để rửa sạch vùng kín. Tuy nhiên, nó không được khuyến khích sử dụng thường xuyên, bởi dễ làm suy yếu việc tự làm sạch của vùng kín. Chỉ sử dụng trước khi hết kinh nguyệt và khi mùi vùng kín quá khó chịu.

