Mùa thu đến, không khí càng ngày càng khô hanh, chúng ta nên ăn gì để dưỡng ẩm cho thân thể? Câu trả lời không thể không có nấm tuyết. Loại nguyên liệu được xưng tụng là "vua của các loại nấm" này chính là "vàng mềm" giúp chống lại sự khô hanh, thanh lọc đờm đục trong phổi vào mùa thu.

Chắn chắn bạn đã từng gặp những triệu chứng khó chịu này vào mùa thu

Vừa bước sang mùa thu sâu, cổ họng khô ngứa, như có con sâu nhỏ đang bò, cứ muốn khạc khạc. Sáng dậy, cổ họng như tắc nghẽn thứ "đờm già vạn năm", ho không ra nuốt không trôi. Thậm chí, da cũng bắt đầu căng cứng, bong tróc. Những triệu chứng này không phải bệnh, mà là "thu chứng" đang quấy rối.

Nếu bạn gặp phải các triệu chứng này thì cũng đừng lấy làm lạ, bởi rất nhiều người cũng giống như bạn.

Theo y học cổ truyền, thu chứng đầu tiên tổn thương phổi, giống như một chiếc máy tạo ẩm tinh xảo bị mất môi trường ẩm ướt, chức năng phổi bị ảnh hưởng, những chất thải chuyển hóa không kịp thải ra sẽ tích tụ thành "rác trong phổi".

Nấm tuyết - "vàng mềm" không thể thiếu trong mùa thu

Nấm tuyết (Tremella fuciformis), thường được gọi là "tổ yến bình dân" trong Đông y, từ lâu đã được sử dụng như một thực phẩm dưỡng sinh nhờ các đặc tính nhuận phế, dưỡng âm và sinh tân. Dưới đây là các công dụng chính của nấm tuyết liên quan đến việc giảm ho khan, tiêu đờm và làm sạch phổi, cùng với các minh chứng khoa học hỗ trợ.

1. Giảm ho khan

Nấm tuyết có tính chất dưỡng ẩm (nhuận) nhờ hàm lượng cao polysaccharide và keo thực vật tự nhiên. Những chất này giúp hình thành một lớp màng bảo vệ trên niêm mạc đường hô hấp, làm dịu kích ứng và giảm ho khan do khô hanh hoặc viêm nhẹ. Theo Đông y, nấm tuyết có tác dụng "nhuận phế, chỉ khái" (làm ẩm phổi, giảm ho).

Nghiên cứu được công bố trên International Journal of Biological Macromolecules chỉ ra rằng polysaccharide từ nấm tuyết có đặc tính chống viêm và bảo vệ niêm mạc. Chúng giúp giảm kích ứng ở đường hô hấp trên, đặc biệt trong trường hợp ho khan do khô hanh hoặc dị ứng.

2. Tiêu đờm

Nấm tuyết hỗ trợ làm loãng đờm và thúc đẩy quá trình thải đờm ra khỏi đường hô hấp. Điều này đặc biệt hữu ích trong các trường hợp đờm đặc, khó ho ra do thiếu độ ẩm trong phổi. Đông y cho rằng nấm tuyết có khả năng "hóa đờm, thanh nhiệt".

Theo nghiên cứu trên Food Chemistry năm 2020, polysaccharide trong nấm tuyết có đặc tính chống oxy hóa mạnh, giúp giảm viêm ở phổi và đường hô hấp. Viêm mãn tính thường làm tăng tiết đờm, và việc giảm viêm có thể giúp làm loãng đờm, hỗ trợ quá trình bài tiết.

3. Làm sạch phổi

Nấm tuyết được cho là giúp "thanh phế nhiệt" và hỗ trợ làm sạch phổi bằng cách thúc đẩy đào thải các chất độc và chất chuyển hóa tích tụ. Điều này đặc biệt quan trọng trong mùa thu, khi không khí khô lạnh dễ gây tích tụ "rác" trong phổi.

Nghiên cứu trên Molecules cho thấy nấm tuyết chứa các hợp chất chống oxy hóa như polyphenol và flavonoid, giúp bảo vệ tế bào phổi khỏi tổn thương do các gốc tự do. Điều này hỗ trợ làm sạch các chất gây hại trong phổi.

Một số cách kết hợp nấm tuyết có tác dụng dưỡng thân trong mùa thu

1. Nấm tuyết Lê tuyết Bách hợp: "Bài thuốc" chưa ho khan không đờm, mũi họng khô rát, tâm phiền mất ngủ

Nguyên liệu: Nấm tuyết 1 bông Lê tuyết 1 quả Bách hợp khô 15g Đường phèn lượng vừa.

Cách làm:

- Nấm tuyết ngâm nở, cắt bỏ phần rễ màu vàng, xé thành miếng nhỏ.

- Lê tuyết gọt vỏ bỏ hạt, cắt miếng, bách hợp khô rửa sạch.

- Cho tất cả nguyên liệu vào nồi, thêm lượng nước lạnh vừa đủ.

- Đun sôi lớn rồi chuyển lửa nhỏ, hầm chậm 40 phút đến khi nấm tuyết mềm dẻo ra keo, cuối cùng thêm đường phèn nêm nếm.

2. Nấm tuyết Quất vàng táo tàu: "Bài thuốc" chữa cổ họng có đờm, tức ngực, tâm tình sa sút

Nguyên liệu: Nấm tuyết 1 bông Quất vàng 5-6 quả Táo tàu 5 quả Câu kỷ tử một ít.

Cách làm:

- Nấm tuyết ngâm nở, cắt bỏ phần rễ màu vàng, xé thành miếng nhỏ.

- Quất vàng dùng muối chà rửa bề mặt, rạch vài đường để dễ tiết vị. Táo tàu bỏ hạt.

- Cho nấm tuyết, quất vàng, táo tàu vào nồi cùng, thêm nước hầm 30 phút.

- Trước khi ra nồi 5 phút thêm câu kỷ tử và đường phèn lượng vừa.

Gợi ý cách dùng: Uống liên tục 3 ngày để điều dưỡng, sau đó kiên trì 2-3 lần mỗi tuần để củng cố hiệu quả, giúp cả mùa thu đều thanh nhuận thoải mái. Nên dùng làm trà chiều hoặc canh ngọt sau bữa tối, tránh ăn lúc bụng đói buổi sáng.

Ngoài ra, khi thời sang thu "ẩm ương", ngoài việc chăm vận động, lựa chọn thực phẩm phù hợp, bạn cũng có thể có thể dùng các loại thực phẩm bổ sung sau để tăng cường sức khỏe phổi và giữ cơ thể cân bằng. Hãy nhớ tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng:

Kẽm (Zinc): Tăng cường hệ miễn dịch, giảm nguy cơ viêm đường hô hấp. Kẽm dạng viên hoặc kẹo ngậm rất tiện lợi, đặc biệt khi bạn dễ bị ho.

Vitamin C: Không chỉ tăng đề kháng mà còn giúp phổi chống lại tác nhân gây hại từ môi trường. Chọn loại viên nén hoặc bột hòa tan để dễ sử dụng.

Omega-3 (dầu cá): Giúp giảm viêm, giữ ẩm niêm mạc phổi. Dầu cá dạng viên là lựa chọn tuyệt vời cho mùa thu khô hanh.

Probiotics: Hỗ trợ hệ miễn dịch từ đường ruột, giúp cơ thể chống lại cảm cúm. Chọn loại men vi sinh uy tín, uống mỗi ngày để tối ưu sức khỏe.

Trà thảo mộc bổ phổi: Các loại trà bổ sung chiết xuất từ cam thảo, lá bạc hà hoặc cỏ xạ hương giúp làm dịu họng, hỗ trợ hô hấp.

Kết hợp thực phẩm tự nhiên và thực phẩm bổ sung, bạn sẽ thấy phổi khỏe mạnh, da dẻ mịn màng, cả nhà đều rạng rỡ suốt mùa thu!