Nhiều người chỉ nghĩ tắm rửa là để sạch sẽ, thơm tho, nhưng bác sĩ cảnh báo một số sản phẩm vệ sinh cá nhân như sữa tắm có thể chứa hóa chất làm rối loạn nội tiết tố, ảnh hưởng không chỉ đến sức khỏe sinh sản mà còn cả hệ miễn dịch và nguy cơ ung thư.

Bạn có thể đang sử dụng chúng mỗi ngày mà không hay biết.

Khi bạn bước vào bồn tắm, mục tiêu chính là làm sạch cơ thể. Một số sản phẩm giúp bạn cảm thấy thơm tho và sảng khoái, tuy nhiên các bác sĩ, chuyên gia da liễu và sức khỏe cộng đồng đang khuyến nghị mọi người nên kiểm tra kỹ nhãn mác. Một số sản phẩm vệ sinh cá nhân, như sữa tắm, có thể làm rối loạn nội tiết tố và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tổng thể.

"Chúng ta sử dụng rất nhiều sản phẩm mỗi ngày, và tất cả đều chứa những hóa chất khác nhau có thể thẩm thấu qua da" , Tiến sĩ Brintha Vasagar, bác sĩ đa khoa và chuyên gia sức khỏe cộng đồng, cho biết.

Mặc dù vấn đề hóa chất trong sản phẩm chăm sóc da vẫn gây tranh cãi và đáng lo ngại, các chuyên gia nhấn mạnh rằng nhận thức về chúng sẽ giúp bạn đưa ra quyết định thông minh hơn cho sức khỏe của mình.

Sữa tắm có thể gây rối loạn nội tiết tố?

Sử dụng sữa tắm có chứa hóa chất gây rối loạn nội tiết (EDCs) có thể ảnh hưởng xấu đến nội tiết tố.

"Các chất gây rối loạn nội tiết làm thay đổi, chặn hoặc bắt chước tín hiệu hormone, khiến hệ nội tiết bị xáo trộn và gây ra vô số vấn đề. Tiếp xúc tích lũy với những hóa chất này có thể tác động rất lớn đến sức khỏe nội tiết tố" , bác sĩ da liễu Anna Chacon giải thích.

Một nghiên cứu tổng quan được công bố trên Frontiers in Reproductive Health vào tháng 7/2025 cho thấy tiếp xúc với EDC liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm:

- Rối loạn hệ miễn dịch

- Vấn đề sinh sản

- Chậm phát triển

- Tăng nguy cơ ung thư

Tiến sĩ Shanina C. Knighton, nghiên cứu viên tại Trường Điều dưỡng Frances Payne Bolton, Đại học Case Western Reserve, cho biết: EDC có thể làm thay đổi tín hiệu cơ thể vào những thời điểm quan trọng như khi thai nhi phát triển, tuổi dậy thì và trong thai kỳ.

Tuy nhiên, tiến sĩ Viktoryia Kazlouskaya, bác sĩ da liễu lâm sàng, lưu ý rằng nhiều nghiên cứu về rối loạn nội tiết dựa trên động vật, và việc nghiên cứu tác hại của EDC trên người gặp nhiều thách thức.

Dù vậy, nhận thức của các nhà nghiên cứu và người tiêu dùng đang ngày càng tăng: một số sản phẩm chúng ta dùng hàng ngày, đặc biệt là sữa tắm, có thể chứa chất rối loạn nội tiết, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Các hóa chất gây rối loạn nội tiết thường gặp trong sữa tắm

Bác sĩ Kazlouskaya cho biết các EDC phổ biến trong sữa tắm bao gồm:

- Glycol ethers (được sử dụng làm dung môi)

- Kim loại nặng

- Phthalates

- Ethylhexyl methoxycinnamate (EHMC)

- Benzophenone-3 (BP-3)

- Homosalate

- Parabens

Tiến sĩ Knighton giải thích: "Phthalates thường được giấu dưới chữ ‘fragrance/parfum’ trên nhãn, còn parabens là bất cứ thành phần nào bắt đầu với methyl-, propyl- hoặc butyl-".

Sữa tắm thơm có thể mang hương vanilla hay lavender dễ chịu, nhưng nghiên cứu chỉ ra rằng hương liệu có thể rối loạn hệ nội tiết, gây tác động dây chuyền đến hệ sinh sản và trao đổi chất. Một số dữ liệu cho thấy việc tiếp xúc với hương liệu có liên quan đến các vấn đề thần kinh như đau đầu.

Parabens cũng được chứng minh có khả năng gây rối loạn hormone.

Tại sao các chất này có trong sản phẩm vệ sinh?

Các hóa chất rối loạn nội tiết giúp:

- Tạo bọt cho xà phòng

- Thêm hương thơm cho sản phẩm

Về quy định, tiến sĩ Knighton giải thích: "Thay đổi cần thời gian… rất nhiều thời gian" . Ví dụ, Triclosan, một thành phần kháng khuẩn từng có trong xà phòng và sữa tắm, phải mất nhiều thập kỷ nghiên cứu mới bị FDA cấm vào 2016 vì tác hại gây rối loạn hormone.

EDC xâm nhập cơ thể bằng cách nào?

- Hấp thụ qua da, mắt, niêm mạc

- Hít vào mùi hương của sản phẩm

- Nuốt phải (thường gặp ở trẻ nhỏ)

Tuy nhiên, chúng ta chưa biết điểm xâm nhập nào gây ra rủi ro sức khỏe lớn nhất, và liều lượng an toàn vẫn chưa được xác định.

Ngoài ra, khó xác định mối quan hệ trực tiếp giữa hóa chất trong sữa tắm và vấn đề sức khỏe vì chúng tồn tại trong nhiều sản phẩm khác, và chúng ta tiếp xúc với EDC qua không khí, nước, thực phẩm và chế độ ăn.

Làm sao để giảm tiếp xúc với EDC?

- Chọn sản phẩm có chứng nhận uy tín: Ví dụ, nhãn "Seal of Acceptance" của Hiệp hội Eczema Quốc gia thường đảm bảo không chứa chất gây kích ứng hay hóa chất độc hại.

- Đọc kỹ nhãn: Tránh các thành phần như BPA, phthalates và parabens.

- Ưu tiên sữa tắm không mùi: Tránh "hương liệu tự nhiên" có thể vẫn là hóa chất tổng hợp.

- Tham khảo nguồn đáng tin cậy: EPA có danh sách sản phẩm an toàn và hướng dẫn cách chọn sản phẩm với thành phần đơn giản. Bác sĩ da liễu cũng có thể tư vấn lựa chọn an toàn cho bạn.

Hãy kiểm tra kỹ sản phẩm bạn dùng hàng ngày, ưu tiên lựa chọn sữa tắm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân ít hóa chất gây rối loạn hormone. Đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ sức khỏe nội tiết tố và hệ sinh sản của bạn lâu dài.