Một bồi thẩm đoàn tại Los Angeles, California, đã ra phán quyết yêu cầu Johnson & Johnson (J&J) bồi thường 966 triệu USD cho gia đình bà Mae Moore, một phụ nữ 88 tuổi qua đời vào năm 2021 vì ung thư trung biểu mô (mesothelioma). Đây là một trong những phán quyết lớn nhất trong lịch sử các vụ kiện liên quan đến sản phẩm phấn rôm chứa talc của J&J, với cáo buộc rằng sản phẩm này chứa amiăng và gây ung thư.

Bà Mae Moore đã sử dụng phấn rôm trẻ em và sản phẩm Shower-to-Shower của J&J trong suốt gần 80 năm. Gia đình bà kiện J&J vào năm 2021, cáo buộc công ty che giấu nguy cơ sức khỏe liên quan đến amiăng trong sản phẩm phấn rôm chứa talc, dẫn đến căn bệnh ung thư hiếm gặp của bà Moore. Bồi thẩm đoàn yêu cầu thương hiệu phấn rôm nổi tiếng phải bồi thường 16 triệu USD cho thiệt hại thực tế và nộp 950 triệu USD tiền phạt.

Đây là phán quyết lớn nhất trong một vụ kiện cá nhân liên quan đến ung thư trung biểu mô chống lại J&J. Tuy nhiên, số tiền này có thể bị giảm trên cơ sở kháng cáo, vì Tòa án Tối cao Hoa Kỳ quy định rằng bồi thường trừng phạt thường không nên vượt quá 9-10 lần số tiền bồi thường thực tế.

Trước phán quyết này, J&J tuyên bố sẽ kháng cáo, gọi phán quyết này là "quá mức và vi hiến". Ông Erik Haas, Phó Chủ tịch Toàn cầu về Litigation của J&J, cho rằng phán quyết này mâu thuẫn với phần lớn các vụ kiện talc khác, nơi công ty đã thắng kiện. J&J khẳng định sản phẩm của họ an toàn, không chứa amiăng và không gây ung thư. Công ty cũng nhấn mạnh rằng họ đã tiếp thị phấn rôm một cách phù hợp trong hơn 100 năm.

J&J đã ngừng bán phấn rôm chứa talc tại Bắc Mỹ vào năm 2020 và trên toàn cầu vào năm 2023, chuyển sang sử dụng sản phẩm dựa trên bột ngô cornstarch). Tuy nhiên, các vụ kiện từ những người sử dụng sản phẩm talc trước đây vẫn tiếp tục xuất hiện.

J&J hiện đối mặt với hơn 67.000 vụ kiện tại Mỹ, chủ yếu từ phụ nữ cáo buộc phấn rôm gây ung thư buồng trứng, và một số ít liên quan đến ung thư trung biểu mô. Công ty đã chi hơn 3 tỷ USD để giải quyết các vụ kiện tương tự và phải đối mặt với nhiều phiên tòa trong tương lai. Một số phán quyết lớn trước đây bao gồm:

Năm 2018, một bồi thẩm đoàn ở Missouri yêu cầu J&J bồi thường 4,7 tỷ USD cho 22 phụ nữ bị ung thư buồng trứng, sau đó giảm xuống còn 2,1 tỷ USD sau kháng cáo.

Năm ngoái, các phán quyết ở Illinois và Oregon yêu cầu bồi thường lần lượt 45 triệu USD và 260 triệu USD cho các vụ ung thư trung biểu mô, mặc dù một số bị hủy bỏ sau kháng cáo.

J&J đã ba lần cố gắng sử dụng luật phá sản để đạt được thỏa thuận chung cho hàng chục ngàn vụ kiện, gần đây nhất là đề xuất 9 tỷ USD, nhưng đều bị tòa án Mỹ bác bỏ. Công ty hiện phải đối mặt với từng vụ kiện riêng lẻ.

