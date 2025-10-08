Cua là một loại thực phẩm phổ biến, dễ dàng chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn và được rất nhiều người yêu thích. Không chỉ thơm ngon, thịt cua còn chứa hàm lượng dinh dưỡng cao với nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể như protein, canxi, photpho, omega-3 và các loại vitamin. Tuy nhiên, có nhiều người vẫn thắc mắc: Cua vừa chết có ăn được không, nếu ăn cua ướp lạnh bán trên thị trường có nguy hại gì không?

Dưới đây là những chia sẻ của Ruan Guangfeng, Phó giám đốc Trung tâm trao đổi thông tin thực phẩm và sức khỏe Kexin (Trung Quốc) trên trang Life Times liên quan đến chuyện ăn cua thế nào cho đúng.

Độc tính của cua đến từ đâu?

Cua là loài động vật ăn tạp và có thể dễ dàng mang nhiều loại vi khuẩn và độc tố. Khi cua còn sống, dạ dày (mề) còn nguyên vẹn và hoạt động bình thường, vi khuẩn và độc tố bị ức chế.

Tuy nhiên, sau khi cua chết, mề có thể bị tổn thương, độc tố lan ra ngoài ra cơ, khiến cua nhanh mềm và nhão, vi khuẩn sinh sôi nhanh chóng, phân hủy protein và axit amin tự do thành các chất độc hại như histamine, không thể loại bỏ hoàn toàn ngay cả khi đun nóng ở nhiệt độ cao.

Cua chết có ăn được không?

Cua chết có ăn được hay không còn tùy thuộc vào từng loại cua. Cua có thể được chia thành cua biển và cua nước ngọt.

1. Cua nước ngọt

Nổi tiếng nhất trong số các loài cua nước ngọt là cua sông, thường được gọi là "cua lông". Cua sông thường bò dưới đáy mương lòng sông, trong cơ thể có nhiều vi khuẩn và độc tố hơn, vì vậy cua sông phải ăn lúc nó sống.

2. Cua biển

Hầu hết cua biển đều có môi trường sống tốt, chất lượng thức ăn chúng kiếm ăn cũng cao, cơ thể tương đối sạch sẽ.

Đồng thời, sự biến tính protein và độ tươi của cua biển chậm hơn cua sông nên cua biển vừa chết và ở trong điều kiện đông lạnh cũng có thể ăn được. Tuy nhiên, nhiều thành phần umami sẽ bị mất đi và mùi vị sẽ giảm đi rất nhiều.

Nói tóm lại, thịt cua đã chết tiềm ẩn nhiều mối đe dọa đến sức khỏe và tính mạng người dùng. Hãy lựa chọn địa chỉ uy tín để chọn ra những con cua tươi ngon và quan trọng nhất là vẫn còn sống để đảm bảo sức khỏe và mang lại nhiều dinh dưỡng cho cơ thể!

Những bộ phận nào của cua không nên ăn?

Các chuyên gia nhắc nhở rằng có 3 phần cua không thể ăn được, gồm mang cua, ruột cua, dạ dày cua.

Mang cua: Nằm ở hai bên bụng, màu trắng xám, mềm. Mang là cơ quan hô hấp của cua, lọc nước bên ngoài và dễ dàng làm giàu kim loại nặng và các chất ô nhiễm khác.

Ruột cua: Nằm ở bên trong vỏ rốn, dạng dải đen.

Dạ dày cua: Thường được chôn trong trứng cua và có hình túi trong suốt. Ruột và dạ dày là cơ quan tiêu hóa của cua và dễ bị tích tụ các chất ô nhiễm.

Tốt nhất chỉ nên ăn phần gạch và thịt cua. Những phần có màu đen, ở mai cua, bụng cua nên được loại bỏ bởi đây là phần ruột của cua có chứa nhiều bùn đất và chất thải bẩn. Đồng thời, phần mềm mại, màu trắng ngà, hình dạng như hai hàng lông mày ở bụng cua cũng không nên ăn.

Những người này nên cẩn thận khi ăn cua

Đại đa số mọi người có thể thưởng thức cua, nhưng những nhóm người sau đây tốt nhất nên ăn một cách thận trọng.

- Người tiết axit dạ dày không đủ và dễ đầy hơi; Người bị viêm dạ dày, viêm ruột, loét đường tiêu hóa, bệnh gan mật; Những người dễ bị dị ứng; Thủy sản có hàm lượng purin cao, những người có axit uric cao sẽ không thể ăn được một miếng nào, nhưng họ không được tham lam.

- Nếu mẹ bầu không có vấn đề gì về tiêu hóa, họ có thể ăn cua ở mức độ vừa phải, nhưng họ phải đảm bảo nguyên liệu tươi, hợp vệ sinh và nấu chín hoàn toàn.

- Lấy cua lông làm ví dụ, đối với hầu hết mọi người, ăn 2- 3 con cua lông mỗi ngày là được, nhưng nếu bạn tiêu thụ một lượng lớn thịt cua sẽ mang lại gánh nặng cho hệ tiêu hóa.

Lưu ý: Không ăn quá nhiều cua. Mặc dù cua có thành phần dinh dưỡng dồi dào, tuy nhiên không nên ăn quá nhiều cua. Bởi thịt cua có tính hàn, nếu ăn quá nhiều sẽ dễ gây đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy. Mỗi lần ăn bạn chỉ nên ăn từ 1 - 2 con là đủ và cũng không nên ăn liên tục nhiều lần trong một tuần.