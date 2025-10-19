Meghan Markle chia sẻ một video reel tổng hợp khoảnh khắc trong chuyến đi Washington D.C trên Instagram. Trong đó, cô xuất hiện trong buồng lái máy bay, diện trang phục thanh lịch, thần thái tự tin. Tuy nhiên, đoạn clip này nhanh chóng vấp phải làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ Hoàng gia Anh.

Lý do đơn giản nhưng đầy nhạy cảm: Chỉ vài tuần trước đó, Vương phi Kate đã khiến công chúng "phát cuồng" khi ngồi trong buồng lái máy bay Typhoon trong chuyến thăm căn cứ RAF Coningsby. Hình ảnh Vương phi trong bộ đồng phục phi công, bước xuống cầu thang máy bay ngược chiều gió, từng khiến truyền thông Anh dậy sóng.

Ngay sau khi Meghan đăng video, hàng loạt bình luận mỉa mai xuất hiện trên mạng xã hội X (Twitter cũ):

- "Meghan cố sao chép Catherine từng chi tiết một".

- "Tất nhiên rồi, Kate vừa chụp ảnh trong buồng lái vài tuần trước, thì Meghan cũng phải làm một cái tương tự thôi".

- "Cô ta làm mọi cách chỉ để được chú ý".

Đây không phải lần đầu Meghan bị cáo buộc "học theo" chị dâu Hoàng gia. Từ trang phục, kiểu tóc cho đến phong cách xuất hiện trước công chúng, Meghan nhiều lần bị so sánh với Kate. Truyền thông Anh thậm chí từng chỉ ra rằng Meghan "copy" cả các ngôi sao như Victoria Beckham trong gu thời trang của mình.

Trong khi Vương phi Kate được ca ngợi là "điển hình của phong cách Hoàng gia hiện đại" vừa duyên dáng, vừa điềm tĩnh thì Meghan lại thường bị xem là cố gắng "tạo spotlight" mỗi lần xuất hiện. Việc cô ngồi trong buồng lái máy bay đúng ngay thời điểm Kate vừa gây bão với hình ảnh tương tự càng khiến công chúng có lý do để nghi ngờ.

Một số người hâm mộ vẫn đứng về phía Meghan, cho rằng cô có quyền thể hiện bản thân và hình ảnh đó chẳng có gì sai. Tuy nhiên, ở xứ sở nơi mọi chi tiết Hoàng gia đều được soi kỹ như nước Anh, sự "trùng hợp" này có lẽ hơi khó để công chúng tin là ngẫu nhiên.

Theo Express