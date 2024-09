Vụ bạo hành trẻ em ở "Mái ấm Hoa Hồng": Hàng xóm tiết lộ "sốc" về các bảo mẫu

Liên quan đến vụ bạo hành trẻ em xảy ra tại "Mái ấm Hoa Hồng" (L52 Tô Ký, P.Trung Mỹ Tây, Q.12, TP.HCM), theo tin tức trên Thanh niên, sáng 4/9, Công an Q.12, Công an P.Trung Mỹ Tây phối hợp UBND P.Trung Mỹ Tây nhanh chóng tiến hành kiểm tra mái ấm và mời một số người về trụ sở làm việc.

Công an đã mời bảo mẫu C. và chủ mái ấm là bà Giáp Thị Sông Hương về trụ sở công an phường làm việc. Còn bảo mẫu T., H., B. hiện không có mặt tại mái ấm.

Qua kiểm tra, hiện "Mái ấm Hoa Hồng" có khoảng 80 trẻ, vượt quá số lượng so với giấy phép hoạt động là 39 trẻ (giấy phép do Phòng LĐ-TB-XH Q.12 cấp).

"Mái ấm Hoa Hồng" kiêm khách sạn cùng tên do bà Giáp Thị Sông Hương làm chủ. Nơi đây được cho là nuôi dưỡng khoảng 100 trẻ em mồ côi, ngoài ra được giới thiệu là địa điểm cưu mang mẹ bầu có hoàn cảnh khó khăn, người già không nơi nương tựa.

Cảnh các em bé bị bảo mẫu đánh đập dã man tại "Mái ấm Hoa Hồng" khiến dư luận không khỏi phẫn nộ. (Ảnh: Thanh niên)

VietnamNet thông tin, hành vi bạo hành trẻ em do bảo mẫu tên T. thực hiện. Bà T. đã có những hành động ngược đãi, đánh đập dã man đối với các trẻ em tại đây.

Cụ thể, trong lúc chăm sóc các cháu bé (phần lớn từ sơ sinh đến 8 tháng tuổi), bà này dùng một tay xách người, ném lật úp lên nệm, đánh vào tay chân… Thậm chí bà T. còn ngồi lên người các trẻ sơ sinh, bóp đầu, bóp miệng, tát, đấm liên tiếp; có bé bị đánh đến chảy máu miệng.

"Mái ấm Hoa Hồng" từ lâu đã xuất hiện thông tin trái chiều trên mạng xã hội liên quan đến nguồn gốc, hoạt động nuôi dạy trẻ mồ côi. Ngoài chăm sóc trẻ, chủ cơ sở còn có các hoạt động kêu gọi từ thiện, tạo lập 1 số kênh Youtube, Facebook, đăng công khai số tài khoản cá nhân để kêu gọi cho các hoạt động ở nơi này.

Cũng theo người dân, trong mái ấm này một số ít trẻ nhỏ được cho bà H. nhận về nuôi, phần lớn các trẻ còn lại được người dân chủ yếu công nhân gửi con ở đây và chiều đến rước về.

Bà T. (ở gần mái ấm) chia sẻ trên báo Thanh niên , người dân ở đây cũng rất bức xúc về việc các bảo mẫu đánh các cháu nhỏ. Người dân cũng thường nghe tiếng các cháu khóc, lớn tiếng của bảo mẫu bên trong mái ấm nhưng khi sang tìm hiểu thì đều ngăn không cho vào. "Nhà hảo tâm ở đâu tới thăm thì họ cho vào, chứ riêng người dân có nhà gần đó vào thì không cho", bà T. nói.

Hiện, Công an quận 12 phối hợp cùng các ngành đoàn thể vào cuộc xác minh, điều tra, làm việc với những người liên quan, thu thập chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.