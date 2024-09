Sáng 4/9, Công an quận 12 TPHCM cùng các đơn vị liên quan đã vào cuộc điều tra vụ hàng loạt trẻ mồ côi bị bạo hành tại Mái ấm Hoa Hồng (phường Trung Mỹ Tây). Vụ việc hiện gây bức xúc lớn trong dư luận, khiến người ta không thể tin nổi khi một nơi vốn được coi là mái ấm với các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt nay lại trở thành "địa ngục trần gian" với các em.

Theo phóng viên báo Thanh niên, quá trình thâm nhập thực hiện phóng sự tại Mái ấm Hoa Hồng, họ thường xuyên chứng kiến cảnh các bảo mẫu T., C., B... bạo hành các em không thương tiếc. Đáng nói, tại phòng trẻ sơ sinh, các em mới chỉ vài tháng tuổi (nhỏ nhất chưa đầy tháng, lớn nhất 8 tháng) nhưng đã liên tiếp nhận những trận đòn dã man từ những người vốn được các nhà hảo thâm quyên góp ủng hộ để chăm sóc các em.

Mái ấm Hoa Hồng

Mái ấm Hoa Hồng do bà G.T.S.H làm chủ, hàng ngày mở cửa từ 8h đến 20h để người dân, các nhà hảo tâm đến thăm trẻ và đóng góp từ thiện. Nhưng ngay sau khi đóng cửa, nơi đây lập tức trở thành "địa ngục trần gian" với trẻ. Mái ấm Hoa Hồng hiện nuôi dưỡng khoảng 100 trẻ mồ côi ở nhiều độ tuổi. Trong đó, phòng trẻ sơ sinh có khoảng 20 bé, lớn nhất 8 tháng tuổi và nhỏ nhất chưa đầy 1 tháng. Các bảo mẫu ở đây liên tục hành hạ trẻ từ đêm đến sáng hôm sau bằng nhiều hành động thể hiện sự dã man như ngồi lên người, nhéo tai, thậm chí có bé bị đánh chảy máu miệng, nhấc lên cao rồi ném xuống nệm.

Ngoài trẻ sơ sinh, các trẻ lớn hơn, từ 1 đến hơn 2 tuổi cũng chịu chung cảnh bạo hành này.

"Ha ha, tao chưa thấy ai uống thuốc mà chảy máu răng như mày!"

Đó là lời nói kèm tiếng cười hả hê của bảo mẫu tên C. tại phòng trẻ sơ sinh ở Mái ấm Hoa Hồng.

Theo báo Thanh Niên, đêm 26/7, bảo mẫu C. đặt một bé trai khoảng hơn 1 tuổi nằm ngửa rồi ngồi lên người bé, 2 chân bà C. kẹp chặt 2 tay không cho bé giãy giụa rồi bóp mũi để bé há miệng rồi nhét ly thuốc vào miệng bé. Khi đứa trẻ ho sặc sụa, cố giãy để thoát ra, bà C. càng mạnh tay hơn, ấn mạnh ly thuốc vào miệng bé khiến bé đau đớn, miệng chảy máu. Bà này sau đó đắc ý cười lớn: "Ha ha, tao chưa thấy ai uống thuốc mà chảy máu răng như mày".

Ảnh: Báo Thanh niên

Hành động tương tự được bà C. áp dụng với các bé khác khi cho các bé uống thuốc. Mỗi lần uống thuốc là một trận đòn - thực tế đáng sợ trong Mái ấm Hoa Hồng được phóng viên ghi nhận.

Không dừng lại ở đó, không chỉ khi cho trẻ uống thuốc, đêm 23/8, khi ánh đèn đã tắt, bà C. tiếp tục hành vi bạo hành với hàng loạt trẻ, bà C. tát thẳng mặt và đánh vào nhiều vị trí trên cơ thể các em khiến các em khóc lớn. Ngay sáng hôm sau, bà C. lại dồn một bé trai vào góc tường đánh tới tấp kèm chửi bới. Không chỉ dùng tay, "bảo mẫu hung thần" này còn vơ mọi thứ có thể từ ống nhựa, cây lau nhà... để hành hạ trẻ.

Ngồi không cũng ăn đòn

Hành động bạo hành của các bảo mẫu tại Mái ấm Hoa Hồng diễn ra mỗi ngày. Đặc biệt là những lúc cho trẻ uống thuốc hay thay tã. Sáng 25/8, khi đang thay tã cho một bé gái sơ sinh, dù em bé rất ngoan nhưng bà C. vẫn tát mạnh vào đùi bé. Sau đó bà này buông tay rồi chạy ngay tới một bé trai gần đó đánh liên tiếp vào nhiều vị trí trên cơ thể mà không có lý do gì.

Sáng cùng ngày, khi một nhóm trẻ đang ngồi chơi, không quậy phá nhưng bất ngờ bà C. thẳng tay cầm bình sữa vụt tới tấp vào vai, ngực, tay, chân khiến các bé khóc điếng, bỏ chạy tán loạn. Tiếp đó, bà C. quay sang đánh nhiều bé khác bên cạnh, tất nhiên kèm theo đó là những tiếng chửi bới nhức óc. Đáng chú ý, bà C. lôi một bé trai tới trước cửa nhà vệ sinh, xô bé ngã xuống sàn rồi lấy ra chiếc đũa gỗ đánh liên tiếp 40 cái vào 2 lòng bàn chân làm bé la khóc dữ dội.

Công an tới làm việc tại Mái ấm Hoa Hồng

Cũng là bà C. trong cùng một buổi sáng, đã lấy cây lau nhà đập thẳng vào đầu một bé gái khiến em ngã quỵ, khóc thét. Một bảo mẫu khác tên L. thì tát thẳng vào mặt một bé trai vì "dám sờ vào túi rác" khi bà này kéo lê túi rác qua vị trí các bé đang chơi. Cũng theo báo Thanh niên, tại phòng trẻ từ 2 tuổi trở lên, bảo mẫu tên H. cũng bạo hành trẻ bằng cán chổi, lược chải tóc...; còn bảo mẫu tên B. thường kéo trẻ bằng 1 tay, chửi bới và hăm dọa.

Công an mời bảo mẫu và chủ mái ấm về trụ sở làm việc

Trong một diễn biến liên quan, sáng 4/9, thông tin trên báo Đời sống và Pháp luật, cho hay công an đã mời bảo mẫu C. và bà G.T.S.H. - chủ Mái ấm Hoa Hồng về trụ sở làm việc. Các bảo mẫu T., H., B. hiện không có mặt tại mái ấm. Qua kiểm tra, hiện Mái ấm Hoa Hồng có khoảng 80 trẻ, vượt quá số lượng so với giấy phép hoạt động là 39 trẻ (giấy phép do Phòng LĐ-TB-XH Q.12 cấp).

Mái ấm Hoa Hồng từ lâu đã xuất hiện thông tin trái chiều trên mạng xã hội liên quan đến nguồn gốc, hoạt động nuôi dạy trẻ mồ côi. Ngoài chăm sóc trẻ, chủ cơ sở còn có các hoạt động kêu gọi từ thiện, tạo lập 1 số kênh Youtube, Facebook, đăng công khai số tài khoản cá nhân để kêu gọi cho các hoạt động ở nơi này.

Cũng theo người dân, trong mái ấm này một số ít trẻ nhỏ được cho bà H. nhận về nuôi, phần lớn các trẻ còn lại được người dân chủ yếu công nhân gửi con ở đây và chiều đến rước về.

Bà T. (ở gần mái ấm) chia sẻ trên báo Thanh niên, người dân ở đây cũng rất bức xúc về việc các bảo mẫu đánh các cháu nhỏ. Người dân cũng thường nghe tiếng các cháu khóc, lớn tiếng của bảo mẫu bên trong mái ấm nhưng khi sang tìm hiểu thì đều ngăn không cho vào. "Nhà hảo tâm ở đâu tới thăm thì họ cho vào, chứ riêng người dân có nhà gần đó vào thì không cho", bà T. nói.