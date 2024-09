Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thái Nguyên, cho biết, vừa qua, đơn vị tiếp nhận thông tin báo cáo 3 học sinh Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên mắc bệnh, phải chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.



Bệnh nhân nặng nhất là em V.M.C, sinh năm 2008, hộ khẩu thường trú tại xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang là học sinh lớp Điện trung cấp K57, ở tại phòng 209 K2 - khu Ký túc xá Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên bị nặng nhất sau đó đã tử vong.

Cụ thể; tối 29/8, em C. có biểu hiện đau bụng, nôn và được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để khám, điều trị.

Đến ngày 30/8, bệnh nhân C. hôn mê và được chẩn đoán theo dõi viêm màng não, viêm túi mật, Polip túi mật.

Chiều 30/8, sức khỏe em C. tiến triển xấu, có biểu hiện viêm cơ tim cấp, bệnh nhân được chỉ định mở nội khí quản, lọc máu, đặt nội khí quản, thở máy được chẩn đoán toan chuyển hóa, suy đa tạng, suy tim cấp, viêm cơ tim, viêm gan B, tiên lượng rất xấu.

Ngày 31/8, gia đình em C. xin Bệnh viện cho em C. được về nhà, sau đó em C. tử vong tại gia đình.

Bệnh nhân thứ hai là em H.M.N, sinh năm 2009 (hộ khẩu thường trú tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang), học sinh lớp Điện B trung cấp K58, ở tại phòng 206 K3 - Ký túc xá Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.

Tối 1/9, em N. có biểu hiện đau đầu, đau bụng, sốt 40 độ C, mệt mỏi, cán bộ y tế nhà trường thăm khám và chuyển em N. đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chỉ định theo dõi sức khỏe, chuyển khoa Nhi tổng hợp theo dõi điều trị với các biểu hiện sốt cao, đau đầu, đau ngực, đau bụng chưa rõ nguyên nhân.

Hiện em N. đã được chuyển về Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị. Thông tin mới nhất sáng nay (4/9) cho biết, em N. đã có sức khỏe ổn định.

Bệnh nhân thứ ba là em T.M.M, sinh năm 2009 (quê quán huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang), học sinh lớp Điện B trung cấp K58, ở tại phòng 203 K3 - khu Ký túc xá Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.

Ngày 2/9, em M. có biểu hiện co giật tại phòng ở và được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để khám, điều trị.

Hiện tại, em M. đang được cấp cứu tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, em M. đang trong tình trạng hôn mê, thở máy...

Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên

Cũng theo báo cáo, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên ngoài ra còn ghi nhận 11 trường hợp bệnh nhân khác cùng là học sinh của trường này, sống cùng ký túc xá với các bệnh nhân trên với các biểu hiện khi nhập viện chủ yếu là sốt chưa rõ nguyên nhân và đang được điều trị tích cực.

Hiện, Trung tâm y tế thành phố Thái Nguyên phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ khu Ký túc xá K1, K2, K3 của học sinh và khu nhà ăn tập thể học sinh của trường.

Cơ quan y tế và nhà trường cách ly toàn bộ học sinh tại 3 phòng ký túc xá có bệnh nhân tử vong và nhập viện, đảm bảo cung cấp suất ăn hàng ngày tại phòng; thực hiện lau sàn nhà, tay nắm cửa, cầu thang... bằng dung dịch khử khuẩn thông thường; thông báo đến học sinh nhà trường tự theo dõi sức khỏe và thông tin cho nhà trường khi có dấu hiệu bất thường, tiếp tục điều tra dịch tễ và theo dõi sức khỏe học sinh trong toàn trường...

Sở Y tế Thái Nguyên giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên, khẩn trương khoanh vùng, dập dịch không để dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng.

Liên quan đến sự việc, sáng 4/9, một đại diện Cục khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, đơn vị đã có công văn đề nghị địa phương báo cáo và các bệnh viện cùng phối hợp để giải quyết!.