Vợ muốn chi 200 triệu đi châu Âu trước khi mang bầu, chồng nhất quyết giữ tiền làm hồ cá Koi: Có tiền mà vẫn cãi nhau

Trong những gia đình có thu nhập khá, tranh cãi về tiền bạc đôi khi không bắt nguồn từ chuyện thiếu tiền, mà từ cách mỗi người muốn sử dụng số tiền mình kiếm được. Người thích trải nghiệm, người muốn tích lũy, người lại sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu cho một thú vui riêng. Khi hai vợ chồng có thu nhập tốt nhưng sở thích hoàn toàn khác nhau, câu chuyện "tiền nên tiêu thế nào" cũng dễ trở thành vấn đề khó thống nhất.

Câu chuyện của Hương và Quân cũng thuộc tình huống như vậy.

200 triệu cho một chuyến đi hay một cái hồ cá?

Hương chia sẻ: Tôi và Quân đều làm nghề tự do, thu nhập mỗi tháng khá tốt và nhìn chung cuộc sống không phải lo thiếu thốn. Hai vợ chồng cũng không có khoản nợ lớn nên trước giờ chuyện tiền bạc khá thoải mái.

Đầu tháng này, tôi bàn với Quân rằng năm nay hai vợ chồng nên dành khoảng 200 triệu để đi châu Âu. Tôi muốn đi khoảng hai tuần, tranh thủ khi cả hai còn khỏe, tự do, chưa bị con cái bó buộc.

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Quan trọng hơn, tôi dự định sang năm sẽ mang bầu. Tôi biết khi có con, mọi thứ sẽ khác. Việc đi xa dài ngày sẽ khó hơn, tiền bạc cũng cần dành cho sinh nở, chăm con. Vì thế tôi nghĩ nếu muốn thực hiện một chuyến đi lớn thì năm nay là thời điểm phù hợp nhất.

Nhưng Quân không hào hứng.

Anh bảo 200 triệu bỏ ra cho hai tuần du lịch là quá tốn. Theo anh, số tiền ấy có thể để dành hoặc đầu tư vào thứ gì đó có giá trị lâu dài.

Điều khiến tôi bực nhất là trong khi tiếc tiền đi du lịch, Quân lại đang tính làm lại một hồ cá Koi.

Trước đây anh từng làm một hồ rất đẹp ở sân nhà. Cá Koi mua về toàn loại đắt tiền, hệ thống lọc nước cũng tốn không ít tiền. Nhưng Quân không thực sự biết cách chăm. Cá cứ chết dần, mỗi lần lại phải thay cá, xử lý nước, mua thuốc, rồi nâng cấp thiết bị. Tính ra số tiền đổ vào cái hồ ấy cũng chẳng hề nhỏ.

Tôi nói thẳng lần này tôi không đồng ý tiếp tục bỏ tiền vào hồ cá khi thú chơi ấy chưa mang lại cho gia đình điều gì ngoài những khoản chi.

Quân lại cho rằng tôi tiêu tiền cho du lịch cũng chẳng khác gì anh chơi cá. Với anh, hồ cá là sở thích giúp anh thư giãn, còn với tôi, chuyến đi châu Âu cũng là thứ tôi muốn trải nghiệm trước khi bước sang một giai đoạn khác của cuộc đời.

Tôi biết anh có lý. Nhưng tôi cũng có lý. Hai vợ chồng đều kiếm được tiền, nên chẳng ai muốn sở thích của mình bị xem là hoang phí. Vấn đề là nếu cứ mỗi người giữ một quan điểm, khoản tiền 200 triệu này cuối cùng vẫn sẽ trở thành nguyên nhân khiến hai vợ chồng khó chịu với nhau.

Đừng để tiền biến thành nguyên nhân vợ chồng mâu thuẫn

Trong trường hợp của Oanh và Quân, điều cần giải quyết trước tiên không phải là đi châu Âu hay làm bể cá, mà là thống nhất một nguyên tắc sử dụng tiền chung.

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Nếu thu nhập cao, hai vợ chồng có thể chia tiền thành các nhóm rõ ràng:

Quỹ chi phí gia đình: tiền nhà, ăn uống, bảo hiểm, xe cộ, sinh hoạt và các khoản bắt buộc.

Quỹ dự phòng: nên duy trì khoản tiền đủ cho ít nhất 6–12 tháng chi tiêu, đặc biệt khi hai vợ chồng chuẩn bị có con.

Quỹ cho kế hoạch lớn: dành riêng cho việc sinh con, mua nhà, đầu tư hoặc những mục tiêu đã thống nhất.

Quỹ sở thích cá nhân: mỗi người được một khoản cố định để tự quyết định. Hương có thể dùng cho du lịch, Quân có thể dùng cho cá Koi, miễn không vượt quá ngân sách của mình.

Với chuyến đi 200 triệu, Hương có thể đề xuất một cách trung hòa: kiểm tra lại tổng tài sản, khoản dự phòng và kế hoạch sinh con. Nếu sau khi trích đủ tiền cho những mục tiêu quan trọng mà vẫn còn dư, hai vợ chồng có thể thống nhất dành một phần cho chuyến đi thay vì nhất thiết phải chi đúng 200 triệu.

Còn với Quân, nếu muốn làm lại hồ cá, nên đặt ra một ngân sách tối đa và quan trọng hơn là học cách chăm Koi trước khi mua thêm cá đắt tiền. Không nên biến một sở thích thành khoản chi không có điểm dừng.

Điều quan trọng nhất là hai vợ chồng không nên tranh luận theo kiểu "sở thích của anh vô bổ, còn của em thì đáng tiền". Cả hai đều đang dùng tiền để mua thứ mình thấy có giá trị. Khi đã hiểu điều đó, việc cần làm chỉ còn là thống nhất mỗi người được phép tiêu bao nhiêu mà không ảnh hưởng đến mục tiêu chung.

Bởi tiền kiếm được nhiều đến đâu cũng có giới hạn, còn trong hôn nhân, cảm giác được tôn trọng đôi khi lại đáng giá hơn cả số tiền hai người đang tranh luận.