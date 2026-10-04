Vay nóng 200 triệu để cứu chồng bị tai nạn giao thông, lúc tỉnh dậy anh tưởng mình không qua khỏi nên tiết lộ 2 bí mật động trời

Tôi lấy chồng hơn 10 năm, chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại phát hiện ra người nằm cạnh mình suốt từng ấy năm còn giấu một bí mật lớn đến vậy.

Trước giờ tôi cứ tưởng chồng tôi làm công việc bình thường, lương khoảng 20 triệu mỗi tháng. Hai vợ chồng có hai con, tiền học, tiền nhà, tiền ăn uống rồi đủ thứ chi phí khiến tháng nào tôi cũng phải tính toán.

Nhiều năm nay, tôi vẫn quen với cảnh giật gấu vá vai. Có những lúc con cần đóng tiền học mà trong nhà không đủ, tôi phải gọi điện hỏi mượn người thân. Chồng tôi cũng thường than công việc không dư dả, tiền bạc phải liệu từng đồng. Tôi chưa từng nghi ngờ anh có khoản tiền lớn nào khác. Cho đến một ngày anh gặp tai nạn giao thông.

Lúc bệnh viện gọi điện, tôi gần như chết lặng. Chồng bị thương nặng, cần làm thủ tục nhập viện và phẫu thuật gấp. Trong tài khoản của tôi không có đủ tiền. Tôi chạy vạy khắp nơi, gọi người thân, bạn bè, vay nóng được 200 triệu để lo cho anh trước.

Lúc chờ ngoài phòng phẫu thuật, tôi chỉ cầu mong anh qua khỏi. Tôi chẳng nghĩ đến tiền bạc, càng không nghĩ đến những chuyện khác. Tôi chỉ sợ hai đứa con mất bố.

Sau ca phẫu thuật, anh mê man một thời gian. Đến khi tỉnh lại, việc đầu tiên anh làm không phải hỏi tôi đã vay tiền ở đâu, cũng không hỏi gia đình xoay xở thế nào. Anh nhìn tôi rất lâu rồi nói một chuyện khiến tôi không biết phải phản ứng ra sao.

Anh bảo anh có 6 tỷ đồng gửi trong ngân hàng.

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

Ảnh minh họa

Anh nói số tiền đó anh tích góp và gửi riêng nhiều năm, chưa bao giờ nói cho tôi biết. Tôi hỏi tại sao có từng ấy tiền mà bao năm qua vợ chồng phải sống chật vật, có lúc tôi còn phải đi vay vài triệu để đóng tiền học cho con. Anh im lặng một lúc rồi mới nói còn một chuyện nữa.

Anh có một đứa con riêng. Đứa bé năm nay 8 tuổi, học cùng trường với con lớn của chúng tôi.

Tôi ngồi bên giường bệnh mà đầu óc trống rỗng. Hóa ra người chồng mà tôi vẫn nghĩ chỉ có mức lương 20 triệu, vẫn cùng tôi lo từng khoản tiền trong nhà, lại có 6 tỷ cất riêng và một đứa con mà tôi hoàn toàn không biết.

Anh nắm tay tôi, nói nếu chẳng may anh không qua khỏi, anh muốn tôi cho đứa bé đến để tang bố. Anh chỉ mong ngày anh mất, tôi tha thứ và để đứa trẻ được đến nhìn mặt bố lần cuối, 6 tỷ kia thì tùy tôi xử lý, nếu có thể thì chia cho mẹ con đứa bé 1 tỷ coi như tài sản của bố để lại.

Tôi nghe mà vừa giận vừa thương, vừa đau vừa thất vọng.

Tôi không biết mình phải đối diện với chuyện này thế nào nữa. Lúc này, tôi vừa phải lo cho anh trong quá trình điều trị rồi hồi phục, vừa phải suy nghĩ về đứa con riêng của anh và khoản tiền 6 tỷ kia.

Mấy hôm nay, chồng tôi đang thực hiện những ca phẫu thuật nhỏ khác, anh chắc cũng biết bản thân sống sót trở lại nên cũng ngại vì đã tiết lộ bí mật với tôi. Hai vợ chồng coi như ngầm hiểu, không nói chuyện gì khác, chỉ im lặng nhìn nhau, tôi hỗ trợ chăm sóc anh, chỉ nói khi cần. Sắp tới, tôi nên làm thế nào với chồng và đứa con riêng của anh đây?