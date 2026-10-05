Biết bố mẹ chồng lương hưu hơn 20 triệu, một lần tôi hỏi mượn liền nhận được câu trả lời uất ức tới tột cùng

Tôi sống cùng bố mẹ chồng đã nhiều năm. Hai ông bà đều có lương hưu, cộng lại mỗi tháng hơn 20 triệu, tôi biết do một lần thấy ông đi lĩnh lương về, cầm theo 2 cọc tiền 500 ngàn dày cộp. Tôi từng nghĩ không nhiều thì ít, ông bà cũng sẽ san sẻ một phần tiền điện nước, ăn uống hay những khoản sinh hoạt chung. Nhưng từ ngày về làm dâu đến giờ, tôi chưa từng nhận được từ bố mẹ chồng một đồng nào để lo cho gia đình.

Tất cả những khoản chi trong nhà gần như đều do vợ chồng tôi tự xoay xở. Tiền ăn, điện nước, tiền học của con, rồi đủ thứ phát sinh mỗi tháng. Chồng tôi cũng có thu nhập nhưng không phải lúc nào cũng dư dả. Có những tháng tiền bạc hụt trước hụt sau, tôi phải tính từng khoản, cắt chỗ này bù chỗ kia.

Có lần cuối tháng, tôi thực sự bí tiền nên đánh liều hỏi mượn bố chồng vài triệu, định khi nhận lương sẽ trả. Tôi nghĩ dù sao cũng là người nhà, hơn nữa ông bà có lương hưu đều đặn, tôi mượn chứ đâu có xin.

Không ngờ bố chồng nổi giận, ông nói tôi lúc nào cũng nhòm ngó vào mấy đồng lương hưu của ông. Tôi nghe mà vừa tủi vừa xấu hổ. Tôi đã khi nào được cầm tiền của ông đâu.

Từ hôm đó, tôi không bao giờ hỏi mượn nữa.

Ảnh minh họa

Điều khiến tôi buồn nhất không hẳn là chuyện ông bà không cho tiền, mà là cách họ đối xử với tôi và chị chồng hoàn toàn khác nhau. Chị chồng lấy chồng rồi nhưng mỗi khi có việc, bố mẹ lại lặng lẽ gọi sang cho tiền. Khi thì đôi ba triệu, lúc thì gói quà, khi lại cái chăn, cái nồi hay ít đồ dùng trong nhà. Có lần tôi vô tình thấy mẹ chồng chuẩn bị một túi đồ cho chị, còn dặn chị cứ cầm về dùng, thiếu gì thì nói mẹ.

Tôi đứng ngay bên cạnh mà chẳng biết nên buồn hay nên coi như không thấy. Tôi không ghen tị với chị chồng. Nếu bố mẹ có tiền, muốn cho con gái bao nhiêu là quyền của ông bà. Nhưng tôi không hiểu vì sao với con gái, ông bà có thể nghĩ đến từng chút một, còn với con trai con dâu, dù sống chung dưới một mái nhà, chưa bao giờ ông bà nghĩ đến chuyện san sẻ.

Tôi vẫn đi làm, vẫn lo cơm nước, vẫn chăm con và cố gắng không để chồng khó xử giữa vợ với bố mẹ. Nhưng từ sau lần bị mắng vì hỏi mượn tiền, tôi bắt đầu giữ khoảng cách trong chuyện tiền bạc. Ông bà đã đối xử với tôi như vậy thì tôi cũng đành phải chịu.