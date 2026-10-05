Huyền Sâm xúc động tại WeFamily Awards 2026: “Chăm một đứa con khỏe đã vất vả rồi, chăm những đứa trẻ yếu hơn là một nỗ lực phi thường”

Xuất hiện trên thảm đỏ Gala vinh danh WeFamily Awards 2026, diễn viên Huyền Sâm có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình làm mẹ, cũng như cách những trải nghiệm trong gia đình giúp cô hóa thân chân thật vào các nhân vật người mẹ trên màn ảnh.

Lễ vinh danh WeFamily Awards 2026 diễn ra chiều 4/10 tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), quy tụ nhiều nghệ sĩ, KOLs và những gia đình truyền cảm hứng. Giải thưởng do aFamily và KidsPlaza đồng tổ chức, hướng đến việc tôn vinh những câu chuyện, nhân vật và gia đình tích cực trong hành trình làm cha mẹ, với 4 hạng mục gồm “Phi Thường Mẹ Ơi”, “Mẹ Bầu Thảnh Thơi”, “Nhà Mình Có Nhau” và “Mẹ Bé Triệu View”.

Tại sự kiện, Huyền Sâm xuất hiện với tư cách khách mời và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nữ diễn viên vốn là gương mặt quen thuộc của màn ảnh truyền hình, từng ghi dấu qua nhiều dạng vai người phụ nữ, trong đó có những nhân vật gắn với câu chuyện gia đình và con cái. Năm 2024, cô gây chú ý khi đảm nhận vai Thuận trong “Hoa sữa về trong gió”, một người mẹ cầu toàn, kỹ tính trong việc nuôi dạy con. Đến “Lằn ranh”, Huyền Sâm tiếp tục để lại dấu ấn với vai Phó chánh thanh tra Nguyệt, một người mẹ đứng trước những giằng xé giữa trách nhiệm và tình cảm dành cho con.

Nói về việc thường khiến khán giả xúc động khi thể hiện những vai người mẹ, Huyền Sâm cho rằng chất liệu quan trọng nhất đến từ chính những trải nghiệm đời sống.

“Huyền Sâm nghĩ rằng tất cả những người phụ nữ, với thiên chức làm vợ, làm mẹ, trong quá trình nuôi dạy con cái đều trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ vui, buồn đến những lúc lo lắng, bất lực. Tất cả những cảm xúc ấy đều góp phần tạo nên tính cách, trải nghiệm của người mẹ và tác động đến đứa con của mình.

Huyền Sâm luôn lưu giữ những cảm xúc đó trong quá trình đồng hành cùng con. Sau này, khi được giao những vai diễn về người mẹ, tùy vào tính cách và hoàn cảnh của từng nhân vật, Huyền Sâm sẽ biết cách ứng dụng những trải nghiệm thực tế của mình để đưa cảm xúc vào vai diễn một cách chân thật nhất”, nữ diễn viên chia sẻ.

Cũng chính vì là một người mẹ, người vợ, Huyền Sâm cho biết cô đặc biệt xúc động khi có mặt tại WeFamily Awards năm nay. Không khí của sự kiện, những câu chuyện về hành trình nuôi con và hình ảnh các gia đình gặp gỡ khiến cô càng thấu hiểu hơn những nhọc nhằn phía sau vai trò của người mẹ.

“Thực sự ngày hôm nay khi đến đây, Huyền Sâm rất xúc động. Bởi vì Huyền Sâm cũng là một người mẹ, người vợ nên hiểu được những nỗi vất vả, nhọc nhằn của những người mẹ vừa giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà.

Đó cũng là lý do Huyền Sâm rất khâm phục những người mẹ đang từng ngày chăm sóc con. Chăm một đứa con khỏe mạnh đã vất vả, còn chăm những đứa trẻ có sức khỏe yếu hơn thì thực sự là một sự cố gắng, nỗ lực phi thường của người phụ nữ”.

Thông điệp của WeFamily Awards 2026 là “Không một ai phải cô độc trên hành trình nuôi con”, đồng thời giải thưởng muốn mở rộng cách nhìn về sự “phi thường” của người mẹ, không chỉ ở sự hy sinh mà còn ở khả năng chủ động lựa chọn một cuộc sống hạnh phúc, bình an và được đồng hành cùng gia đình.

Có lẽ vì vậy, lời nhắn cuối của Huyền Sâm cũng không chỉ dành cho những người mẹ đang miệt mài chăm con mà còn dành cho chính họ. Cô mong mỗi người phụ nữ luôn giữ được nghị lực, bản lĩnh và niềm tin trong hành trình làm mẹ, nhưng đồng thời đừng quên dành sự quan tâm cho chính mình.

“Huyền Sâm xin chúc tất cả những người phụ nữ sẽ luôn có đủ nghị lực, bản lĩnh và niềm tin để chăm sóc con cái của mình thật tốt. Nhưng nhớ là vẫn phải chăm sóc bản thân mình”.