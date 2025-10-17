Theo tờ The Telegraph, Hoàng tử Louis, 7 tuổi, hiện cùng anh chị là Hoàng tử George (12 tuổi) và Công chúa Charlotte (10 tuổi) theo học tại Trường Lambrook danh tiếng ở Berkshire. Cả ba vẫn được cha mẹ hướng đến một tuổi thơ "bình thường" nhất có thể, dù sinh ra trong hoàng tộc.

Sự việc bắt đầu sau khi Vương phi Kate tiết lộ trong một lần xuất hiện cùng phong trào Scouts và Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump tại Windsor rằng Louis "nghiện" sưu tầm hạt dẻ ngựa. "Chúng tôi cứ liên tục tìm thấy hạt dẻ trong tủ, trong giường, khắp nơi đều là conkers! Cậu bé thậm chí còn chất đầy trong xe đồ chơi và chơi cả ngày", Kate chia sẻ vui vẻ.

Không lâu sau, Ban tổ chức World Conker Championships - giải đấu truyền thống đã gây quỹ hơn 420.000 bảng cho người khiếm thị từ năm 1965 liền gửi lời mời Hoàng tử Louis trở thành patron danh dự đầu tiên của họ. Một lời mời mang tính biểu tượng, đáng lẽ là "vai trò công chúng đầu tiên" của cậu bé 7 tuổi.

Nhưng Kensington Palace đã từ chối lịch sự. Phía cung điện khẳng định: Louis "chưa phải là thành viên Hoàng gia đang thực hiện nhiệm vụ chính thức" và hiện việc học tập được ưu tiên hàng đầu.

Đây không phải lần đầu Thân vương William nhấn mạnh quan điểm nuôi dạy con khác biệt. Trong chuyến thăm Nam Phi năm ngoái, anh từng chia sẻ: "Còn phải chờ một thời gian nữa mới thấy các con xuất hiện nhiều hơn, bởi hiện giờ việc học của chúng vẫn là điều quan trọng nhất".

Ba người con của William và Kate đều đang theo học tại Lambrook Preparatory School, nơi được mệnh danh là "ngôi trường của tương lai Hoàng gia Anh". Hoàng tử George dự kiến sẽ chuyển cấp vào năm 2026, với hai lựa chọn sáng giá là Eton College (trường cũ của William) hoặc Marlborough College (nơi Kate từng theo học).

Dù còn nhỏ, Louis đã không xa lạ với công chúng: Cậu từng cùng cha mẹ tham gia lễ diễu binh Trooping the Colour, sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng, và màn đi bộ Giáng sinh nổi tiếng trước điện Sandringham. Nhưng lần này, Vương phi Kate và Thân vương William vẫn giữ đúng nguyên tắc - "con trước tiên là học sinh, sau đó mới là Hoàng tử".

Lời từ chối của gia đình xứ Wales, kèm cú chơi chữ "conker-trating" (thay vì concentrating ), đã khiến cư dân mạng thích thú. Dư luận gọi đây là "pha từ chối dễ thương nhất của Hoàng gia Anh". Còn Ban tổ chức Giải Conker Thế giới thì tỏ ra đầy thiện chí, cho biết họ "rất mong sẽ lại mời Hoàng tử Louis trong tương lai khi cậu bé bớt bận… đi học".

Dù không chính thức trở thành "bảo trợ danh dự" đầu đời, Louis vẫn chứng tỏ mình đang là "ngôi sao nhỏ" được yêu mến nhất nhà Wales - một Hoàng tử nhí vừa nghịch ngợm, vừa thông minh và luôn khiến công chúng phải bật cười vì những hành động đáng yêu của mình.

Theo Hello