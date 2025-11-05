Mỗi lần Victoria Beckham sánh bước bên chồng – cựu danh thủ David Beckham trong một sự kiện Hoàng gia, công chúng đều biết chắc một điều: Cô sẽ mặc màu xanh navy.

Tại Lâu đài Windsor mới đây, Victoria xuất hiện thanh lịch trong chiếc váy midi xanh đậm, vai cấu trúc tinh tế, vừa hiện đại vừa cổ điển, khi cùng chồng tham dự buổi lễ Vua Charles phong tước hiệp sĩ cho David Beckham. Dù không tiết lộ nhà thiết kế, giới thời trang tin rằng đây là mẫu đặt riêng từ thương hiệu Victoria Beckham, với giá khoảng 1.290 bảng Anh.

Nhưng điều khiến dân tình chú ý hơn cả là sự nhất quán của cô. Từ đám cưới Thân vương William – Vương phi Kate năm 2011, đám cưới Vương tử Harry – Meghan Markle năm 2018 cho đến quốc yến Hoàng gia năm 2024, Victoria chưa từng “phản bội” màu xanh navy.

Theo stylist nổi tiếng Ciara Russell, bí mật nằm ở chỗ: “Xanh navy chính là bản sắc của Victoria. Màu này vừa tinh tế, vừa cổ điển, lại không quá phô trương – đúng như phong thái của cô ấy. Khi dự sự kiện Hoàng gia, cô luôn trông tôn trọng nhưng vẫn thời thượng, và xanh navy giúp cô đạt được cân bằng đó".

Russell cũng tiết lộ thêm rằng xanh navy còn mang ý nghĩa biểu tượng: “Đó là màu của sự tự tin, tin cậy và đẳng cấp – những phẩm chất lý tưởng khi bạn ở giữa giới quý tộc. Nó không chiếm spotlight, nhưng vẫn khiến người đối diện phải ngước nhìn".

Chuyên gia cho biết, chính điều này khiến Victoria luôn tránh xa màu đen trong những dịp gặp Hoàng gia. “Màu đen dễ tạo cảm giác lạnh lùng, trong khi navy mềm mại hơn, hiện đại hơn – một sự pha trộn hoàn hảo giữa thanh lịch và sắc bén mà chỉ Victoria làm được", theo Express.

Không chỉ Victoria, Vương phi Kate cũng là người thường xuyên chọn xanh navy – gam màu cô mặc khi tuyên bố đính hôn. Tuy nhiên, theo Ciara, “cả hai đều hiểu rằng navy đại diện cho nét thanh lịch bất biến của Anh quốc. Họ không cạnh tranh, họ cùng nhau củng cố hình ảnh ‘British elegance’ trong thời hiện đại".

Điều khiến người ta nể phục ở Victoria Beckham không chỉ là gu thời trang tinh tế mà còn là sự kiên định. Như Ciara Russell kết luận: “Đó không phải là lặp lại mà là bản lĩnh. Một người phụ nữ biết rõ mình là ai, và biết cách khiến cả thế giới phải ghi nhớ điều đó".