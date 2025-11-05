Năm năm sau khi rời bỏ mọi đặc quyền hoàng tộc, Vương tử Harry - nay đang sống cùng vợ Meghan Markle và hai con tại Montecito, California - bất ngờ trở lại với một tuyên bố khiến nhiều người sửng sốt: anh vừa viết một bài luận sâu sắc về việc “làm người Anh nghĩa là gì”.

Bài viết dài 647 từ có tiêu đề “The Bond, The Banter, The Bravery: What it means to be British” được công bố ngay trước Ngày Tưởng niệm (Remembrance Day). Trong đó, Harry bày tỏ lòng tự hào về “tinh thần bất khuất” và “khiếu hài hước tự giễu” - những nét đặc trưng mà anh cho rằng tạo nên bản sắc người Anh.

“Những câu đùa trên bàn rượu, trong câu lạc bộ, trên khán đài - chính là thứ khiến chúng ta trở thành người Anh. Và tôi yêu điều đó”, Vương tử viết.

Harry kêu gọi người dân hãy không chỉ tưởng nhớ “những người đã ngã xuống” mà còn cả “những người đang sống với gánh nặng chiến tranh”. Anh khuyến khích công chúng “đến bên các cựu binh, mời họ một tách trà hoặc một cốc bia” và lắng nghe câu chuyện của họ “để họ biết rằng sự hy sinh của họ vẫn còn ý nghĩa”, theo Express.

Dù thừa nhận “hiện đang sống tại Mỹ”, Harry nhấn mạnh: “Nước Anh là nơi tôi đã phục vụ và chiến đấu và sẽ mãi là đất nước tôi tự hào nhất”. Anh gọi Ngày Tưởng niệm không chỉ là “một phút im lặng”, mà là “lời nhắc về trách nhiệm tập thể” của mỗi người dân.

Trong bài viết, Vương tử cũng tri ân các binh sĩ trên khắp Vương quốc Liên hiệp Anh:

“Tôi từng có vinh dự được phục vụ cùng những người đàn ông và phụ nữ từ mọi miền: từ Antrim đến Anglesey, Lancashire đến London, Wrexham đến East Riding, Belfast đến Bedfordshire... Tôi đã thấy lòng dũng cảm và tình thương trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Nhưng tôi cũng thấy họ dễ bị lãng quên thế nào, khi bộ quân phục được cởi bỏ”.

Vương tử Harry từng phục vụ trong quân đội Anh 10 năm, hoàn thành hai nhiệm kỳ tại Afghanistan, từng là sĩ quan chỉ huy không quân và phi công trực thăng Apache.

Tuy nhiên, sau khi rút khỏi Hoàng gia năm 2020 và mất các tước vị quân danh dự, anh không còn được phép mặc quân phục trong các sự kiện chính thức tại Anh kể cả tang lễ của Nữ hoàng Elizabeth II. Ngoại lệ duy nhất được trao là khi anh được phép mặc quân phục trong nghi lễ canh quan tài của bà tại Westminster Hall - một khoảnh khắc khiến công chúng xúc động.

Giờ đây, khi phát hành bài luận ngay trước chuyến thăm Canada để gặp gỡ cựu binh và các tổ chức từ thiện quân đội, nhiều người cho rằng Harry đang tìm cách “hòa giải hình ảnh” với công chúng Anh sau những năm sóng gió với Hoàng gia.