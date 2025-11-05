Hai ngày vừa qua, cộng đồng mạng Việt Nam bỗng chốc rộ lên niềm tự hào khi tựa game Brother Hai's Pho Restaurant (Tiệm phở của anh Hai) do một sinh viên Việt Nam phát triển gây bão. Game không chỉ cuốn hút người chơi bởi hương vị phở Việt thân quen, mà còn nhờ những tình tiết hài hước, kịch tính đậm chất đời sống Việt.

Nhiệm vụ chính là nấu ăn, phục vụ khách, nhưng có một nhiệm vụ "sống còn" khó hơn cả việc kinh doanh: Trông chừng chú chó vàng! Khắp các diễn đàn, dân mạng thi nhau kể khổ về "Cậu Vàng" trong game: "Giựt xích 500 lần một ngày", "chạy ra đường nhanh hơn cả tốc độ bê phở", hay nỗi sợ hãi tột độ khi "nhạc hiệu mất chó vang lên". Nhiều người chơi thậm chí còn quên bẵng cốt truyện, rơi vào chế độ "canh chó sinh tồn" vì sợ trộm.

Bất ngờ thay, chú chó Bull Terrier này lại có một phiên bản "song sinh" ngoài đời thực, đang làm mưa làm gió tại một tiệm đồ nướng ở Đống Đa, Hà Nội! Hình ảnh chú chó Tam béo tròn, mặt "cà khịa" nhưng siêu đáng yêu này đã nhanh chóng trở thành hiện tượng, khiến nhiều thực khách phải tìm đến chỉ để... gặp "người nổi tiếng".

Bull Terrier: Giải mã giống chó gây bão toàn cõi mạng

Giống chó Bull Terrier, hay còn gọi là chó sục bò, bỗng chốc trở thành từ khóa hot nhất nhì mạng xã hội, tất cả nhờ vào sự nổi tiếng của nhân vật "Cậu Vàng" trong tựa game Tiệm phở của anh Hai.

Điều khiến Bull Terrier dễ gây ấn tượng và được chọn làm nguyên mẫu cho "Cậu Vàng" chính là ngoại hình độc đáo, không giống bất kỳ giống chó nào khác.

Chú chó tên Tam tại một quán nướng, giống "Cậu Vàng" trong game. Ảnh: Mỹ Diệu

Đặc điểm nhận dạng rõ nhất của Bull Terrier là phần đầu thon dài, gần như hình bầu dục hoặc hình quả trứng, không có điểm lõm rõ rệt. Chiếc mũi đen, nhỏ xinh nằm gọn gàng trên khuôn mặt hài hước đó. Dù là chó sục, nhưng Bull Terrier lại có thân hình vạm vỡ, mập mạp, chân ngắn, và rất chắc nịch. Chú chó Tam ngoài đời thực nặng khoảng 9kg, béo lăn quay, trông chẳng khác nào một "cục bông" di động. Chính cái sự "ù lì" nhưng lanh lợi này đã tạo nên nét hài hước độc quyền của giống chó này. Gọi là "Cậu Vàng" phiên bản đời thực, nhưng thực chất Tam lại là một nàng chó thứ thiệt.

Nhiều người mới nhìn sẽ thấy chúng trông có vẻ hơi "hung dữ" hoặc "ngáo ngơ" vì khuôn mặt dài và đôi mắt nhỏ. Nhưng chính sự kết hợp "lưỡng cực" này lại tạo nên nét quyến rũ đặc biệt: Chúng vừa ngộ nghĩnh, vừa toát lên sự thông minh lém lỉnh, cực kỳ ăn ảnh và phù hợp với vai trò một "ngôi sao" cõi mạng.

"Trùm phá game": Không hư mà quá năng động!

Nếu "Cậu Vàng" trong game gây ra cơn ác mộng trông chó cho nhân vật Anh Hai, thì ngoài đời, giống Bull Terrier cũng nổi tiếng là giống chó cực kỳ năng động và cứng đầu.

Bull Terrier có nguồn năng lượng dồi dào, chúng thích chạy nhảy, đào bới và khám phá mọi ngóc ngách. Việc "giựt xích 500 lần một ngày" như lời than thở của game thủ hoàn toàn có cơ sở khoa học. Chúng cần được vận động thường xuyên, nếu không sẽ tự tìm cách giải tỏa năng lượng bằng việc phá phách đồ đạc trong nhà.

Ngược lại với vẻ ngoài hơi "cứng" của mình, Bull Terrier cực kỳ thân thiện, đặc biệt là với trẻ con và người lạ (đặc biệt là người cho đồ ăn!). Chú chó Tam ở quán đồ nướng được thực khách nhận xét là "thân thiện với người", "dễ dụ", đúng như nhân vật trong game. Chúng thích làm trò, thích được vuốt ve và luôn muốn tham gia vào mọi hoạt động của gia đình.

Nhiều người mới nuôi thường bị sốc bởi sự hoạt bát của Bull Terrier, nhưng chính sự lém lỉnh, hài hước và tính cách trung thành tuyệt đối lại khiến chúng trở thành người bạn lý tưởng trong gia đình.

Chú chó tên Tam nổi tiếng trên mạng xã hội những ngày gần đây. Video: Mỹ Diệu

Cơn sốt "Mr. Gold" và hiệu ứng bán hàng

Sự nổi tiếng của giống chó này đã tạo nên hiệu ứng lan truyền vô cùng mạnh mẽ, không chỉ trong cộng đồng game thủ mà còn kéo ra ngoài đời thực. Chú chó Tam ở tiệm đồ nướng Đống Đa là ví dụ điển hình cho việc "một con chó lên mạng, cả quán nổi tiếng". Người chủ quán đã bán đồ nướng cả năm trời, nhưng chỉ đến khi Tam được dân mạng phát hiện có ngoại hình giống hệt "Cậu Vàng", quán ăn bỗng dưng trở thành "tọa độ" hot, thu hút thực khách mê game đến thăm nườm nượp. Dân mạng còn hài hước đề nghị chủ quán nên in hình Tam lên biển quảng cáo để hút khách.

Trước đây, Bull Terrier thường được biết đến với mức giá khá cao (dao động 15-17 triệu đồng/con) và ít phổ biến. Giờ đây, chúng trở thành đối tượng săn lùng của những người yêu chó muốn có một "Cậu Vàng" phiên bản đời thực.

Một vài lưu ý "hài hước mà thật" cho người muốn nuôi giống này

- Xích chắc, quan sát kỹ: Hẳn bạn sẽ không muốn mình là nhân vật "ông chủ phở" trong game, đang bê phở thì chó chạy mất. Nên khóa xích, đặt chỗ chơi an toàn vì chú Bull Terrier ngoài thân thiện vẫn có hoóc-môn "khám phá" mạnh.

- Huấn luyện từ sớm: Dù thân hình nhìn dễ thương, nhưng giống này có bản năng mạnh mẽ. Việc huấn luyện cơ bản "ngồi", "ở lại", "không chạy ra đường" sẽ giúp tránh cảnh dở khóc dở cười.

- Chăm sóc lông và sức khỏe: Lông ngắn có nghĩa là dễ lau chùi, nhưng vẫn cần vệ sinh tai, mắt và răng. Nếu bạn giống nhiều người chơi game vừa nấu phở vừa trông chó thì ít nhất hãy để phần trông chó trơn tru để bận rộn mà vẫn giữ nét "đẹp như game".

- Tận dụng thú cưng làm "magnet": Nếu bạn có quán nhỏ, như chủ quán ở Đống Đa, một chú chó cá tính có thể trở thành "điểm đến" cho khách muốn chụp hình, lan truyền trên mạng. Nhưng nhớ: Đừng để sự nổi tiếng khiến bạn quên trách nhiệm chăm chó.

Sự thành công của game Tiệm phở của anh Hai và chú chó Bull Terrier "Cậu Vàng" đã chứng minh một điều: Chất liệu văn hóa Việt Nam vô cùng phong phú và hấp dẫn. Những chi tiết nhỏ, mộc mạc nhất trong cuộc sống hàng ngày từ tô phở nghi ngút khói, góc phố quen thuộc, cho đến nỗi lo canh chừng chú chó cưng chạy rông đều có thể trở thành nguồn cảm hứng tuyệt vời, tạo ra những sản phẩm sáng tạo, kết nối "người Việt làm cho cả thế giới chơi".