Meghan Markle vừa khiến mạng xã hội "ngã ngửa" với video hướng dẫn nấu "đồ uống mùa lễ hội" trông chẳng khác gì… một nồi nước sôi có mùi chanh.

Trong đoạn clip đăng trên Instagram, Meghan mặc đồ trắng thanh lịch, tóc buộc đuôi ngựa, nhẹ nhàng thả túi gia vị trong bộ Spiced Cider Mulling Kit của thương hiệu As Ever vào chảo nước nóng. Sau đó, cô thêm vài thanh quế, lát chanh và một thìa mật ong "thương hiệu nhà làm" vào ly – tất cả nhằm giới thiệu "một thức uống ấm áp, dễ làm, ai cũng có thể thưởng thức".

Nhưng thay vì được tán thưởng, video lại trở thành đề tài chế giễu khắp X (Twitter) và Instagram. Một người dùng mỉa mai: Nếu tôi không nhầm thì Meghan Markle vừa dạy chúng ta cách làm mulled water – nước sôi có gia vị à? Lẽ ra phải dùng rượu táo hoặc vang chứ, đâu ai làm với nước lã?".

Một tài khoản khác châm chọc: "Cô ấy cố gắng dạy làm hot toddy, nhưng thật ra chỉ là ấm nước sôi có mùi trà… Thật là một 'cuộc cách mạng'!".

Người khác còn gay gắt hơn: "Cô ấy đang nấu trà cay vì chẳng hiểu mình đang làm gì. Đúng là Madame Fake-It-Till-You-Make-It Montecito".

Meghan chia sẻ công thức nấu nước sôi khiến cư dân mạng cười chê.

Theo Express, bộ sưu tập lễ hội As Ever Holiday Collection mà Meghan ra mắt tuần trước vốn được kỳ vọng sẽ thể hiện "tinh thần sẻ chia và ấm áp mùa lễ", bao gồm mật ong hữu cơ California, mứt trái cây thủ công, nến thơm và rượu vang sủi Napa Valley phiên bản giới hạn. Nhưng sản phẩm "gia vị nấu rượu táo" lại khiến thương hiệu trở thành đề tài cho… hàng trăm meme.

Theo mô tả trên website, bộ gia vị gồm quế, sả, vỏ chanh và gừng khô, được giới thiệu là "bí quyết để biến bất kỳ buổi tụ họp nào thành kỷ niệm khó quên, chỉ cần đun sôi để hương thơm lan tỏa khắp bếp nhà bạn". Thế nhưng, cư dân mạng lại đồng loạt phản pháo: "Nếu chỉ đun nước và thả túi gia vị vào, thì ai chẳng làm được?".

Đây là chiến dịch Giáng sinh đầu tiên của Meghan kể từ khi ra mắt thương hiệu As Ever vào tháng 4 năm nay vốn "cháy hàng" chỉ sau một giờ mở bán. Thế nhưng, thay vì được tung hô như biểu tượng phong cách sống mới, cô lại bị mỉa mai là "nữ hoàng của nước sôi" – một biệt danh không ai ngờ tới trong lịch sử Hoàng gia.