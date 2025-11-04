Thân vương William – người đang trên hành trình chuẩn bị kế vị ngai vàng của Vua Charles vừa khiến dư luận xúc động khi chia sẻ nỗi lo lớn nhất đời mình: Tương lai của ba đứa trẻ Hoàng gia.

Trước thềm lễ trao giải Earthshot Prize lần thứ 5, diễn ra tại Rio de Janeiro (Brazil), Thân vương đã trải lòng với Hello! Magazine rằng anh không chỉ lo cho hành tinh này, mà còn lo cho chính cuộc sống của Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis – thế hệ kế tiếp của Hoàng gia Anh.

"Là một người cha, tôi luôn nghĩ về thế giới mà các con tôi sẽ thừa hưởng. Tôi muốn chúng được bao quanh bởi thiên nhiên, cơ hội và niềm hy vọng. Nhưng tôi cũng biết rằng, nếu chúng ta không hành động táo bạo ngay, tương lai ấy sẽ không còn".

Đó không chỉ là lời phát biểu trong khuôn khổ một sự kiện môi trường. Đó là lời kêu cứu đầy chân thành của người đàn ông từng được mệnh danh là "hoàng tử của thế hệ hành động".

William sáng lập Earthshot Prize vào năm 2020 với sứ mệnh "xoay chuyển cục diện Trái Đất". Anh khẳng định: "Giải thưởng này là minh chứng cho các con tôi thấy rằng người lớn chúng ta thực sự dám chiến đấu vì tương lai của chúng".

Tại buổi lễ ở Brazil, Thân vương William sẽ sánh vai cùng dàn sao quốc tế như Kylie Minogue, Shawn Mendes, Gilberto Gil và Anitta – những người đồng hành trong sứ mệnh truyền cảm hứng hành động vì hành tinh xanh.

Không chỉ dừng lại ở đó, anh còn sẽ phát biểu tại United for Wildlife Summit, tập trung vào việc hỗ trợ cộng đồng bản địa và chống tội phạm môi trường – một chủ đề nóng bỏng đang được thế giới quan tâm.

Jason Knauf – Giám đốc điều hành Earthshot Prize chia sẻ thêm với Hello!:

"William luôn tin rằng anh có trách nhiệm để lại điều gì đó tốt đẹp hơn cho thế giới này. Bảo vệ môi trường đã trở thành truyền thống của gia đình Hoàng gia, và anh muốn làm điều đó theo cách hiện đại, đúng tinh thần của thời đại mới".

Khác với hình ảnh nghiêm nghị thường thấy, Thân vương William trong cuộc phỏng vấn lần này là một người cha đầy lo lắng nhưng kiên định. Anh nói về niềm tin có bằng chứng, về hy vọng dựa trên hành động, chứ không phải những lời nói trống rỗng.

"Sự lạc quan khẩn cấp chính là trái tim của Earthshot. Đó là niềm tin rằng dù thử thách có khổng lồ đến đâu, chúng ta vẫn có thể hành động – và phải hành động nhanh chóng, bằng cả lý trí lẫn dũng khí".

Một ngày nào đó, Hoàng tử George sẽ trở thành nhà vua. Nhưng hôm nay, cha của cậu – Thân vương William vẫn chỉ là một người cha bình thường, đang lo lắng rằng thế giới mai sau có còn đáng sống cho ba đứa trẻ mang họ Windsor hay không.