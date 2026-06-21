Mùa hè 2026, Vương phi xứ Wales (Princess of Wales) Catherine xuất hiện dày đặc tại các sự kiện hoàng gia lớn từ Trooping the Colour đến Royal Ascot trong trạng thái tươi tắn, tự tin đến mức nhiều người dễ quên rằng cô vừa trải qua một trong những giai đoạn cam go nhất đời. Nhưng theo các chuyên gia hoàng gia, phía sau vẻ ngoài ấy là một "gánh nặng khổng lồ" mà Kate đang âm thầm gánh chịu một mình.

Kate trở lại, rực rỡ hơn nhưng áp lực cũng lớn hơn

Những tuần gần đây, Vương phi xứ Wales liên tiếp xuất hiện tại nhiều sự kiện công cộng, đánh dấu sự trở lại toàn diện với các nghĩa vụ hoàng gia.

Từ lễ duyệt binh mừng sinh nhật Quốc vương đến trường đua Royal Ascot danh tiếng, Kate xuất hiện ở đâu cũng thu hút sự chú ý tuyệt đối. Nhưng đằng sau những bộ trang phục hoàn hảo và nụ cười tươi tắn ấy, giới chuyên gia đang đặt câu hỏi: liệu Kate có đang chịu đựng nhiều hơn những gì công chúng nhìn thấy?

Chuyên gia hoàng gia Catherine Mayer - tác giả cuốn sách mới Divide and Rule: Royal Women and Their Battles nhận định thẳng thắn với tờ People rằng Kate hiện là thành viên gần với hình tượng "ngôi sao nhạc rock" nhất trong Vương thất, và cô là người mà tất cả đều muốn được gặp.

Nghe có vẻ như một lời khen, Nhưng Mayer không dừng lại ở đó. Cô nói thêm rằng đó là "một gánh nặng khổng lồ" với bất kỳ ai phải gánh chịu, huống chi là người vừa trải qua những trận chiến sinh tử với sức khỏe của mình.

Trở lại sau ung thư, không thể chỉ "bình thường" như trước

Mỗi lần Kate xuất hiện trước công chúng đều được nhìn nhận như một tín hiệu tiến triển tích cực, nhưng cũng đồng thời kéo theo làn sóng soi xét dữ dội về sức khỏe, lịch trình và vai trò tương lai của cô.

Điều này tạo ra một áp lực vô hình mà ít ai hiểu được Kate không thể chỉ đơn giản là xuất hiện. Cô phải xuất hiện đúng cách, đúng mức, đúng thời điểm, trong khi cơ thể vẫn đang hồi phục.

Theo Catherine Mayer, Kate không chỉ phải toát ra vẻ tươi tắn và nắm chắc vai trò của mình, mà cô còn biết rõ rằng mình đang bị soi xét kỹ hơn bao giờ hết. Với một người bình thường, áp lực đó đã là quá lớn. Với một người vừa chiến thắng ung thư, nó còn nặng nề hơn gấp bội.

Sự kiện gây ấn tượng mạnh nhất trong chuỗi hoạt động gần đây của Kate chính là lễ Trooping the Colour ngày 13/6. Sự xuất hiện của Kate bên cạnh Thân vương William cùng ba người con Vương tôn George, Vương tôn nữ Charlotte và Vương tôn Louis đã được đón nhận nồng nhiệt.

Cựu quan chức cung điện Ailsa Anderson chia sẻ với People rằng sự kiện mang cảm giác như một ngày hội của cả gia đình; Quốc vương chắc chắn đã rất vui và hạnh phúc khi chứng kiến điều đó. Cả gia đình đang bước vào mùa hè trong trạng thái rất tươi vui.

"Nhịp độ bền vững" - triết lý sống mới của Kate

Theo chuyên gia hoàng gia Robert Jobson, Kate sẽ thực hiện nhiều hoạt động hơn trong năm 2026 nhưng có chọn lọc. Lịch của cô đang dần kín, nhưng cô sẽ không quay lại nhịp độ cũ, đó là bài học cô đã rút ra.

Trước khi bị chẩn đoán ung thư, Kate thực hiện tới 128 hoạt động công vụ trong năm 2023. Con số đó sẽ không lặp lại và đây không phải điều đáng tiếc, mà là một lựa chọn có ý thức.

Thân vương William từng chia sẻ trên sóng radio rằng anh "rất, rất tự hào" về Kate, gọi cô là "người mẹ tuyệt vời" và "người vợ tuyệt vời", đồng thời thừa nhận cả gia đình "không thể sống thiếu cô".

Đó có lẽ là điều Kate cần nghe nhất, không phải lời khen từ công chúng hay truyền thông, mà là sự công nhận từ người ở bên cạnh cô mỗi ngày.

Khi nhìn Kate tươi cười tại Royal Ascot trong chiếc váy vàng rực rỡ, dễ nghĩ rằng mọi thứ đã trở về bình thường. Nhưng "bình thường mới" của Vương phi xứ Wales có lẽ là điều sâu sắc hơn thế - một sự hiện diện có chọn lọc, một nguồn năng lượng được bảo vệ cẩn thận, và một gánh nặng mà cô đang học cách mang theo một cách nhẹ nhàng hơn.