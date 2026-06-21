Món bánh mì nướng khiến khách nước ngoài mê mệt: Giá chỉ hơn 40k, xếp hàng tới số 60 vẫn kiên nhẫn chờ

Bánh mì Việt vốn đã nổi danh khắp thế giới, nhưng phiên bản nướng nóng, chan phô mai tại chỗ lại đang khiến du khách quốc tế mê mẩn theo một cách rất riêng. Mới đây, loạt chia sẻ của các du khách Trung Quốc về "ổ bánh mì xếp hàng cả tiếng" ở Đà Nẵng và Nha Trang đã khiến chính người Việt cũng phải gật gù: Hóa ra món ăn bình dân mỗi ngày của mình lại "ghi điểm" với khách Tây đến thế.

Bữa đầu tiên ở Đà Nẵng và ổ bánh mì nghi ngút khói

Theo chia sẻ của một du khách Trung Quốc trên mạng xã hội, chuyến đi Việt Nam dịp đầu năm của cô bắt đầu khá vất vả: Bay từ Thượng Hải, quá cảnh ở Hà Nội rồi mới tới được Đà Nẵng, tổng cộng hơn 10 tiếng đồng hồ. Chuyến bay rạng sáng nên sân bay vắng, thủ tục nhập cảnh trôi chảy, "cũng không gặp chuyện phải bồi dưỡng gì cả" như cô lo lắng từ trước.

Đặt chân tới Đà Nẵng khi bụng đã đói meo gần cả ngày, cô bất ngờ phát hiện ngay sát khách sạn mình ở là một hàng bánh mì đang rất "hot". Ban đầu nhìn cảnh khói bốc nghi ngút và một đám khách nước ngoài đứng vây quanh, cô còn tưởng đây là quán đồ nướng. Lại gần mới biết, hóa ra là nơi nướng bánh mì tại chỗ, làm tới đâu bán tới đó.

Đói quá nên cô vào xếp hàng gọi luôn. Tiếc là phần bò đã hết sạch, cô đành chọn ổ bánh mì heo nướng phô mai, gọi thêm một xiên tôm nướng. Cầm số thứ tự trên tay, cô giật mình: Mình số 60 mà quán mới gọi tới số 30. Không còn cách nào khác, cô đành mang hành lý về khách sạn cất, nửa tiếng sau quay lại thì vừa đúng lượt.

Và phần chờ đợi ấy hoàn toàn xứng đáng. Ổ bánh mì cầm trên tay vừa to vừa nóng hổi, thịt nướng tại chỗ, phô mai cũng được rưới lên ngay khi giao. Vỏ bánh nướng giòn rụm chứ không hề bị cứng. Cô kể, cắn một miếng là cảm nhận đủ vị: Rau tươi quyện với thịt nướng và lớp phô mai béo ngậy, "ngon đến mức có lẽ một phần vì mình đã đói quá lâu". Với cô, đây là bữa ăn đầu tiên ở Đà Nẵng nhưng đủ làm cô no nê và hài lòng. Địa chỉ cô gợi ý là một quầy ngay cạnh khách sạn M Hotel, chỉ cần tìm chỗ đông khách nước ngoài đứng xếp hàng là thấy.

Không chỉ Đà Nẵng, Nha Trang cũng có "phiên bản" gây sốt

Hóa ra món bánh mì nướng kiểu này không phải đặc sản riêng của Đà Nẵng. Một du khách khác cũng dành lời khen "có cánh" cho ổ bánh mì tương tự ở Nha Trang.

Theo người này, bánh mì ở đây đầy ắp phô mai và thịt, riêng phần bò nướng rất đậm đà, tôm thì to mọng. Điểm cộng lớn nhất vẫn là lớp vỏ bánh giòn tan bên ngoài. Mức giá khoảng 12 nhân dân tệ, tức chỉ hơn 40.000 đồng cho một ổ, được đánh giá là quá hời so với độ ngon và độ "chất" của phần nhân.

Một mẹo nhỏ được du khách này bật mí: Cửa hàng chính thường rất đông, phải xếp hàng dài, nên có thể lên Google Maps tìm các chi nhánh khác. Khoảng cách không xa mà lại vắng người hơn, đỡ phải chen chúc chờ đợi.

Ngoài bánh mì, cô còn "kết" thêm một món tráng miệng giải nhiệt khá giống chè thập cẩm của Việt Nam. Điểm đặc biệt là phần chè được thêm hẳn một miếng sầu riêng to và mít, chan nước cốt dừa cùng sữa đặc thơm béo. Một phần như vậy chỉ khoảng 10 nhân dân tệ, tức tầm 35.000 đồng, ăn vào ngày hè oi ả thì đúng là hết sảy.

Vì sao món ăn bình dân lại "đốn tim" khách nước ngoài đến vậy?

Nhìn những chia sẻ này, nhiều người Việt vừa thấy buồn cười, vừa thấy tự hào. Bánh mì vốn là món ăn quen thuộc, có mặt ở khắp các con phố, ngõ ngách. Nhưng qua góc nhìn của du khách nước ngoài, nó lại hiện lên thật mới mẻ và hấp dẫn.

Điểm chung khiến cả hai du khách mê mẩn nằm ở chính sự "tươi mới" của món ăn. Bánh được nướng nóng tại chỗ, thịt vừa chín tới, phô mai chan ngay khi phục vụ nên giữ trọn độ béo và ấm. Thêm vào đó là mức giá quá phải chăng, chỉ vài chục nghìn đồng nhưng phần nhân đầy đặn, đủ no cho một bữa.

Có lẽ, sức hấp dẫn của ẩm thực đường phố Việt Nam nằm ở đúng những điều giản dị như thế. Không cần không gian sang trọng, không cần bày biện cầu kỳ, chỉ một quầy nhỏ ven đường, vài chiếc ghế nhựa và mùi thơm nức mũi cũng đủ khiến khách phương xa kiên nhẫn xếp hàng tới số thứ tự thứ 60. Và biết đâu, lần tới ghé Đà Nẵng hay Nha Trang, chính chúng ta cũng sẽ muốn thử lại món bánh mì "quốc dân" theo cách mà du khách nước ngoài đang mê mẩn.