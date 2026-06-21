Vương phi Kate tiết lộ "bí quyết khỏe mạnh cả đời" chỉ bằng một điều đơn giản ai cũng làm được

Tuần vừa qua là một trong những tuần bận rộn nhất trong năm của Vương phi xứ Wales Kate, cô lần lượt tham dự Trooping the Colour, Lễ Garter Day và sự kiện đua ngựa danh giá Royal Ascot. Nhưng giữa guồng quay đó, Kate vẫn dừng lại để viết một bài tiểu luận cá nhân, trong đó cô chia sẻ quan điểm của mình về điều cốt lõi nhất giúp con người sống khỏe và hạnh phúc hơn. Không phải thuốc thang, không phải công thức phức tạp, mà chỉ là một điều ai cũng có thể làm ngay hôm nay.

Vương phi Kate và câu hỏi khiến cô phải dừng lại suy nghĩ

Bài viết của Vương phi xứ Wales được đăng tải trên trang của Royal Foundation's Centre for Early Childhood - tổ chức mà cô đang dẫn dắt với trọng tâm là sự phát triển của trẻ em từ những năm tháng đầu đời. Trong bài, cô kể lại một khoảnh khắc rất đỗi bình thường: một phụ huynh ở trường của các con hỏi cô rằng, nếu chỉ có thể làm một điều duy nhất, cô sẽ chọn điều gì?

Câu trả lời của Vương phi Kate không phải là lời khuyên về dinh dưỡng, thói quen ngủ hay tập luyện. Cô nói: ưu tiên tình yêu thương. Nhưng Kate cũng nhấn mạnh rằng cô không nói đến những cử chỉ lãng mạn hay những màn thể hiện cảm xúc ồn ào. Thứ tình yêu cô nhắc đến là tình yêu lặng thầm, vô điều kiện được nuôi dưỡng bằng thời gian và sự kiên nhẫn, được tìm thấy trong những điều giản dị nhất của cuộc sống hằng ngày.

Điều bình thường nhất lại là điều quan trọng nhất

Vương phi giải thích rằng chính thứ tình yêu thương đó mới là nền tảng giúp chúng ta duy trì kết nối với bản thân, xây dựng những mối quan hệ bền vững và nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần lâu dài. Với trẻ em, điều này càng quan trọng hơn khi được lớn lên trong môi trường yêu thương và an toàn, trẻ có thể phát triển đầy đủ những năng lực cần thiết để đương đầu với thế giới.

Kate cũng thừa nhận rằng nhịp sống hiện đại không phải lúc nào cũng tạo điều kiện cho điều đó. Thế giới ngày nay diễn ra quá nhanh, quá phân mảnh và chính sự hỗn loạn đó đang ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe tinh thần, đặc biệt là với trẻ em đang trong giai đoạn hình thành nhân cách.

Nhìn toàn diện hơn về sự phát triển của trẻ

Trong bài tiểu luận, Vương phi xứ Wales nhấn mạnh rằng sự phát triển lành mạnh cần được nhìn nhận một cách toàn diện, không chỉ dừng lại ở các mốc thể chất hay trí tuệ, mà còn phải chú trọng đến các mối quan hệ đầu đời, những trải nghiệm sớm và môi trường sống của trẻ. Cô cho rằng khi trẻ được tạo điều kiện để cảm thấy gắn kết từ nhỏ, chúng sẽ mang theo cảm giác cân bằng đó suốt cuộc đời trưởng thành.

Đây không phải là lần đầu tiên Vương phi Kate lên tiếng về chủ đề này. Từ nhiều năm nay, cô đã đặt sự phát triển trẻ thơ làm trọng tâm trong các hoạt động từ thiện và vận động xã hội của mình, một cam kết cô chia sẻ rằng xuất phát từ chính vai trò làm mẹ của ba đứa con.

Thông điệp Kate gửi đi lần này có lẽ không mới, nhưng lại đặc biệt cần thiết trong thời điểm nhiều người đang chạy theo mọi xu hướng chăm sóc sức khỏe mà quên mất điều căn bản nhất: yêu thương đủ lặng thầm, đủ kiên nhẫn mới là thứ giữ chúng ta lại với chính mình.

*Theo marieclaire