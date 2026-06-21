Chỉ vài tuần sau đám cưới, Harriet Sperling, cô dâu mới nhất của Hoàng gia Anh đã có màn trở lại Royal Ascot khiến giới mộ điệu không thể rời mắt. Không phải vì sự xa hoa phô trương, mà vì cô biết cách chọn đúng thứ cần chọn, học đúng người cần học. Và người đó, không ai khác, chính là Vương phi xứ Wales Kate.

Ngày 20/6, Harriet Sperling xuất hiện tại ngày cuối Royal Ascot 2026 cùng người chồng mới cưới Peter Phillips, con trai của Vương nữ Anne. Đây là lần thứ hai cặp đôi này xuất hiện tại đường đua danh giá trong tư cách vợ chồng, và một lần nữa Harriet lại trở thành tâm điểm chú ý.

Váy ren trắng ngà từ thương hiệu Kate "chứng nhận"

Cô y tá NHS chọn mặc chiếc váy Ahana Cream Lace Dress của Beulah London, đang được bán theo hình thức đặt trước với giá khoảng 1.570 USD.

Đây không phải lần đầu cái tên Beulah London xuất hiện trong câu chuyện thời trang hoàng gia: Beulah vốn là một trong những thương hiệu ưa thích của Vương phi xứ Wales Kate và rõ ràng Harriet đã không bỏ qua bài học từ người phụ nữ quyền lực nhất hoàng gia Anh hiện tại.

Bộ trang phục toàn ren trắng ngà trông như bước thẳng ra từ một đám cưới, đúng với hình ảnh của một cô dâu hoàng gia còn đang trong "tuần trăng mật" với vai trò mới. Phong cách đó vừa đúng dịp, vừa tinh tế, vừa gửi đi một thông điệp rõ ràng: Harriet đang rất nghiêm túc với vị trí của mình trong gia đình Hoàng gia.

Phụ kiện nào cũng có "dấu ấn hoàng gia"

Không chỉ váy, từng món phụ kiện của Harriet hôm đó đều được chọn lọc kỹ lưỡng.

Cô xách túi Mini East West Curve Bag của Stow London trong sắc hồng suede, giá khoảng 575 USD, cùng chiếc mũ boater rơm "Enid" của Jane Taylor London màu ngà có thêm lớp voan mỏng nhẹ nhàng. Vương phi Kate thường xuyên đội mũ Jane Taylor, và Harriet cũng đã chọn thương hiệu này.

Điểm nhấn bất ngờ nhất là đôi giày: Harriet diện đôi Hangisi Pump phiên bản hợp tác giữa Manolo Blahnik và Emilia Wickstead, được đính pha lê và dệt jacquard kim tuyến.

Đặc biệt hơn, chính Emilia Wickstead là người đã thiết kế chiếc váy cưới ren của Harriet tạo nên một vòng tròn phong cách khép kín, nhất quán và đầy dụng ý.

Cô dâu mới học style từ ai?

Ngay từ khi xuất hiện với tư cách thành viên mới của hoàng gia, Harriet đã nhanh chóng gây ấn tượng. Tại Royal Ascot, cô di chuyển với phong thái điềm tĩnh và lịch lãm như một thành viên hoàng gia dày dạn kinh nghiệm. Thế nhưng khi các cuộc đua bắt đầu, cô cũng không giấu được sự phấn khích, hò reo cổ vũ sôi nổi bên Peter trên khán đài.

Sự gần gũi, tự nhiên đó chính là điều khiến công chúng yêu mến Harriet. Cô không cố tỏ ra "hoàng gia" theo kiểu xa cách, nhưng từng lựa chọn thời trang lại cho thấy cô hiểu rất rõ mình đang đứng ở đâu và cần thể hiện gì.

Mượn cảm hứng từ Vương phi Kate là bước đi khôn ngoan. Kate từ lâu đã là "kim chỉ nam" phong cách của hoàng gia Anh, và việc Harriet âm thầm học hỏi từ người phụ nữ được cả thế giới ngưỡng mộ đó không phải chuyện bắt chước, mà là một sự lựa chọn thông minh.

*Theo marieclaire