Trong thế giới trang sức Vương thất, có những món không gây choáng ngợp bằng kích thước hay giá trị, mà bằng câu chuyện ẩn sau từng viên đá. Đôi hoa tai ngọc trai và kim cương (Bahrain Pearl Drop Earrings) mà Vương phi Kate gắn bó suốt gần một thập kỷ là báu vật như thế: Khởi đầu từ tiệc cưới của một công chúa trẻ năm 1947, lặng lẽ đi qua tay những người phụ nữ quyền lực nhất hoàng gia Anh, rồi trở thành biểu tượng của sự tưởng nhớ và truyền thừa.

Từ bảy viên ngọc trai trong vỏ sò đến báu vật truyền đời

Câu chuyện của đôi hoa tai bắt đầu vào tháng 11 năm 1947, khi Công chúa Elizabeth, sau này là Nữ hoàng Elizabeth II, kết hôn cùng Hoàng thân Philip. Giữa vô số quà cưới quý giá năm ấy, bà nhận từ nhà cai trị Vương quốc Bahrain một món đặc biệt: bảy viên ngọc trai biển tự nhiên, đặt trang trọng trong một chiếc vỏ sò.

Vị công chúa trẻ đã không cất chúng vào két. Bà chọn hai trong bảy viên ngọc trai làm trung tâm, kết hợp cùng kim cương, và tự tay định hình nên đôi hoa tai mang đậm tinh thần Art Deco của thập niên 1940. Thiết kế tối giản mà sang trọng đến cực hạn. Phần đỉnh là kim cương tròn nâng đỡ, ở giữa là những viên kim cương cắt baguette dứt khoát, buông xuống dưới cùng là viên ngọc trai Bahrain ấm áp. Cái lạnh sắc của kim cương được trung hòa bởi ánh sáng dịu của ngọc trai, đường nét gọn ghẽ làm nền cho vẻ mềm mại, vừa nghiêm cẩn vừa tinh tế. Đây là một trong những món trang sức Nữ vương yêu thích nhất những năm đầu hôn nhân, từng xuất hiện cùng vương miện trong nhiều bức chân dung hoàng gia.

Điều ít người biết là đôi hoa tai còn đi qua một chương đầy cảm xúc khác. Năm 1982, Nữ vương trao chúng cho con dâu là cố Công nương Diana, khi ấy mới bước vào hoàng gia chưa lâu, và Diana từng đeo trong một dạ tiệc cấp nhà nước tại Hà Lan. Sau này báu vật trở về bộ sưu tập hoàng gia, để rồi đến năm 2016 được giao lại cho Vương phi Kate. Một đôi hoa tai, ba thế hệ phụ nữ, gần 80 năm thăng trầm của một triều đại.

Khoảnh khắc Ascot 2017: vẻ đẹp Vương thất nằm ở sự điềm tĩnh

Vương phi Kate, khi đó vẫn mang tước hiệu Nữ Công tước xứ Cambridge, lần đầu công khai đeo đôi hoa tai vào Ngày Tưởng niệm (Remembrance Sunday) tháng 11 năm 2016. Kể từ đó, bà chọn chúng cho rất nhiều dịp trọng đại nhất, từ các lễ tưởng niệm cho đến tang lễ Hoàng thân Philip, như cách nối tiếp lặng lẽ di sản của bà nội chồng.

Nhưng khoảnh khắc khiến đôi hoa tai cổ một lần nữa gây bão lại đến từ Đại hội đua ngựa Hoàng gia Ascot ngày 20 tháng 6 năm 2017. Hôm ấy Kate diện chiếc đầm ren trắng cổ cao của Alexander McQueen, chính nhà mốt từng may váy cưới cho cô, phối cùng mũ cocktail tông kem, thanh lịch mà vẫn giữ nguyên nét đoan trang Vương thất. Trên nền trắng tinh khôi đó, đôi hoa tai ngọc trai trở thành điểm nhấn vừa đủ, gợi nhắc cả một bề dày lịch sử.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất ngày hôm đó lại không nằm ở váy áo. Khi bước lên cỗ xe ngựa hoàng gia cùng gia đình nhà Cambridge, Sophie, Bá tước phu nhân xứ Wessex, đã hụt chân chao về phía trước. Kate kịp thời vươn tay đỡ lấy bà dưới khuỷu tay, giữ thăng bằng cho bà, để rồi cả hai bắt gặp ánh mắt nhau và bật cười. Một cú vấp nhỏ, một cái với tay, một nụ cười, tất cả gói gọn thứ phong thái mà tiền bạc không mua được: sự điềm tĩnh, ấm áp và tử tế giữa chốn đông người.

Cái đẹp của một hoàng gia lâu đời chưa bao giờ nằm ở sự phô trương. Nó nằm trong những món trang sức truyền từ đời này sang đời khác, mỗi viên đá là một mảnh ký ức, và trong những khoảnh khắc rất người như một bàn tay chìa ra đúng lúc. Đôi hoa tai gần 80 năm tuổi của Vương phi Kate, suy cho cùng, không chỉ lấp lánh vì kim cương, mà vì những câu chuyện nó lặng lẽ mang theo.

(Tổng hợp)