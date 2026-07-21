Vì sao lòng đỏ trứng lại có đốm máu? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ

Vì sao lòng đỏ trứng gà có đốm máu?

Đốm máu trong lòng đỏ là hiện tượng tự nhiên có thể xảy ra trong quá trình hình thành trứng. Nguyên nhân khiến mao mạch của gà bị vỡ có thể do tuổi của gà, chế độ ăn uống chứ không phản ánh được việc gà có bị bệnh hay không. Dù trông quả trứng có vệt máu không được đẹp mắt nhưng đây là hiện tượng hoàn toàn bình thường và không ảnh hưởng gì đến chất lượng của trứng.

Về mặt sinh học, đốm máu hình thành do sự vỡ của các mạch máu nhỏ trong buồng trứng hoặc ống dẫn trứng của gà mái trong quá trình hình thành trứng. Nếu đốm máu xuất hiện trên lòng đỏ, sự cố này xảy ra tại nang trứng. Nếu đốm máu nằm trong lòng trắng, quá trình này diễn ra muộn hơn khi trứng đi qua ống dẫn trứng.

Bên cạnh đó, 'đốm thịt' - những cặn mô màu nâu hoặc trắng - cũng thường bị nhầm lẫn với đốm máu, nhưng chúng hoàn toàn vô hại.

Hiện tượng này không phải dấu hiệu cho thấy trứng bị hỏng hay gà mắc bệnh. Bên cạnh đó, nhiều người nhầm lẫn đốm máu với dấu hiệu trứng đã thụ tinh. Trên thực tế, hai hiện tượng này không liên quan đến nhau và ngay cả trứng chưa thụ tinh cũng có thể xuất hiện đốm máu.

Trứng có đốm máu có ăn được không?

Trong phần lớn trường hợp, trứng có đốm máu vẫn an toàn để sử dụng nếu còn tươi và không có dấu hiệu hư hỏng như mùi lạ, lòng trắng loãng bất thường hoặc vỏ bị nứt, mốc. Khi được nấu chín kỹ, loại trứng này vẫn cung cấp đầy đủ protein, vitamin và khoáng chất như những quả trứng bình thường.

Đốm máu trên lòng đỏ trứng khiến nhiều người lo ngại trứng đã hỏng hoặc không còn an toàn.

Nếu cảm thấy mất thẩm mỹ hoặc không muốn sử dụng phần có đốm máu, bạn có thể dùng thìa hoặc đầu dao sạch lấy bỏ trước khi chế biến. Việc này không làm ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng của quả trứng.

Khi nào nên bỏ trứng có đốm máu?

Đốm máu không phải là dấu hiệu bắt buộc phải bỏ trứng. Tuy nhiên, nếu trứng có mùi hôi hoặc mùi lưu huỳnh, lòng trắng bị đục, đổi màu, vỏ nứt, rò rỉ, xuất hiện nấm mốc hoặc đốm máu quá lớn kèm bất thường về cấu trúc, thì không nên sử dụng. Đây có thể là dấu hiệu trứng đã hư hỏng hoặc bị nhiễm vi sinh vật.

Có một số điều bạn cần lưu ý khi chọn mua trứng

Kiểm tra tình trạng trứng: Để chắc chắn trứng vẫn còn tươi, bạn có thể thử một số phương pháp kiểm tra đơn giản như cho trứng vào một bát nước. Trứng tươi sẽ chìm xuống đáy bát, còn trứng cũ sẽ nổi lên mặt nước. Trứng nổi có thể đã hỏng hoặc không còn tươi. Kiểm tra mùi: Trứng gà khi còn tươi sẽ không có mùi. Nếu trứng có mùi lạ hoặc hôi thối, đây là dấu hiệu cho thấy nó đã hỏng và không nên sử dụng. Mùi hôi thường xuất hiện khi trứng bị vi khuẩn xâm nhập. Dựa vào màu sắc và hình dạng: Nếu trứng có màu sắc bất thường như xanh hay đen, hoặc lòng đỏ bị vỡ và lẫn với lòng trắng, đây cũng là dấu hiệu trứng đã bị hỏng và không nên ăn.

Một số hiểu lầm thường gặp

Đốm máu đồng nghĩa với trứng đã thụ tinh : Đây là quan niệm sai. Đốm máu chủ yếu hình thành do mạch máu nhỏ bị vỡ trong quá trình tạo trứng, không phải dấu hiệu của trứng đã thụ tinh.

Trứng có đốm máu chứa nhiều vi khuẩn hơn : Hiện chưa có bằng chứng cho thấy bản thân đốm máu làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Điều quan trọng là trứng phải còn tươi và được nấu chín kỹ trước khi sử dụng.

Ăn trứng có đốm máu gây hại cho sức khỏe : Nếu trứng còn mới, không có dấu hiệu hư hỏng và được chế biến đúng cách, đốm máu không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người bình thường.

(Theo Znews, Sức khỏe và Đời sống)