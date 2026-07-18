3 món cá vừa ngon lại không có xương hãy ăn nhiều vào tháng 7: Công thức dễ nấu, chỉ 15 phút là xong

Khi bước vào những tháng hè nóng nhất vào tháng Bảy, thời tiết trở nên nóng ẩm, khiến mọi người chán ăn và quá trình trao đổi chất diễn ra chậm hơn. Ăn quá nhiều thịt đỏ nhiều mỡ có thể dẫn đến khó tiêu và nóng trong người! Nhiều gia đình thường mua các loại như cá diếc và cá chép, cá trôi về nấu ăn, những loại cá không chỉ có mùi tanh nồng và nhiều xương nhỏ mà còn có thịt dai.

Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu 3 món cá theo mùa ít chất béo dành cho những bữa cơm ngày tháng Bảy. Chúng mềm, rất ít không xương và cực kỳ dễ chế biến, phù hợp cho cả người già và trẻ em. Độ tươi ngon của chúng vượt trội so với các loại cá nước ngọt thông thường, và rất lý tưởng cho việc nấu ăn hàng ngày.

1. Cá ba sa sốt cà chua

Nguyên liệu: 500g phi lê cá ba sa, 2-3 quả cà chua chín, gừng thái lát, một ít đường và muối, 1 muỗng tương cà chua, 1 muỗng nước tương, 1 muỗng dầu hào vào.

Cách nấu món cá ba sa sốt cà chua

Sau khi rã đông phi lê cá ba sa, thái miếng vừa ăn, thêm một ít tiêu trắng và một thìa rượu nấu ăn, trộn đều và ướp trong 5 phút để khử mùi tanh. Khía hình chữ X trên đầu cà chua, chần qua nước sôi để bóc vỏ, rồi thái hạt lựu. Làm nóng chảo với một ít dầu, cho gừng thái lát, tỏi, gốc hành lá vào xào thơm. Sau đó thêm cà chua thái hạt lựu vào xào trên lửa nhỏ cho đến khi sánh lại như sốt cà chua.

Tiếp đó thêm một muỗng tương cà chua, một muỗng nước tương, dầu hào vào. Thêm lượng nước vừa đủ và đun sôi, sau đó giảm lửa nhỏ và cho phi lê cá ba sa đã ướp vào. Không đảo cá sau khi cho vào nồi. Nấu trong 3 phút cho đến khi cá chuyển sang màu trắng, phủ đều nước sốt và chín mềm. Cuối cùng, thêm một chút muối và một nhúm đường để trung hòa vị chua, rắc hành lá thái nhỏ lên trên và dùng.

Điểm nổi bật về dinh dưỡng: Cá basa không có xương nhỏ, ít chất béo và cholesterol, còn cà chua giàu lycopene. Món ăn này tươi mát, ngon miệng và dễ tiêu hóa, là lựa chọn hàng đầu cho những người đang cố gắng giảm cân hoặc có lá lách và dạ dày yếu.

2. Cá chim hấp

Nguyên liệu: Chuẩn bị một con cá chim tươi nặng khoảng 500g, hành lá, gừng, ớt khô thái sợi và nước tương cá hấp.

Loại bỏ nội tạng, màng đen và huyết của cá chim vàng; đây là bước quan trọng để khử mùi tanh. Khía hai đường nông trên hai bên thân cá. Thoa nhẹ một ít rượu nấu ăn lên cá, rồi đặt các lát gừng và khúc hành lá lên bụng và thân cá. Ướp cá trong 8 phút.

Sau khi nước trong nồi hấp sôi và bốc hơi, đặt đĩa cá lên xửng hấp và hấp ở lửa lớn trong 7 phút. Ngay sau khi hết thời gian, lập tức tắt bếp, để yên trong 1 phút, rồi lấy cá ra. Đổ bỏ nước tanh đọng trong đĩa, loại bỏ hành lá và gừng, rồi rắc hành lá và ớt khô thái nhỏ mới lên trên. Rưới 2 muỗng canh nước tương cá hấp và đổ một muỗng dầu nóng lên trên để dậy mùi thơm trước khi dùng.

Điểm nổi bật về dinh dưỡng: Cá chim có thịt mềm, giàu protein và selen chất lượng cao, và hàm lượng chất béo rất thấp. Hấp là phương pháp nấu ăn giúp giữ lại các chất dinh dưỡng, và đây là một món ăn lành mạnh và giải nhiệt tuyệt vời cho mùa hè.

3. Cá chẽm kho nước tương

Nguyên liệu: 1 con cá chẽm (cá vược) tươi, một ít hành lá, vài lát gừng, 3 tép tỏi, 2 muỗng canh nước tương và một ít nước tương đen, rượu nấu ăn, bột tiêu, muối, bột bắp.

Cách làm kho nước tương

Làm sạch cá chẽm và lau khô. Sau đó cắt thành từng khúc vừa phải và cho vào bát tô. Thêm hành lá cắt khúc, gừng thái lát, tỏi thái miếng nhỏ, rượu nấu ăn, muối, tinh bột bắp và bột tiêu vào rồi trộn đều. Ướp cá trong khoảng 15 phút. Làm nóng chảo với nhiều dầu ăn. Khi dầu nóng, cho cá chẽm vào chiên trên lửa vừa nhỏ cho đến khi các miếng cá vàng nâu cả hai mặt và chín tới.

Cho gừng thái lát và hành lá vào xào thơm. Rưới rượu nấu ăn quanh mép chảo để khử mùi tanh. Thêm 1 thìa nước tương và nửa thìa nước tương đen để tạo màu. Đổ nước ấm vào ngập một nửa cá. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa xuống vừa nhỏ và om trong 10 phút. Tăng lửa để nước sốt sánh lại và hương vị hành lá ngấm đều vào cá. Dọn ra ăn.

Điểm nổi bật về dinh dưỡng: Cá chẽm có hàm lượng chất béo thấp và hàm lượng protein cao, giàu DHA, và chỉ có một xương chính. Khi kết hợp với hành lá, cá chẽm giúp làm ấm cơ thể và trừ ẩm, rất thích hợp cho thời tiết ẩm ướt của tháng Bảy. Nó cũng giúp bổ sung canxi và tốt cho sức khỏe não bộ, phù hợp với mọi lứa tuổi.

3 loại cá này không cần nêm nếm cầu kỳ, chúng dễ dàng chế biến bằng cách sốt cà chua, hấp hoặc kho. Hương vị và giá trị dinh dưỡng của chúng vượt trội so với cá diếc và cá chép cỏ thông thường, mang lại giá trị tốt hơn so với số tiền bỏ ra. Bạn có thể chế biến chúng theo nhiều cách khác nhau mỗi ngày mà không cảm thấy ngán. Vào mùa hè, bạn thích ăn cá nước mặn hay cá nước ngọt hơn?