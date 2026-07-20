Nấu món cá kho mà cho thêm nắm lá này vào thì khử hết mùi tanh lại thơm ngon vô cùng và còn bổ phổi, chống oxy hóa

Tía tô là một loại thảo dược thơm da công dụng, vừa có thể làm thuốc vừa có thể làm gia vị nấu ăn. Khi rau tía tô kết hợp với cá vược béo ngậy và mềm mại. Hầm nhỏ lửa, tạo nên một món ăn thơm ngon đậm đà - giúp thúc đẩy khí huyết, làm dịu dạ dày. Đây cũng được con là một "phương thuốc" chữa trị chứng “mất cảm giác thèm ăn”! Công thức không phức tạp, chỉ cần dành chút thời gian cuối tuần để hầm một nồi, cả gia đình sẽ được hưởng lợi từ món ăn này!

Theo Đông y, tía tô có vị cay nồng và tính ấm. Nó tác động lên kinh phổi, tỳ vị. Sách "Từ điển bách khoa dược học" có ghi rằng tía tô "giảm các triệu chứng ngoại cảm, tán phong hàn, điều hòa khí và giảm tắc nghẽn ngực, tiêu đờm và bổ phổi, điều hòa huyết, làm ấm trung tiêu, giảm đau, làm dịu hen suyễn...". Nghiên cứu dược lý hiện đại cho thấy lá tía tô chủ yếu chứa các tinh dầu dễ bay hơi như perillaldehyde, perillone, perillene, cyanidin, camphene, menthol, menthone, perillol, dihydroperillol, citral và eugenol. Nó có tác dụng hạ sốt và chống viêm, hoạt tính kháng khuẩn, tác dụng điều hòa lipid, tác dụng chống xơ vữa động mạch, bảo vệ gan và tác dụng chống oxy hóa.

Nguyên liệu làm món cá kho tía tô

1 con cá vược biển, 30g lá tía tô, 5 lát gừng, 4 tép tỏi, 2 cây hành lá, 2 củ hành tím, 2 quả ớt ngọt xanh, 1 quả ớt ngọt đỏ, muối, tiêu trắng, 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, bột ngọt, dầu ăn, rau mùi thái nhỏ, rượu nấu ăn, bột bắp.

Cách làm món cá kho tía tô

Làm sạch cá vược bằng cách loại bỏ vảy và nội tạng. Khía vài đường trên cả hai bên thân cá, sau đó rắc một chút muối và xoa đều để ướp. Ướp cá trong khoảng 15-30 phút. Nhặt lấy lá và ngon non của lá tía tô sau đó rửa sạch. Bạn chia đôi lá tía tô thành 2 phần: Một phần dùng lá nguyên, và phần còn lại thái nhỏ. Thái ớt ngọt xanh và đỏ thành khoanh, thái gừng thành sợi, đập dập tỏi, hành lá cắt khúc để riêng phần gốc và lá, đập dập rồi thái hành củ thành các miếng nhỏ.

Bước 2: Làm nóng chảo cho đến khi đạt 60% nhiệt độ. Sau đó cho dầu ăn vào, rồi đặt cá vào chảo. Sử dụng chảo nóng với dầu lạnh giúp cá không bị dính. Chiên trên lửa vừa nhỏ, không lắc chảo lúc đầu. Chiên khoảng 3 phút cho đến khi một mặt chín vàng, sau đó lắc nhẹ chảo để đảm bảo cá chín đều. Khi một mặt đã vàng nâu, lật mặt kia và tiếp tục chiên trên lửa vừa nhỏ cho đến khi vàng nâu hoàn toàn. Lấy cá ra và để riêng. Để lại một ít dầu trong chảo, sau đó cho gừng, gốc hành lá và tỏi, hành củ vào xào trên lửa nhỏ cho đến khi dậy mùi thơm.

Bước 3: Đổ một bát nước vào, sau đó thêm 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào và một nhúm muối, rồi đun sôi. Thêm cá vược đã chiên vào và dùng thìa nhỏ múc nước dùng rưới lên cá. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó đậy nắp và ninh nhỏ lửa trong 3 phút. Thêm các khoanh ớt chuông xanh và đỏ cùng lá tía tô nguyên lá, đậy nắp lại và đun nhỏ lửa trong 3 phút.

Bước 4: Rắc hành lá thái khúc và lá tía tô thái nhỏ lên trên, đậy nắp và đun nhỏ lửa thêm khoảng 1 phút rưỡi. Nước đã cạn bớt khá nhiều, nhưng bạn có thể để nhiều nước sốt hơn nếu muốn. Cá sẽ ngon và thơm hơn khi được ngâm trong nước sốt sau này. Cuối cùng cho một ít nước tinh bột bắp vào để tạo độ sánh rồi tắt bếp. Sau khi món ăn hoàn thành, lấy ra đĩa là có thể thưởng thức cùng cơm nóng. Món ăn cực thơm ngon.

Thành phẩm món cá kho tía tô

Món cá kho lá tía tô có nước sốt đậm đà, thơm ngon, ấm nóng và bổ dưỡng. Mùi thơm nồng của tía tô, thịt cá mềm tan được thấm đẫm hương vị. Đây là một món ăn bổ dưỡng, ngon miệng, hấp dẫn về mặt hình thức, thơm lừng và hấp dẫn về mặt hương vị. Cá vược ít xương, giàu protein và axit amin thiết yếu, cung cấp nguồn dinh dưỡng chất lượng cao để bổ khí và nuôi dưỡng cơ thể. Tía tô có mùi thơm nồng giúp thúc đẩy khí huyết, giảm nghẹt ngực, trừ hàn và tăng cường chức năng dạ dày. Tinh dầu của nó chứa các hoạt chất như perillaldehyde, có nhiều tác dụng dược lý, bao gồm chống viêm, chống oxy hóa và điều hòa lipid. Sự kết hợp của 2 nguyên liệu này vừa bổ dưỡng vừa có lợi, thúc đẩy tiêu hóa và sức khỏe tổng thể.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món cá kho tía tô!