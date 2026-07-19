2 món mì siêu ngon nấu chỉ 10 phút lại bổ sung sắt và canxi cho cơ thể trong mùa hè: Dùng ăn sáng hay trưa đều hợp

Khi mùa hè đến, thời tiết nóng nực khiến cơ thể chúng ta mệt mỏi, uể oải. Khi nhiệt độ tăng cao, chúng ta đột nhiên mất cảm giác thèm ăn, chỉ ăn vài miếng mỗi bữa và trở nên mệt mỏi cả ngày.

Nguyên nhân gốc rễ thực chất là do nhiệt độ cao gây hại cho lá lách: Trong thời tiết nóng, khả năng tiêu hóa của lá lách và dạ dày giảm sút, và những bữa ăn nặng nề, nhiều dầu mỡ và muối chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Một bát mì nước ấm, thanh nhẹ thì dễ tiêu hóa, lại có thể nhẹ nhàng nuôi dưỡng lá lách và dạ dày, bổ sung các chất dinh dưỡng đã mất qua mồ hôi. Đây là món ăn thích hợp nhất cho chúng ta ăn sáng vào mùa hè hoặc bữa trưa lười biếng muốn ăn gì đó nhanh chóng.

Hôm nay chúng tôi chia sẻ 2 công thức nấu mì bổ dưỡng. Mỗi món đều tập trung vào chất sắt, canxi và dưỡng chất nhẹ nhàng, và mỗi công thức chỉ mất 10 phút để chuẩn bị. Chúng ta có thể luân phiên nấu các món này mỗi tuần mà không cần lặp lại. Nếu cho trẻ ăn thường xuyên, trẻ sẽ ăn ngon miệng hơn, ít bị khó tiêu hơn và phát triển tốt hơn.

1. Mì bò cà chua nấm

Với hương vị chua ngọt, ngon miệng, món ăn giàu sắt và giúp giảm mệt mỏi thích hợp cho người hay đổ mồ hôi nhiều vào mùa hè, thiếu năng lượng và có làn da nhợt nhạt. Món ăn này cũng đặc biệt thích hợp cho trẻ em.

Cà chua vị chua ngọt khi kết hợp với thịt bò nạc để bổ sung chất sắt heme, các loại nấm khác nhau sẽ làm tăng thêm hương vị. Nước dùng thanh nhẹ, không quá ngấy, khiến nó trở thành món ăn yêu thích của cả người lớn và trẻ em.

Nguyên liệu: Thịt bò nạc, cà chua, nấm hương/nấm trắng/nấm sò, hạt ngô ngọt, mì ăn liền hoặc mì khô, cải thìa, gừng thái lát, nước tương ít muối, tinh bột bắp (tinh bột ngô), một ít dầu ăn, muối.

Cách nấu mì bò cà chua

Cắt thịt bò thành từng lát mỏng, thêm gừng thái lát, một ít nước tương, bột bắp và dầu ăn, trộn đều rồi ướp trong 15 phút. Xào trong chảo cho đến khi thịt bò đổi màu rồi để riêng. Bóc vỏ và thái nhỏ cà chua, xào cho đến khi sánh lại thành nước sốt, cho nấm đã chần và hạt ngô vào, xào nhanh, sau đó đổ nước vừa đủ vào và đun sôi. Cho mì vào và nấu đến khi chín khoảng 80%. Sau đó cho thịt bò thái lát và rau cải thìa đã chần vào, nấu trong 2 phút. Nêm nếm chút muối cho vừa ăn là xong.

Nước dùng chua ngọt bao phủ miếng thịt bò mềm, hoàn toàn không có mùi tanh. Ngay cả những người khó tính cũng có thể ăn hết sạch cả nước dùng, và mùi thơm của cà chua cũng khiến những đứa trẻ kén ăn cũng háo hức ngồi vào bàn.

2. Mì nấu tôm, nấm và trứng

Đây là một món mì rất giàu canxi và protein, giúp bạn bổ sung canxi cho cơ thể, trẻ nhỏ thì cao lớn hơn trong mùa hè này.

Vào mùa hè, chúng ta thường dễ mất đi một lượng canxi qua mồ hôi trong quá trình vận động. Đặc biệt là trẻ em, dành nhiều thời gian chơi đùa ở ngoài trời vào mùa hè và mất đi một lượng lớn canxi qua mồ hôi. Tôm và trứng bổ sung cả protein và canxi, trong khi nấm làm tăng hương vị. Món mì có vị ngọt và thanh mát mà không bị ngấy hay tanh.

Nguyên liệu: Tôm tươi, trứng, nấm thập cẩm, rau xanh, mì sợi nhỏ, hành lá, tỏi, một ít nước tương, dầu mè, muối

Cách làm món mì nấu tôm, nấm và trứng

Đánh tan trứng rồi đảo đều cho đến khi chín, sau đó để riêng. Xào hành lá và tỏi trong phần dầu còn lại cho thơm. Sau đó cho tôm vào đảo đều đến khi tôm cong lại và chuyển sang màu đỏ. Thêm các loại nấm vào (tùy vào sở thích bạn có thể dùng nấm hương và nấm ngọc châm, nấm sò...), xào cho dậy mùi thơm. Đổ nước sôi vào đun sôi, sau đó cho mì vào. Khi mì gần chín, cho trứng và rau vào, nêm một chút nước tương và muối, rồi nhỏ vài giọt dầu mè để tạo hương thơm.

Món ăn với nước dùng ngọt vị umani từ tôm tươi, nấm và rau xanh thanh mát. Tổng thể món ăn có màu sắc đẹp mắt rất hấp dẫn. Thịt tôm giòn ngon quyện với sợi mì mềm quyện trong nước dùng vô cùng ngon. Một bát mì này cung cấp nhiều canxi cho cơ thể nên đặc biệt tốt cho người già và trẻ nhỏ vào mùa hè.