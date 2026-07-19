Chỉ 10 phút với nguyên liệu cực quen bạn làm được món hấp thơm ngon đậm đà, đưa vị và rất "tốn cơm"

Khi trời nóng, chúng ta thường không có cảm giác thèm ăn, và đôi khi khi không muốn nấu nướng, lúc này một món hấp là hoàn hảo nhất. Cách làm đơn giản, không tạo ra khói dầu, lại tiện lợi và tốt cho sức khỏe.

Đậu phụ được biết đến như "thịt thực vật" vì nó giàu dinh dưỡng và dễ tiêu hóa. Đậu phụ chiên hoặc hầm rất ngon, nhưng vào mùa hè, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn dùng phương pháp hấp. Hôm nay, chúng tôi giới thiệu với bạn một cách kết hợp đậu phụ với ớt ngọt đỏ và ớt xanh băm nhỏ, hấp trên lửa lớn trong vài phút, và kết quả là món ăn thơm lừng, mềm tan, ngon tuyệt. Đây là một món ăn gia đình đơn giản, nhanh chóng và dễ làm, vì vậy tôi chia sẻ công thức này với các bạn!

Nguyên liệu làm món đậu phụ hấp hai loại ớt ngọt

Đậu phụ non, 1/2 quả ớt ngọt xanh và 1/2 quả ớt ngọt đỏ băm nhỏ, nước tương, hành lá, dầu ăn, một ít ớt cay băm nhỏ (tùy thích).

Cách làm món đậu phụ hấp hai loại ớt ngọt

Bước 1: Cho đậu phụ vào đĩa sâu lòng, cắt đôi theo chiều dọc rồi cắt thành từng lát (nếu miếng đậu to bản). Sau đó, nhẹ nhàng dàn đều đậu phụ theo một hướng để tạo thành hình thang nghiêng ở đáy đĩa. Điều này giúp món ăn trông đẹp mắt hơn và thấm hút hương vị tốt hơn khi ăn. Chẻ nhỏ hành lá và ngâm trong nước lạnh cho đến khi chúng cong xoăn lại.

Bước 2: Đặt ớt ngọt đỏ và ớt ngọt xanh băm nhỏ lên hai đầu miếng đậu phụ (hoặc để lẫn tùy thích), rồi rưới đều 1-2 thìa nước tương lên trên để tăng hương vị. Không cần thêm gia vị nào khác vì ớt băm nhỏ đã có vị mặn. Lấy một miếng màng bọc thực phẩm và bọc chặt đĩa đậu phụ, miết chặt các mép để ngăn không khí thoát ra ngoài và hơi nước nhỏ giọt vào đĩa, nhờ đó giữ được hương vị ban đầu của đậu phụ ở mức tối đa.

Bước 3: Cho đủ nước vào nồi hấp và đun sôi trên lửa lớn. Khi nước sôi, cho đậu phụ đã bọc vào nồi hấp, đậy nắp và hấp trên lửa lớn khoảng 10 phút. Khi hết thời gian, tắt bếp, cẩn thận lấy đậu phụ ra khỏi đĩa và bóc lớp màng bọc thực phẩm. Rắc đều các dải hành lá đã ngâm và để ráo nước lên bề mặt đậu phụ.

Thành phẩm món đậu phụ hấp hai loại ớt ngọt

Đậu phụ hấp theo cách này mềm tan trong miệng, phù hợp cho cả người già và trẻ em. Có vị thơm từ 2 loại ớt và đậm đà, món ăn vô cùng ngon miệng; ngay cả những đứa trẻ thường không thích ăn cơm cũng sẽ ăn thêm một bát với món này. Toàn bộ quy trình làm món ăn này không có các bước nấu nướng phức tạp, rất tiết kiệm thời gian và công sức.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món đậu phụ hấp hai loại ớt ngọt!