Trong thế giới của Hoàng gia Anh, những chiếc vương miện (tiara) không chỉ là món trang sức tô điểm cho nhan sắc, mà còn là biểu tượng của "quyền lực mềm", là ngôn ngữ không lời khẳng định vị thế và sự trưởng thành của một người phụ nữ hoàng tộc. Chúng ta đã quen thấy Vương phi Kate lộng lẫy với chiếc Lover's Knot, hay Meghan Markle rạng rỡ ngày cưới với chiếc băng đô kim cương của Nữ hoàng Mary. Thế nhưng, với Charlotte – "bông hồng nhí nước Anh" đang độ tuổi trăng tròn, công chúng vẫn mòn mỏi chờ đợi khoảnh khắc cô bé chính thức đội lên đầu chiếc vương miện đầu tiên. Vì sao một tiểu công chúa "sinh ra ở vạch đích" lại phải chờ đợi lâu đến thế? Và liệu có ngoại lệ nào cho Charlotte hay không? Câu trả lời nằm ở những quy tắc ngầm thú vị mà không phải ai cũng biết.





Chờ đợi "ngày trọng đại": Quy tắc bất thành văn về chiếc vương miện đầu tiên

Có một thực tế là dù Charlotte hiện đã 10 tuổi và là nhân vật quan trọng thứ 3 của Hoàng gia, nhưng cô bé vẫn chưa phải là một thành viên làm việc chính thức (working royal). Trong truyền thống hàng thế kỷ của gia đình Windsor, vương miện là vật phẩm thiêng liêng, thường chỉ được trao cho những người phụ nữ đã trưởng thành và gánh vác trọng trách hoàng gia. Nhưng rào cản lớn nhất không chỉ nằm ở tuổi tác, mà nằm ở một "lời nguyền" ngọt ngào: Hôn nhân.





Theo thông lệ, đa số các phụ nữ hoàng gia chỉ đội chiếc tiara đầu tiên vào ngày cưới của mình. Đó là khoảnh khắc đánh dấu sự chuyển giao từ một cô gái trẻ thành một người phụ nữ có gia đình, một thành viên chính thức bước vào guồng quay của quyền lực và trách nhiệm. Mẹ của Charlotte, Vương phi Kate, hay thím Meghan Markle đều tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc này. Trước khi bước vào lễ đường và nói lời "Con đồng ý", họ chưa bao giờ xuất hiện với vương miện. Kate đã chọn chiếc Cartier Halo cho ngày trọng đại, mở ra một chương mới rực rỡ trong cuộc đời mình. Với quy tắc này, nhiều người e ngại rằng chúng ta sẽ phải đợi rất lâu nữa, cho đến khi Charlotte tìm được chàng hoàng tử của đời mình, mới được chiêm ngưỡng cô bé đội vương miện.

Những ngoại lệ từ quá khứ và hy vọng cho Charlotte

Tuy nhiên, lịch sử Hoàng gia Anh không thiếu những người phụ nữ cá tính đã phá vỡ quy tắc này, và đó chính là tia hy vọng cho những ai yêu mến Charlotte. Khác với Kate hay Meghan là những người "làm dâu" hoàng gia, Charlotte là công chúa mang dòng máu hoàng tộc (Princess of the Blood) ngay từ khi sinh ra. Điều này mang lại cho cô bé những đặc quyền mà mẹ mình không có.





Trong quá khứ, hai người phụ nữ quyền lực là Công chúa Margaret (em gái Nữ hoàng Elizabeth II) và Vương nữ Anne (con gái Nữ hoàng) đều đã đội vương miện khi còn rất trẻ và chưa hề kết hôn. Năm 1956, Công chúa Margaret đã lộng lẫy với chiếc tiara Cartier Halo trong chuyến công du Đông Phi khi vẫn là một quý cô độc thân. Vương nữ Anne cũng nhiều lần xuất hiện với vương miện ở tuổi thiếu niên, rất lâu trước khi bà lên xe hoa vào năm 1973. Chính tiền lệ từ người bà trẻ và người dì kính yêu này là cơ sở để người hâm mộ tin rằng, Charlotte hoàn toàn có thể đội vương miện sớm hơn dự kiến, có thể là vào năm 18 tuổi hoặc trong một sự kiện quốc yến trang trọng nào đó, mà không cần chờ đến ngày cưới.

Bài học từ "người thầy" đặc biệt: Vương nữ Anne

Không chỉ dừng lại ở chuyện trang sức, Charlotte còn đang được rèn giũa để kế thừa một thứ quan trọng hơn: Tước hiệu và bản lĩnh. Các nguồn tin thân cận cho biết, Vương nữ Anne – người đang giữ tước hiệu Công chúa Hoàng gia (Princess Royal) đang dành nhiều tâm huyết để "đào tạo" cô cháu gái nhỏ. Charlotte được dự đoán sẽ là người kế thừa tước hiệu cao quý này trong tương lai.





Sự huấn luyện của bà Anne không chỉ là về nghi thức, đi đứng hay cách nhún gối chào, mà còn là nghệ thuật giao tiếp đỉnh cao của hoàng tộc. Một nguồn tin chia sẻ trên tạp chí Woman: "Bà Anne dạy Charlotte cách khơi gợi câu chuyện, nhưng quan trọng hơn là cách kết thúc nó và rời đi một cách duyên dáng mà không làm phật lòng ai. Đó là kỹ năng khó mà ngay cả Kate cũng phải mất nhiều năm mới học được, nhưng Charlotte sinh ra đã là người hoàng gia, cô bé nắm bắt những tín hiệu tinh tế ấy rất nhanh để luôn làm chủ tình huống". Có thể thấy, chiếc vương miện thực sự của Charlotte không chỉ làm bằng kim cương, mà được đúc kết từ sự giáo dục nghiêm khắc và khí chất bản lĩnh đang được bồi đắp từng ngày.

Dù chưa chính thức đội tiara, nhưng Charlotte đã từng khiến cả thế giới trầm trồ với một món phụ kiện "gần như vương miện" tại lễ đăng quang của ông nội - Vua Charles III.

Hôm ấy, cô bé xuất hiện trong chiếc váy trắng tinh khôi của Alexander McQueen, đầu đội chiếc headpiece bằng bạc và pha lê được thiết kế tinh xảo với hình tượng những chiếc lá, đồng điệu hoàn hảo với mẹ Kate. Hình ảnh Charlotte nghiêm trang, xinh đẹp và đầy khí chất trong khoảnh khắc ấy đã chứng minh rằng: Dù có hay không có vương miện, cô bé vẫn là một ngôi sao sáng, một biểu tượng của sự tiếp nối đầy kiêu hãnh của gia đình Hoàng gia Anh. Và chắc chắn, ngày mà Charlotte chính thức đội lên đầu chiếc tiara gia truyền sẽ là một trong những khoảnh khắc bùng nổ truyền thông nhất trong tương lai.