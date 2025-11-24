Trong giới hoàng gia châu Âu, Vương phi Kate nhiều năm qua vẫn được xem là biểu tượng thanh lịch của nước Anh. Thế nhưng, ở Bắc Âu lại có một người phụ nữ khác được khen là "chị em sinh đôi phong cách" với nàng dâu xứ sương mù, đó chính là Vương hậu Mary Đan Mạch.

Mới đây, trong một hoạt động chính thức cùng Quốc vương Frederik, Mary lại khiến dân tình thích thú khi diện blazer họa tiết kẻ Prince of Wales đúng kiểu họa tiết mà Vương phi Kate yêu thích và thường dùng để gửi lời tri ân đến chồng, Thân vương William. Câu chuyện thời trang tưởng chỉ là "trùng ý tưởng" này, thực ra cho thấy cách hai người phụ nữ hoàng gia dùng quần áo để kể câu chuyện về gia đình, vai trò và phong cách sống của mình.

Vương hậu Mary diện "họa tiết ruột" của Vương phi Kate

Trong chuyến công tác tới thành phố Randers, Vương hậu Mary và Quốc vương Frederik có lịch trình dày đặc: Thăm trung tâm y tế địa phương, gặp gỡ người dân rồi tham dự Lễ trao Giải thưởng Hoàng gia. Buổi sáng rét buốt, Mary khoác bên ngoài chiếc áo trench coat hai hàng khuy của Harris Wharf London, món đồ cô yêu thích từ mùa hè 2024 tới nay.

Nhưng thứ khiến giới mộ điệu chú ý không phải là chiếc áo khoác, mà là chiếc blazer bên trong: Một thiết kế của Max Mara với họa tiết Prince of Wales check. Họa tiết kẻ xám nhã nhặn, nhìn qua tưởng đơn giản nhưng lại gợi ngay đến Vương phi Kate - người rất hay chọn kiểu kẻ này trong các dịp gắn với Thân vương William hoặc các sự kiện mang tính truyền thống của Hoàng gia Anh.

Với Mary, việc chọn blazer kẻ Prince of Wales trong một sự kiện chính thức vừa đủ nghiêm túc, vừa đủ mềm mại. Khi đứng cạnh Quốc vương Frederik, hình ảnh cặp đôi tạo cảm giác ấm áp, gần gũi nhưng không kém phần sang trọng.

Prince of Wales: Từ đồng cỏ Scotland đến tủ đồ "quý cô hoàng gia"

Họa tiết Prince of Wales check thực ra đã có lịch sử rất lâu đời. Ban đầu, nó được gọi là Glen plaid, xuất phát từ trang phục của người làm việc tại trang trại Glenurquhart ở vùng Inverness-shire (Scotland) từ những năm 1840. Họ mặc đồ vải kẻ để dễ nhận diện, bền bỉ và phù hợp với thời tiết lạnh.

Sau này, khi Vua Edward VII còn là Thái tử, ông đặc biệt yêu thích kiểu kẻ này và sử dụng thường xuyên. Dần dần, họa tiết ấy được gọi luôn là Prince of Wales check - kẻ Hoàng tử xứ Wales. Ở châu Âu, người Pháp gọi là "Prince de Galles", người Ý gọi là "Principe di Galles", người Tây Ban Nha gọi là "príncipe de Gales", nhưng ý nghĩa đều giống nhau kiểu kẻ gắn liền với hình ảnh hoàng gia, cổ điển mà không hề lỗi mốt.

Ngày nay, Prince of Wales check xuất hiện khắp nơi, từ áo khoác, vest, váy đến quần âu. Nhưng khi được các nhân vật hoàng gia như Vương phi Kate hay Vương hậu Mary lựa chọn, nó lập tức mang một tầng nghĩa khác: vừa là sự tiếp nối truyền thống, vừa là cách thể hiện sự tôn trọng đối với vai trò "vợ của Thân vương" hay "hoàng hậu bên cạnh nhà vua".

"Chị em sinh đôi phong cách": Không chỉ trùng họa tiết

Đây không phải lần đầu Vương hậu Mary bị so sánh với Vương phi Kate về phong cách. Sinh thời, nhà thiết kế Karl Lagerfeld từng nhận xét đại ý rằng: Kate giống như "em gái phong cách" của Mary cả hai đều đẹp, thanh lịch và rất hiểu cơ thể mình phù hợp với điều gì.

Trong vài năm trở lại đây, những màn "đụng hàng tinh tế" giữa hai người càng khiến công chúng thích thú. Tháng 2, tại Dạ vũ Nghệ thuật và Văn hóa Copenhagen, Mary xuất hiện trong chiếc váy sequin hồng ngọc trai đến từ nhà mốt Jenny Packham - mẫu váy từng được Vương phi Kate mặc tại Tiệc ngoại giao ở Cung điện Buckingham tháng 12/2023. Mary biến tấu nhẹ với vương miện vòng tay kim cương, còn Kate trước đó kết hợp với chiếc vương miện Lover's Knot. Cùng một chiếc váy, hai người phụ nữ hai đất nước, nhưng đều toát lên vẻ mềm mại, lộng lẫy theo cách riêng.

Không chỉ dừng lại ở một lần: Năm 2019, Mary chọn một mẫu váy cổ trắng, họa tiết nhẹ nhàng của Beulah cho chuyến công du Indonesia; một năm sau, Vương phi Kate mặc chính mẫu váy đó khi thăm bệnh viện ở Norfolk. Năm 2020 và 2021, cả hai lại "song kiếm hợp bích" với mẫu váy hồng nhạt thắt đai "Ahana", rồi cùng xuất hiện trong các thiết kế của Emilia Wickstead vào 2015 và 2017.

Nhiều chuyên gia thời trang cho rằng, đây không chỉ là chuyện hai người mua đồ giống nhau. Đằng sau đó là cả một "ngôn ngữ thời trang hoàng gia": Chọn đồ kín đáo, tôn dáng, dùng màu sắc dịu mắt, ưu tiên váy liền, áo khoác dáng dài, quần âu đứng dáng, giày cao gót cổ điển. Tất cả tạo nên hình ảnh những người phụ nữ vừa hiện đại, vừa tôn trọng nghi lễ.

Mỗi người một bản sắc, cùng kể một câu chuyện đẹp

Dù hay bị gọi là "song sinh phong cách", thực tế Vương hậu Mary và Vương phi Kate vẫn có bản sắc rất riêng. Mary mang nét chín chắn của một người phụ nữ Bắc Âu, thích những tông màu ấm, trung tính, thường chọn một chi tiết nhỏ để "ăn khớp" với Quốc vương Frederik như chiếc chân váy màu caramel trùng với màu cà vạt của chồng trong sự kiện trao Giải thưởng Hoàng gia. Cách phối ấy vừa tinh tế, vừa thể hiện sự đồng điệu của hai vợ chồng.

Vương phi Kate lại mang màu sắc tươi sáng, trẻ trung theo kiểu Anh: Yêu thích tông xanh navy, đỏ rượu vang, những bộ suit kẻ Prince of Wales hoặc áo khoác dáng dài kinh điển. Khi diện Prince of Wales check, Kate thường gắn với hình ảnh Thân vương William từ chuyến thăm căn cứ không quân RAF Coningsby đến lần ghé thăm nhà hospice Tŷ Hafan, hay các hoạt động nối tiếp di sản Công nương Diana.

Nhìn từ xa, ta thấy họ giống nhau: Cùng là dâu hoàng gia, cùng yêu thích phong cách thanh lịch, kín đáo. Nhưng nếu quan sát kỹ, mỗi người đang dùng quần áo để kể câu chuyện riêng về gia đình, về trách nhiệm, về đất nước mình.

Và có lẽ, chính sự giống mà không trùng, gần mà không lẫn ấy mới là điều khiến dân tình mê mẩn thời trang hoàng gia không chỉ là váy áo đắt tiền, mà còn là cách hai người phụ nữ hiện đại dùng phong cách để viết tiếp những chương mới cho hoàng gia mà họ đang là một phần trong đó.