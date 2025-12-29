Rời khỏi Adelaide Cottage chật chội, William và Kate quyết định "chơi lớn" khi dọn về dinh thự Forest Lodge trị giá 16 triệu bảng Anh nằm giữa Công viên Great Windsor rộng lớn. Cứ ngỡ đây sẽ là bến đỗ bình yên cho ba đứa trẻ hoàng gia, nhưng thực tế lại phũ phàng hơn nhiều. Cặp đôi quyền lực nhất nhì Hoàng gia Anh đang phải đối mặt với làn sóng phẫn nộ từ cư dân địa phương - những người cảm thấy mình bị "đánh úp" và tước đoạt quyền lợi chỉ để phục vụ cho sự an toàn và riêng tư của gia đình xứ Wales. Từ việc chặn đường đi dạo, đóng cửa trung tâm giáo dục cho đến việc "mời" hàng xóm cũ ra đi, câu chuyện về tình làng nghĩa xóm tại Windsor đang nóng hơn bao giờ hết.

Giấc mơ "tổ ấm mãi mãi" và cơn ác mộng của láng giềng

Tháng 11 vừa qua, William và Kate đã chính thức bắt đầu cuộc sống mới tại Forest Lodge, một dinh thự bề thế nằm ẩn mình trong khuôn viên tuyệt đẹp của Công viên Great Windsor. Với họ, đây là "tổ ấm mãi mãi", nơi các con có thể lớn lên trong an toàn và tự do. Nhưng với những người dân đã sinh sống lâu năm quanh khu vực này, sự xuất hiện của gia đình Thân vương chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt vào cuộc sống yên bình vốn có. Thay vì những lời chào hỏi thân thiện, cái mà người dân nhận được là một thông báo đầy tính áp đặt về việc họ không còn quyền tiếp cận những bãi cỏ rợp bóng sồi xanh mát – nơi từng là không gian chung của cả cộng đồng.

Câu chuyện trở nên căng thẳng khi cặp đôi Hoàng gia thiết lập một "vùng cấm" cá nhân rộng tới 2,3 dặm (gần 4km) xung quanh ngôi nhà mới. Một "vòng kim cô" an ninh được dựng lên với cảnh báo đanh thép: Bất kỳ ai bén mảng vào khu vực này sẽ bị coi là phạm pháp và có thể bị bắt giữ ngay lập tức theo Đạo luật Cảnh sát và Tội phạm có tổ chức nghiêm trọng. Không chỉ là một bán kính nhỏ để bảo vệ sự riêng tư, người dân địa phương ước tính có khoảng 150 mẫu đất (khoảng 60 hecta) vốn trước đây mở cửa tự do nay đã bị "niêm phong" hoàn toàn để phục vụ riêng cho gia đình 5 người nhà xứ Wales. Lý do đưa ra thì ai cũng hiểu: An ninh là trên hết. Nhưng cách thực hiện lại khiến lòng người không phục.

Cảm giác bị "đánh úp" và nỗi bức xúc của người dân

Điều khiến những người hàng xóm "sôi máu" nhất không hẳn là việc mất đất đi dạo, mà là cảm giác không được tôn trọng. Họ mô tả tình cảnh của mình như bị "phục kích". Mọi thứ thay đổi chỉ sau một đêm mà không hề có sự bàn bạc hay thông báo thấu đáo. Những con đường đi bộ quen thuộc bị cắt bỏ, thói quen sinh hoạt hàng ngày bị đảo lộn. Một người dân dắt chó đi dạo chia sẻ với tờ Mail on Sunday trong sự bất lực: "Họ bảo chúng tôi có thể đi cổng khác, nghe thì dễ đấy nhưng thực tế là cổng đó làm gì có chỗ đậu xe. Chúng tôi đã sống ở đây 20 năm, yêu từng góc công viên này. Chúng tôi hiểu họ cần sự riêng tư, nhưng cách làm này thật sự là một nỗi thất vọng lớn. Chúng tôi cảm thấy như bị rút ruột gan vậy".

Không chỉ dừng lại ở sự bất tiện, nhiều người còn thẳng thắn gọi đây là hành động "ích kỷ". Tina, một chủ nhà sống ở phía đối diện Forest Lodge, không giấu nổi sự bức xúc khi trả lời phỏng vấn: "Rõ ràng là một hành động vị kỷ. Họ cho phép đóng cửa một lượng lớn đất công, buộc các gia đình khác phải chuyển đi, rồi làm tăng chi phí công để bảo vệ họ ở một nơi mà trước đây chẳng cần đến cảnh sát. Tôi nghi ngờ việc họ có bao giờ dừng lại dù chỉ một giây để nghĩ đến ảnh hưởng của việc này đối với người khác hay không".

Sự so sánh của bà Tina càng làm nổi bật lên mâu thuẫn gay gắt này: "Việc rào lại đất công chỉ để phục vụ lợi ích của một cặp vợ chồng thật sự quá đáng. Nó chẳng khác nào việc đóng cửa công viên Regents ở London rồi bảo người dân là 'thôi không sao đâu, các bạn vẫn còn công viên Hyde Park để đi mà'".

Khi đồng tiền và đặc quyền va chạm với văn hóa ứng xử

Để xoa dịu dư luận, phía Hoàng gia cũng đã đưa ra những thông tin bên lề rằng Thân vương và Vương phi xứ Wales tự chi trả tiền túi cho việc chuyển nhà và sẽ trả tiền thuê bất động sản theo giá thị trường. Mọi công việc sửa chữa tại Forest Lodge cũng không đụng đến Trợ cấp Hoàng gia (tiền thuế của dân). Tuy nhiên, với những người hàng xóm đang hậm hực, tiền bạc lúc này không phải là vấn đề cốt lõi. Vấn đề nằm ở cách cư xử.

Những người sống trong phạm vi một dặm quanh Công viên Great Windsor vốn dĩ phải đóng một khoản phí 60 bảng Anh để được đặc quyền tiếp cận một số khu vực mà du khách thường không được vào. Nhưng giờ đây, với lệnh cấm mới, khoản phí đó dường như trở nên vô nghĩa. Một người hàng xóm chua chát nói: "Đáng lẽ ra, một cách cư xử đàng hoàng tối thiểu là họ nên gửi một chai rượu hay thứ gì đó để xin lỗi chúng tôi vì sự bất tiện này". Một câu nói nửa đùa nửa thật nhưng gói ghém trọn vẹn sự thất vọng về cái gọi là "phép lịch sự tối thiểu" trong quan hệ láng giềng, dù bạn có là Hoàng gia đi chăng nữa.

Đằng sau những tranh cãi về đất đai và chỗ đậu xe, có những mất mát lặng lẽ hơn nhưng đau lòng hơn. Đó là việc một trung tâm giáo dục môi trường dành cho trẻ em, vốn nằm trong khu vực nay đã thành "vùng cấm", buộc phải đóng cửa. Không còn tiếng cười đùa hay những bài học về thiên nhiên cho bọn trẻ trong vùng. Chưa hết, nguồn tin còn cho biết có hai gia đình từng sống trong các ngôi nhà nhỏ gần dinh thự mới của William và Kate đã phải chuyển đi nơi khác để đảm bảo "vành đai an toàn".

Rõ ràng, cái giá của sự riêng tư và an toàn cho gia đình Hoàng gia không chỉ được tính bằng bảng Anh, mà còn được đánh đổi bằng không gian sống, thói quen và cả niềm vui của cộng đồng xung quanh. William và Kate có thể đã tìm thấy ngôi nhà mơ ước của mình, nhưng để biến nó thành một tổ ấm được láng giềng yêu mến, có lẽ họ còn một chặng đường rất dài để đi, bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất như một lời xin lỗi chân thành.