Sáng 25/12 theo giờ địa phương, như một thông lệ đẹp đẽ và trang nghiêm, Vua Charles cùng Vương hậu Camilla đã dẫn đầu các thành viên cao cấp của Vương thất Anh tham dự buổi lễ Giáng sinh tại nhà thờ St. Mary Magdalene ở Norfolk. Giữa cái lạnh của mùa đông nước Anh, không khí gia đình ấm áp vẫn lan tỏa, nhưng điều khiến công chúng bàn tán xôn xao nhất không phải là những bộ cánh đắt tiền hay nghi thức long trọng, mà chính là sự trưởng thành vượt bậc của "bộ ba" nhà xứ Wales và màn so sánh ngầm đầy thú vị về "gen trội" giữa công chúa Charlotte và cô em họ Lilibet ở bên kia bờ đại dương.





Sự vắng mặt quen thuộc và không khí đoàn viên tại Norfolk

Giáng sinh năm 2025 đánh dấu một mùa lễ hội nữa mà Vua Charles không có đầy đủ con cháu bên cạnh. Dù báo giới và người hâm mộ đã phần nào đoán trước, nhưng việc Harry và Meghan không nhận được lời mời từ người cha vương giả, tiếp tục vắng mặt trong bức tranh đoàn viên của gia đình Windsor vẫn để lại một chút tiếc nuối cho những ai hoài niệm về quá khứ. Tuy nhiên, sự trống vắng ấy nhanh chóng được lấp đầy bởi sự hiện diện đông đủ của hầu hết các thành viên cốt cán khác.





Năm nay, không khí tại Norfolk dường như rộn ràng hơn hẳn mọi năm. Ngoài gia đình Thân vương William, công chúng còn bắt gặp vợ chồng Công chúa Royal Anne, gia đình Hoàng tử Edward, cùng các nàng công chúa Beatrice và Eugenie xúng xính váy áo. Có thể nói, ngoại trừ con trai của Vương nữ Anne, gần như đại gia đình Windsor đã có một cuộc hội ngộ trọn vẹn. Nhìn vào đội hình hùng hậu ấy, người ta thấy được sự vững chãi và gắn kết của Vương thất Anh dưới triều đại của Vua Charles, một thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết bất chấp những ồn ào từ bên kia Đại Tây Dương.

"Bộ ba quyền lực" nhà Wales: Louis chững chạc, Charlotte "cân" cả khung hình

Như thường lệ, mọi ống kính máy quay đều đổ dồn về phía gia đình 5 người của Thân vương William và Vương phi Kate. Và quả thực, "biệt đội nhí" nhà Wales chưa bao giờ làm công chúng thất vọng. Nếu như Hoàng tử bé Louis - cây hài của hoàng gia nay đã ra dáng hơn hẳn, bước đi chững chạc ở vị trí trung tâm (C vị), thì anh cả George lại toát lên vẻ trầm ổn, điển trai trong chiếc áo khoác đen dài, phảng phất phong thái của một vị vua tương lai.





Nhưng ngôi sao sáng nhất, người chiếm trọn mọi ánh nhìn và lời khen ngợi, đích thị là Công chúa Charlotte. Cô bé càng lớn càng trổ mã xinh đẹp, với phong thái tự tin và đĩnh đạc hiếm thấy ở một đứa trẻ. Năm nay, Charlotte vẫn trung thành với phong cách cổ điển quen thuộc: Áo khoác dạ dáng dài, quần tất sẫm màu, giày da bóng loáng và không thể thiếu chiếc nơ cài tóc - món phụ kiện đã trở thành thương hiệu riêng của tiểu công chúa.

Chẳng cần chạy theo những xu hướng thời trang hào nhoáng hay thay đổi xoành xoạch, chính sự kiên định trong phong cách "old money" (tiền cũ) này lại tôn lên khí chất sang trọng bẩm sinh của Charlotte. Cách cô bé mỉm cười, vẫy tay chào công chúng hay bước đi khoan thai bên cạnh mẹ Kate đều toát lên sự giáo dục kỹ lưỡng và dòng máu vương giả đang chảy trong huyết quản. Đặc biệt, khoảnh khắc hai mẹ con Kate và Charlotte cùng chung một khung hình, hay chỉ đơn giản là bóng lưng của họ dưới tán cây mùa đông, đã tạo nên một bức tranh duy mỹ, ấm áp và đầy tính biểu tượng về sự kế thừa những giá trị truyền thống.





Mái tóc vàng dưới nắng và màn so sánh "gen trội" với Lilibet

Điểm nhấn thú vị nhất trong lần xuất hiện này chính là mái tóc của Charlotte. Dưới ánh nắng hiếm hoi của mùa đông nước Anh, mái tóc của tiểu công chúa ánh lên sắc vàng rực rỡ, óng ả và đầy sức sống. Hình ảnh Charlotte hất tóc nhẹ nhàng trong gió không chỉ khiến các nhiếp ảnh gia bấm máy liên tục mà còn khiến người hâm mộ phải trầm trồ về gen di truyền quá mạnh của nhà Windsor. Đó là vẻ đẹp tự nhiên, không gắng gượng, một vẻ đẹp được hun đúc từ sự tự tin và nề nếp hoàng gia.

Thế nhưng, sự xuất hiện rực rỡ này của Charlotte lại vô tình gợi nhắc cư dân mạng đến một nhân vật khác: Lilibet - con gái của Harry và Meghan. Cách đây ít ngày, trong tấm thiệp Giáng sinh 2025 của gia đình nhà Sussex, cô bé Lilibet cũng gây xôn xao với mái tóc vàng óng. Nhiều người hâm mộ nhà Sussex đã vội vã tung hô rằng Lilibet may mắn sở hữu "gen trội" tóc vàng, khác hẳn với màu tóc của cả Harry lẫn Meghan, và xem đó là minh chứng cho vẻ đẹp thiên thần.

Tuy nhiên, khi đặt hai hình ảnh cạnh nhau, sự khác biệt lại hiện ra rõ rệt đến mức phũ phàng. Cùng là tóc vàng, cùng dưới ánh nắng, nhưng Charlotte mang đến cảm giác chân thực, khí chất thanh cao và quyền quý tự nhiên. Trong khi đó, hình ảnh của Lilibet, dù cũng xinh xắn, nhưng lại khiến nhiều người đặt dấu hỏi về tính "nguyên bản" hoặc cảm giác có phần được chăm chút quá đà để tạo hiệu ứng truyền thông.

Cư dân mạng xứ Trung thậm chí còn dùng từ "đả giả" (vạch trần hàng giả) khi so sánh hai cô bé, ngụ ý rằng vẻ đẹp của Charlotte là sự khẳng định đanh thép nhất cho khí chất hoàng gia thật sự, thứ mà không một bộ lọc ảnh hay sự tô vẽ nào có thể sao chép được. Dù vô tình hay hữu ý, sự tỏa sáng của Charlotte tại Norfolk hôm nay lại một lần nữa chứng minh: Đẳng cấp là thứ không cần phải phô trương ồn ào, nó tự tỏa sáng ngay cả trong những khoảnh khắc bình dị nhất.