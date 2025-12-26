Suốt cả tháng qua, người ta cứ râm ran đồn đoán rằng năm nay Beatrice và Eugenie sẽ "trốn" lễ Giáng sinh truyền thống cùng Hoàng gia. Ai mà trách được họ cơ chứ, khi mà cha mẹ ruột – ông Andrew và bà Sarah Ferguson đang đứng giữa tâm bão chỉ trích khủng khiếp nhất từ trước đến nay, thậm chí còn bị tước hết tước hiệu và buộc phải dọn khỏi nhà. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với những suy đoán về việc hai cô sẽ lui về an ủi cha mẹ, sáng ngày 25/12, hai bóng hồng nhà York đã bất ngờ xuất hiện tại Sandringham. Không có cha, chẳng có mẹ, cũng không mang theo con cái, hai chị em lầm lũi đi bên nhau, đánh dấu một sự lựa chọn nghiệt ngã: Đứng về phía Nhà vua và Hoàng gia, dù trong lòng có lẽ đang ngổn ngang trăm mối tơ vò.





Sự xuất hiện "đơn độc" nhưng đầy kiêu hãnh giữa tâm bão scandal

Sáng 25/12, khi đoàn xe Hoàng gia tiến đến nhà thờ St. Mary Magdalene tại Sandringham, mọi ánh mắt không đổ dồn vào Nhà vua hay Vương hậu, mà lại dán chặt vào hai người phụ nữ trẻ đang cố gắng giữ nụ cười trên môi: Công chúa Beatrice và Công chúa Eugenie. Chỉ mới vài tuần trước thôi, cha của họ, người từng là Vương tử Andrew cao quý, đã chính thức bị Vua Charles tước bỏ mọi tước hiệu và danh dự Hoàng gia giữa lúc những ồn ào liên quan đến tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein lại bị xới lên.

Giờ đây, ông chỉ còn là Andrew Mountbatten-Windsor, một thường dân mang họ Hoàng gia, và dĩ nhiên, ông cùng vợ cũ Sarah Ferguson hoàn toàn bị gạch tên khỏi danh sách tham dự buổi lễ thiêng liêng này. Việc hai chị em xuất hiện tại đây thực sự là một cú "quay xe" khiến truyền thông ngỡ ngàng, bởi trước đó ai cũng đinh ninh rằng họ sẽ chọn ở lại bên cha mẹ trong giai đoạn đen tối này, thay vì chấp nhận lời mời của Nhà vua – người vừa mới thẳng tay trừng phạt cha mình.





Nhưng rồi, họ đã chọn xuất hiện, một sự xuất hiện mang tính biểu tượng, khẳng định sự gắn kết không thể tách rời với đại gia đình Windsor, bất chấp những rạn nứt đang âm ỉ cháy ngay trong chính tổ ấm nhỏ của họ. Eugenie cùng chồng là Jack Brooksbank đi ngay phía sau Vương nữ Anne, vị trí khá gần đầu đoàn rước, trong khi Beatrice và chồng Edoardo Mapelli Mozzi lặng lẽ đi ở phía cuối cùng. Không ai mang theo con nhỏ, và khi bước ra khỏi nhà thờ, người ta thấy hai chị em đứng sát bên nhau, vai kề vai cùng các đức ông chồng, tạo nên một bức tường thành vững chãi, như muốn che chắn cho nhau trước những ánh nhìn soi mói của dư luận.

Khi tình thân phải nhường bước cho những bê bối không thể dung thứ

Mùa Giáng sinh năm nay có lẽ là mùa lễ buồn bã và căng thẳng nhất đối với gia đình nhà York. Không chỉ là chuyện bị cấm tham dự lễ nhà thờ, mà những áp lực từ dư luận đang đè nặng lên vai những người trong cuộc khi hàng loạt tài liệu và hình ảnh nhạy cảm vừa bị phơi bày, xát thêm muối vào vết thương chưa lành của Hoàng gia. Trong số đó, có một bức ảnh đen trắng chụp ngay tại phòng khách của dinh thự Sandringham – nơi Nữ hoàng quá cố từng yêu thích nhất ghi lại cảnh ông Andrew nằm ngả ngớn trên đùi nhiều phụ nữ, và trớ trêu thay, "tú bà" Ghislaine Maxwell cũng có mặt trong khung hình đó.





Chưa hết, đây còn là cái Tết cuối cùng mà cha mẹ của hai nàng công chúa được ở tại Royal Lodge, ngôi nhà đã gắn bó bao năm qua, bởi lệnh trục xuất yêu cầu họ phải dọn đi trước ngày 31/1 đã được ban hành. Chính cái hạn định nghiệt ngã này càng khiến người ta tin rằng Beatrice và Eugenie sẽ chọn ở bên cha mẹ để chia sẻ những ngày tháng cuối cùng tại mái nhà xưa, nhưng rồi trách nhiệm của một thành viên Hoàng gia (dù không phải thành viên nòng cốt) đã chiến thắng. Còn nhớ năm ngoái, Eugenie đã đón lễ riêng tư, trong khi Beatrice vì bác sĩ khuyên không nên di chuyển khi đang mang bầu bé Athena nên mới ở lại Anh và tham gia cùng Hoàng gia vào phút chót. Năm nay, tình thế đã khác, sự lựa chọn của họ dứt khoát hơn, nhưng có lẽ cũng đau đớn hơn nhiều.

Những người con bị kẹt giữa hai dòng nước: Hiếu nghĩa và Danh dự

Thực lòng mà nói, làm con của Andrew và Sarah lúc này là một áp lực khủng khiếp mà không từ ngữ nào diễn tả hết. Cả hai công chúa gần đây đã vắng mặt tại buổi lễ hát thánh ca Giáng sinh thường niên do Vương phi Kate tổ chức, một sự kiện mà mọi năm họ đều tham gia rất nhiệt tình. Dù lý do đưa ra là "bận lịch trình riêng", nhưng ai cũng ngầm hiểu sự né tránh này là cần thiết để giảm bớt sự chú ý tiêu cực.

Trên Instagram, Eugenie đã viết những dòng đầy tiếc nuối gửi đến chị dâu Kate, bày tỏ mong ước "giá mà có thể ở đó cùng gia đình". Tuy nhiên, tình cảm gia đình ruột thịt vẫn còn đó, hôm 12/12 vừa qua, cả gia đình nhà York, bao gồm cả ông Andrew và bà Sarah, đã cùng nhau dự lễ rửa tội riêng tư cho bé Athena. Nhưng chỉ vài ngày sau, vào ngày 16/12, người ta lại thấy hai chị em lẻ bóng đến dự tiệc trưa Giáng sinh tại Cung điện Buckingham mà không có cha mẹ đi cùng.





Cùng thời điểm đó, ông Andrew bị bắt gặp đang cưỡi ngựa một mình ở Công viên Windsor, cách đó hơn 20 dặm, một hình ảnh cô độc đến nao lòng. Ông Andrew đã rút lui khỏi các nhiệm vụ công chúng từ năm 2019, bị Nữ hoàng tước quân hàm vào năm 2022, nhưng những sóng gió vẫn chưa chịu buông tha khi những cáo buộc và bằng chứng mới liên tục xuất hiện, từ cuốn hồi ký của nạn nhân Virginia Giuffre cho đến những email rò rỉ cho thấy mối quan hệ thân thiết đến khó hiểu giữa bà Sarah và tỷ phú ấu dâm Epstein.

Dù ông Andrew liên tục phủ nhận, nhưng việc Vua Charles chính thức tước bỏ tước hiệu và đuổi khỏi nơi ở là dấu chấm hết cho mọi nỗ lực quay lại. Với Beatrice và Eugenie, may mắn thay, tước hiệu và vị trí của họ không bị ảnh hưởng, nhưng việc phải bước đi giữa hai làn đạn – một bên là người cha đầy tai tiếng, một bên là bộ mặt của Hoàng gia chắc chắn là "vai diễn" khó khăn nhất mà họ phải đảm nhận trong cuộc đời mình.